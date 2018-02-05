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GÃ¼ncelleme: 18:28, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

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Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± bir haftada dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez Ä°dlib'de hastane vurdu
Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± bir haftada dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez Ä°dlib'de hastane vurdu

Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesindeki Kefrenbil beldesinde bir hastaneyi hedef aldÄ±. Son bombardÄ±man, Rusya ve Esad rejimi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n bir hafta iÃ§inde Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde hastaneleri hedef aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ saldÄ±rÄ± oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesindeki Kefrenbil beldesindeki bir hastane savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n hedefi oldu.

Muhaliflerin kurduÄŸu Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti'nin SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Firas Cundi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°dlib'in gÃ¼neyinde sabah saatlerinde, sivillerin tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Kefrenbil beldesindeki Orient hastanesi ve Ã§evresine savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini belirtti.

"HASTANE SERVÄ°S DIÅžI KALDI"

Cundi, "Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±. YaralÄ± da bulunmuyor. Ancak hastane servis dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±." dedi.Â 

Muhaliflere ait uÃ§ak gÃ¶zlemevi gÃ¶revlisi Ebu Bahar da "Lazkiye'deki Hmeymim Hava ÃœssÃ¼nden havalan Rusya'ya ait Su35 tipi iki savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Kefrenbil beldesindeki Orient hastanesine saldÄ±rÄ± yaptÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°lk saldÄ±rÄ±da hastanenin isabet almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Bahar, "Ancak pilotun yeni koordinat aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±m.Yeni koordinatlardan sonra hastaneye iki saldÄ±rÄ± daha gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bu ÅŸekilde hastaneyi vurdu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Son bombardÄ±man, Rusya ve Esad rejimi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n bir hafta iÃ§inde Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde hastaneleri hedef aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ saldÄ±rÄ± oldu. Vurulan hastaneler hizmet dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.

Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi son iki aydÄ±r yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor. YalnÄ±zca ocak ayÄ±ndaki saldÄ±rÄ±larda 211 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, bin 447 sivil yaralandÄ±.

Suriye'nin kuzeyinde TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Ä°dlib, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da 4-5 MayÄ±s 2017 tarihlerinde gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±da TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan "gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi" ilan edilmiÅŸti.Â 



Ä°lgili Konular idlib Suriye
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