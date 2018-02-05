GÃ¼ncelleme: 18:14, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

'Ã‡ukurambar'daki patlamada gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 19'a yÃ¼kseldi





Ã‡ukurambar'daki Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda meydana gelen patlamayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ±nÄ±n 19'a yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡ukurambar'daki Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda meydana gelen patlamayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ±nÄ±n 19'a yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Ã‡ukurambar'daki Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda meydana gelen patlamaya iliÅŸkin soruÅŸturma devam ediyor. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 11 kiÅŸi daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 19'a yÃ¼kseldi. Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde iÅŸlemleri sÃ¼ren ve PKK mensubu olduklarÄ± bildirilen ÅŸÃ¼phelilerinden 7'sinin TÃ¼rk, 12'sinin ise Suriye uyruklu olduÄŸu kaydedildi. Olayda kullanÄ±lan patlayÄ±cÄ±ya iliÅŸkin incelemenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

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