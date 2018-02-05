17:54, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

DoÄŸu Guta'da 30 sivil daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Esad rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 30 sivil Ã¶ldÃ¼, 170 sivil yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esad rejimi, ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'ya yaptÄ±ÄŸÄ± hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 30 sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne, 170 sivilin yaralanmasÄ±na neden oldu. Sivil Savunma kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgilere gÃ¶re rejim gÃ¼Ã§leri, DoÄŸu Guta'ya hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±larda, DoÄŸu Guta'nÄ±n Beyt Sava beldesinde 10, Hazza beldesinde 6, Zemalka beldesinde 4, Hamuriye beldesinde 1 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Arbin ilÃ§esindeki bir pazar yerini hedef alan rejim, burada da 9 sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±. SaldÄ±rÄ±larda 170 sivil de yaralandÄ±. Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi ilan edilmesine karÅŸÄ±n Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejim, geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±ndan itibaren bÃ¶lgeye yÃ¶nelik ablukasÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, 600'den fazlasÄ± acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti. Â Â

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