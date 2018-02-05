Güncelleme: 19:29, 05 Şubat 2018 Pazartesi

İngiliz bankasından kredi kartıyla Bitcoin alımına yasak





İngiliz Lloyds Bankacılık Grubu, müşterilerinin bugünden itibaren sanal kripto para birimlerini kredi kartı üzerinden satın almasına izin verilmeyeceğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiliz Lloyds Bankacılık Grubu kredi kartları yoluyla Bitcoin dahil olmak üzere tüm sanal para birimlerinin alımını yasakladığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada gurubun iştiraki olan Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax ve MBNA müşterilerinin bugünden itibaren sanal kripto para birimlerinin kredi kartı üzerinden satın alımına izin verilmeyeceğini bildirdi. Yasaklamanın sadece bankacılık grubunun 8 milyon adet kredi kartını kapsayacağı, şimdilik bankamatik kartlarını kapsamadığı bildirildi. Açıklamada, “Bankacılık ürünlerimizi ve prosedürlerimizi gözden geçiriyoruz. Bu kararımız da bunun bir parçası.” ifadeleri kullanıldı.

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