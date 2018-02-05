GÃ¼ncelleme: 19:44, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ: Reform paketi Bakanlar Kurulu'na sunuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, Bakanlar Kurulu sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BozdaÄŸ burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Maliye BakanÄ±mÄ±z vergi konularÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eren reform paketini Bakanlar Kurulumuza sunmuÅŸtur. Reform paketi Ã¶zellikle mali yÃ¼klerin azaltÄ±lmasÄ± ve piyasanÄ±n canlandÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda Ã§ok Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§ermektedir. Bunlardan bazÄ±larÄ±, mÃ¼kelleflerin ileriye dÃ¶nÃ¼k dÃ¶nemler iÃ§in, sonraki dÃ¶nemden devreden KDV'sinin iadesine imkan saÄŸlanÄ±yor. 2018 yÄ±lÄ± Ã¶ncesi dÃ¶nemlere ait iade edilmeyen KDV'nin iadesinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±yor. ÃœÃ§ ay iÃ§erisinde iade edilmeyen KDV'ye faiz Ã¶demesi getiriliyor." dedi.

BÄ°N GELÄ°R UZMANI VE BÄ°N DENETÄ°M ELEMANI ALMA YETKÄ°SÄ°

BozdaÄŸ, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na bin gelir uzmanÄ±, bin de denetim elemanÄ± alÄ±nmasÄ± konusunda kanuna dÃ¼zenleme koyulmasÄ± hususunda yetki verildiÄŸini ve bu Ã§erÃ§evede de ayrÄ± bir dÃ¼zenleme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"HOLLANDA Ä°LE TÃœRKÄ°YE ARASINDAKÄ° DÄ°PLOMATÄ°K Ä°LÄ°ÅžKÄ°LER KESÄ°LMEMÄ°ÅžTÄ°R"

HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin Ã§ekilmesine iliÅŸkin, "Son bir yÄ±ldÄ±r Hollanda'nÄ±n Ankara'da zaten bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi yoktur. Olmayan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerini resmen geri Ã§ektiklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu yeni bir durum deÄŸil bizim iÃ§in, malumun ilanÄ±dÄ±r. Ancak Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkiler kesilmemiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.

"AFRÄ°N'E NAKLEDÄ°LECEK HER TÃœRLÃœ MÃœHÄ°MMAT TÃœRKÄ°YE'NÄ°N HEDEFÄ°DÄ°R"

Suriye'nin neresinde olursa olsun Afrin bÃ¶lgesine nakledilecek her tÃ¼rlÃ¼ silah ve mÃ¼himmatÄ±n TÃ¼rkiye'nin hedefi olduÄŸunu vurgulayan BozdaÄŸ, "BunlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yerde vuracaÄŸÄ±z, imha edeceÄŸiz ya da teslim alacaÄŸÄ±z. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bir ÅŸey yoktur." diye konuÅŸtu.Â