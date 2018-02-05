GÃ¼ncelleme: 18:42, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Kars Belediye BaÅŸkanÄ± KaraÃ§anta'nÄ±n MHP'den istifasÄ± istendi





MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, Kars Belediye BaÅŸkanÄ± Murtaza KaraÃ§anta'nÄ±n partiden istifasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸini ve iÅŸleme konulduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz,Â Kars Belediye BaÅŸkanÄ± Murtaza KaraÃ§anta'nÄ±n partiden istifasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸini ve iÅŸleme konulduÄŸunu bildirdi. Durmaz, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Partimizin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na halel getirici tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle KaraÃ§anta ile altÄ± meclis Ã¼yesinin partimizden istifalarÄ± talep edilmiÅŸ ve iÅŸleme konulmuÅŸtur." ifadesini kullandÄ±.

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