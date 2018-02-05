HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ: Reform paketi Bakanlar Kurulu'na sunuldu

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Bekir BozdaÄŸ, Bakanlar Kurulu sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
BozdaÄŸ burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Maliye BakanÄ±mÄ±z vergi konularÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eren reform paketini Bakanlar Kurulumuza sunmuÅŸtur. Reform paketi Ã¶zellikle mali yÃ¼klerin azaltÄ±lmasÄ± ve piyasanÄ±n canlandÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda Ã§ok Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§ermektedir. Bunlardan bazÄ±larÄ±, mÃ¼kelleflerin ileriye dÃ¶nÃ¼k dÃ¶nemler iÃ§in, sonraki dÃ¶nemden devreden KDV'sinin iadesine imkan saÄŸlanÄ±yor. 2018 yÄ±lÄ± Ã¶ncesi dÃ¶nemlere ait iade edilmeyen KDV'nin iadesinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±yor. ÃœÃ§ ay iÃ§erisinde iade edilmeyen KDV'ye faiz Ã¶demesi getiriliyor." dedi.
BozdaÄŸ, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na bin gelir uzmanÄ±, bin de denetim elemanÄ± alÄ±nmasÄ± konusunda kanuna dÃ¼zenleme koyulmasÄ± hususunda yetki verildiÄŸini ve bu Ã§erÃ§evede de ayrÄ± bir dÃ¼zenleme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Hollanda'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin Ã§ekilmesine iliÅŸkin, "Son bir yÄ±ldÄ±r Hollanda'nÄ±n Ankara'da zaten bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi yoktur. Olmayan bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerini resmen geri Ã§ektiklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸlardÄ±r. Bu yeni bir durum deÄŸil bizim iÃ§in, malumun ilanÄ±dÄ±r. Ancak Hollanda ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkiler kesilmemiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.
Suriye'nin neresinde olursa olsun Afrin bÃ¶lgesine nakledilecek her tÃ¼rlÃ¼ silah ve mÃ¼himmatÄ±n TÃ¼rkiye'nin hedefi olduÄŸunu vurgulayan BozdaÄŸ, "BunlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yerde vuracaÄŸÄ±z, imha edeceÄŸiz ya da teslim alacaÄŸÄ±z. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bir ÅŸey yoktur." diye konuÅŸtu.Â
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vergi konularÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eren reform paketini Bakanlar Kuruluna sunduÄŸunu bildirdi.
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, Ä°dlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan DSÄ° mensubu Mahmut PakyÃ¼rek, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, Kars Belediye BaÅŸkanÄ± Murtaza KaraÃ§anta'nÄ±n partiden istifasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸini ve iÅŸleme konulduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡ukurambar'daki Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda meydana gelen patlamayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ±nÄ±n 19'a yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, 180 kÄ±rsal mahallede Ã§ocuk parkÄ± inÅŸa ediyor
Rejim ve DEAÅž, koordineli saldÄ±rÄ±larla 3 bin kilometrekare alanÄ± ele geÃ§irdi
Diyanet-Sen Ã¼yeleri, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle Adnan Oktar hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, BangladeÅŸ Sivil HavacÄ±lÄ±k ve Turizm BakanÄ± Kemal ile bir araya geldi
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§erÃ§evesinde Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'nde oluÅŸturulacak gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ olan 6 No'lu gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n tesisi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin vefatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Kartal YakacÄ±k'taki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi
Vali ZorluoÄŸlu, "EÄŸitimde temel hedefimiz var. Bunlardan biri hÃ¼kÃ¼metimizin de TÃ¼rkiye genelinde hedef olarak koyduÄŸu tam gÃ¼n eÄŸitimidir. 2020 yÄ±lÄ±na kadar il genelinde tam gÃ¼n eÄŸitime geÃ§mek istiyoruz" dedi
TSK konvoyu, Astana anlaÅŸmasÄ± uyarÄ±nca Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde oluÅŸturulacak 4. gÃ¶zlem noktasÄ± iÃ§in bÃ¶lgeye intikal etti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yeniden seÃ§ilen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu kutladÄ±
Trabzon'un Ortahisar ilÃ§esinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n park ettiÄŸi rampadan geri kayarak yolun alt kÄ±smÄ±ndaki parka dÃ¼ÅŸen otobÃ¼s, vinÃ§le kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza sÄ±rasÄ±nda parkta kimsenin olmamasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir faciayÄ± Ã¶nledi.
59 yÄ±l sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zeyinde Vatikan'a ilk ziyareti gerÃ§ekleÅŸtiren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile 1 saat baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'da Ä°slam Ä°ÅŸleri, Davet ve Ä°rÅŸat Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžeyh Abdurrahman Gannam ile bir araya geldi.