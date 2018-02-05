GÃ¼ncelleme: 19:57, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± Alman Meclisi Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r kurdu!





Almanya'da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± baÅŸkent Berlin'de Federal Meclis Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r aÃ§arak, TÃ¼rkiye'nin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na karÅŸÄ± propaganda yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± baÅŸkent Berlin'deki Federal Meclis (Bundestag) Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r aÃ§arak, TÃ¼rkiye'ninÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na karÅŸÄ± propaganda yaptÄ±. PYD/PKKÂ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Almanya'da yasaklanan Ã–calan posterlerini kullanmamalarÄ± ancakÂ PYD/PKK'nÄ±n uzantÄ±sÄ± YPG'nin paÃ§avralarÄ±nÄ± Ã§adÄ±ra asmalarÄ± dikkati Ã§ekti. Alman Meclisinde muhalefette bulunan Sol Parti'nin desteklediÄŸi PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±na polisin mÃ¼dahale etmediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. PYD/PKKÂ Ã§adÄ±rÄ±na davet edilen Almanlar ve diÄŸer ziyaretÃ§ilere TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± broÅŸÃ¼rler daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na ve Almanya'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye silah satÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± destek talep etti.

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