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GÃ¼ncelleme: 21:34, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

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KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± yeni mÃ¼zakereci atamayacak
KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± yeni mÃ¼zakereci atamayacak

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum kesimi ile yapÄ±lan mÃ¼zakerelere iliÅŸkin, "Åžu an itibariyle yeni bir mÃ¼zakereci atamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ±Â Mustafa AkÄ±ncÄ±, yeni kurulan koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde Ekonomi ve Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±na atanan eski mÃ¼zakereci Ã–zdil Nami'nin yerine yeni bir mÃ¼zakereci atamayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Ekonomi ve Enerji BakanÄ± Nami'yi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.

AkÄ±ncÄ±, kabulde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°sviÃ§re'nin Crans Montana kentinde temmuz ayÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanan mÃ¼zakerelerin ancak KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nda bir zihniyet deÄŸiÅŸimi olmasÄ± halinde yeniden baÅŸlayabileceÄŸini bildirdi.

BugÃ¼nkÃ¼ durumda, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk ve Rum mÃ¼zakerecilerin gÃ¼nlerce mÃ¼zakere etmesinin kabul edilecek bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden AkÄ±ncÄ±, "Åžu an itibariyle yeni bir mÃ¼zakereci atamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Bunun nedeni Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±r. Her ÅŸey eskiden olduÄŸu gibi, hiÃ§bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸÃ§asÄ±na bir elli yÄ±l daha devam etmesi anlayÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸiliz." diye konuÅŸtu.

"SONUÃ‡ ODAKLI BÄ°R SÃœREÃ‡ Ä°STÄ°YORUZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, artÄ±k ucu aÃ§Ä±k bir sÃ¼reÃ§ istemediklerini ve sadece sonuÃ§ odaklÄ± bir dÃ¶nemi kabul edeceklerini belirterek, "KÄ±brÄ±s Rum kesiminde bir zihniyet dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ saÄŸlanÄ±r, KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin siyasal eÅŸitliÄŸi iÃ§selleÅŸtirilebilirse ancak o zaman mÃ¼zakerelerin yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olabilecek." ifadesini kullandÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterresâ€™in henÃ¼z KÄ±brÄ±s konusunda yeni bir danÄ±ÅŸman atamamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n da bÃ¶yle bir ihtiyacÄ±n acil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olduÄŸunu vurgulayan AkÄ±ncÄ±, KÄ±brÄ±s sorunu var olduÄŸu sÃ¼rece Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n da devam edeceÄŸini dile getirdi.

"GÃœNEY'Ä°N ARTIK KARAR VERMESÄ° GEREKÄ°YOR"

GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™ta dÃ¼n yapÄ±lan seÃ§imlerin ardÄ±ndan yeni bir kabine oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± belirten AkÄ±ncÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GÃ¼neyâ€™in artÄ±k karar vermesi gerekiyor. Bizimle bu topraklarda eÅŸit statÃ¼de bir paylaÅŸÄ±ma niyetleri var mÄ±, yok mu? Bunu gÃ¶receÄŸiz, bunun unsurlarÄ±nÄ± bize gÃ¶stermelerini bekleyeceÄŸiz."

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±'nÄ±n gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin arabuluculuÄŸunda MayÄ±s 2015'te yeniden baÅŸlatÄ±lan mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda temmuz ayÄ±nda Ä°sviÃ§re'nin Crans-Montana kentinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len KÄ±brÄ±s KonferansÄ±'ndan bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸtÄ±.

MÃ¼zakereler, "Ekonomi", "Avrupa BirliÄŸi, "MÃ¼lkiyet", "YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±", "Toprak" ile "GÃ¼venlik ve Garantiler" olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyordu.



Ä°lgili Konular Mustafa AkÄ±ncÄ± KKTC
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