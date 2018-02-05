'Tunuslular devrimlerinin baltalanmasÄ±na izin vermeyecek'

Arap BaharÄ±'nÄ±n beÅŸiÄŸi olanÂ Tunus'un eski BaÅŸbakanÄ± Ali el-Urayyid, iÃ§eriden veya dÄ±ÅŸarÄ±dan hiÃ§ kimsenin devrimlerini baltalamasÄ±na izin vermeyeceklerini sÃ¶yledi.
HalihazÄ±rda Nahda Hareketi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Urayyid, verdiÄŸi Ã¶zel mÃ¼lakatta, Tunus'un siyasi ve ekonomik durumuna iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Demokrasi ve adalet yolunda saÄŸlam adÄ±mlarla ilerleyen Tunus'ta halkÄ±n devrime sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Urayyid, "Tunus halkÄ± iÃ§eriden veya dÄ±ÅŸarÄ±dan hiÃ§ kimsenin devrimlerini baltalamasÄ±na izin vermeyecek." dedi.
Urayyid, muhtemel mÃ¼dahalelerin Tunus'un rotasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiremeyeceÄŸini vurguladÄ±.
Tunus'taki ekonomik sorunlara da deÄŸinen Urayyid, demokrasi ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±nda sergilenen baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±n ekonomi ve kalkÄ±nma alanÄ±nda da gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸini ifade etti.
TunuslularÄ±n mevcut hÃ¼kÃ¼metten siyasi olduÄŸu kadar ekonomik konularda da beklentileri olduÄŸunu ifade eden Urayyid, "Siyasi ve gÃ¼venlik konularÄ±nda kaydettiÄŸimiz ilerlemenin ardÄ±ndan kalkÄ±nma ve ekonomide de baÅŸarÄ±lar elde etmemiz gerekiyor. BÃ¶ylece Tunuslular, Ã§evre, sanayi, saÄŸlÄ±k, ticaret ve eÄŸitimde hissedilir iyileÅŸmeler gÃ¶rebilmeli." diye konuÅŸtu.
"Tunus, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve demokrasi yÃ¶nÃ¼ndeki siyasi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m konusunda bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± kaydetti." ifadelerini kullanan Urayyid, kalkÄ±nma ve ekonomide kaydedilen ilerlemenin henÃ¼z istenen dÃ¼zeyde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ã–nceki dÃ¶nemde daha Ã§ok siyasi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±na yoÄŸunlaÅŸtÄ±klarÄ±na iÅŸaret eden Urayyid, siyasi istikrar ve gÃ¼venliÄŸin tam anlamÄ±yla saÄŸlanamamasÄ± durumunda istenen yatÄ±rÄ±m ve bÃ¼yÃ¼menin de olmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Son bir buÃ§uk senedir hÃ¼kÃ¼metin kalkÄ±nma konusuna yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu baÄŸlamda baÅŸta yatÄ±rÄ±m olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli alanlarda Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Urayyid, "Devlet, kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± geniÅŸletmek, Ã¶zel yatÄ±rÄ±mlarÄ± teÅŸvik etmek, turizm ve sanayi sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ hareketlendirmek istiyor." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye ile Tunus arasÄ±ndaki iliÅŸkileri de deÄŸerlendiren Urayyid, "Devrim Ã¶ncesi ve sonrasÄ± sÃ¼reÃ§te, halihazÄ±rda, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkiler Ã§ok derin. TÃ¼rk devleti ve halkÄ±, devrim sÃ¼recinde de Tunus'un yanÄ±nda durdu." ifadelerini kullandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Tunus'a verdiÄŸi destekten Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z eden Urayyid, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Tunus ziyareti kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli konularda anlaÅŸmalar imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
BM Genel Sekreteri Guterres, ''Her ikisinin de baÅŸkentleri KudÃ¼s olan Filistin ve Ä°srail devletleri gÃ¶rmek istiyorum." dedi.
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Arap BaharÄ±'nÄ±n beÅŸiÄŸi olan Tunus'un eski BaÅŸbakanÄ± Ali el-Urayyid, Tunus'ta halkÄ±n devrime sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Tunus halkÄ± iÃ§eriden veya dÄ±ÅŸarÄ±dan hiÃ§ kimsenin devrimlerini baltalamasÄ±na izin vermeyecek." dedi.
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