GÃ¼ncelleme: 19:15, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Ä°dlib'deki konvoya terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan DSÄ° personeli ÅŸehit oldu



Foto: ArÅŸiv

Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, Ä°dlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan DSÄ° mensubu Mahmut PakyÃ¼rek, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda,Â Ä°dlibÂ kuzeyinde hareket halindeki konvoya dÃ¼zenlenenÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) personeli Mahmut PakyÃ¼rek, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°dlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya, Ã¶rgÃ¼t mensubu silahlÄ± terÃ¶ristlerce bombalÄ± araÃ§la yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da yaralanan DSÄ° personeli treyler operatÃ¶rÃ¼ PakyÃ¼rek, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ GÃ¼lhane EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde ÅŸehit oldu. Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na katÄ±lan DSÄ° mensuplarÄ±ndan Yasin TanboÄŸa 30 Ocak'ta ÅŸehit olmuÅŸ, Mahmut PakyÃ¼rek aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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