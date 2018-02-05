DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:06, 06 Åžubat 2018 SalÄ±
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 22:32, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
PYD/PKK Afrin'den Azez'deki sivilleri fÃ¼zeyle vurdu
PYD/PKK Afrin'den Azez'deki sivilleri fÃ¼zeyle vurdu
Foto: ArÅŸiv

PYD/PKK, Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Azez ilÃ§esinde sivilleri vurdu. saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 sivil Ã¶ldÃ¼, 5'i yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PYD/PKK'nÄ±n Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinden TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndakiÂ AzezÂ ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 1 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 5 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Azez'deki Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu kaynaklarÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n saldÄ±rÄ±yÄ± Afrin'in Bafiluyn DaÄŸÄ± mevkinden ateÅŸlediÄŸi fÃ¼zeyle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini bildirdi.

Azez Ehli Hastanesi idari sorumlularÄ±ndan Ebu Muhammed de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, durumu aÄŸÄ±r olan yaralÄ±lardan 3'Ã¼nÃ¼ ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Ã§evre ve TÃ¼rkiyeâ€™deki hastanelere sevk ettiklerini sÃ¶yledi.

PYD/PKK, Afrin Ã¼zerinden sÄ±k sÄ±k Azez'deki sivil yerleÅŸimleri hedef alÄ±yor. Afrin'deki Ã¶rgÃ¼t, FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinin tamamÄ±nÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini tehdit ediyor. Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de coÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Afrin'deki PYD/PKK'nÄ±n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor.

PYD/PKK, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunun (Ã–SO)Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda farklÄ± yÃ¶nlerden eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± koyabilmek iÃ§in Azez, Kilis ve Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±na hÄ±z verdi.



Ä°lgili Konular PYD/PKK Afrin Azez
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Guterres'den 'KudÃ¼s' aÃ§Ä±klamasÄ±
Guterres'den 'KudÃ¼s' aÃ§Ä±klamasÄ±

BM Genel Sekreteri Guterres, ''Her ikisinin de baÅŸkentleri KudÃ¼s olan Filistin ve Ä°srail devletleri gÃ¶rmek istiyorum." dedi.
PYD PKK Afrin'den Azez'deki sivilleri fÃ¼zeyle vurdu
PYD/PKK Afrin'den Azez'deki sivilleri fÃ¼zeyle vurdu

PYD/PKK, Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Azez ilÃ§esinde sivilleri vurdu. saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 sivil Ã¶ldÃ¼, 5'i yaralandÄ±
KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± yeni mÃ¼zakereci atamayacak
KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± yeni mÃ¼zakereci atamayacak

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Rum kesimi ile yapÄ±lan mÃ¼zakerelere iliÅŸkin, "Åžu an itibariyle yeni bir mÃ¼zakereci atamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." dedi.
PYD PKK yandaÅŸlarÄ± Alman Meclisi Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r kurdu
PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± Alman Meclisi Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r kurdu!

Almanya'da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± baÅŸkent Berlin'de Federal Meclis Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r aÃ§arak, TÃ¼rkiye'nin Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na karÅŸÄ± propaganda yaptÄ±
Ä°ngiliz bankasÄ±ndan kredi kartÄ±yla Bitcoin alÄ±mÄ±na yasak
Ä°ngiliz bankasÄ±ndan kredi kartÄ±yla Bitcoin alÄ±mÄ±na yasak

Ä°ngiliz Lloyds BankacÄ±lÄ±k Grubu, mÃ¼ÅŸterilerinin bugÃ¼nden itibaren sanal kripto para birimlerini kredi kartÄ± Ã¼zerinden satÄ±n almasÄ±na izin verilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Tunuslular devrimlerinin baltalanmasÄ±na izin vermeyecek'
'Tunuslular devrimlerinin baltalanmasÄ±na izin vermeyecek'

Arap BaharÄ±'nÄ±n beÅŸiÄŸi olan Tunus'un eski BaÅŸbakanÄ± Ali el-Urayyid, Tunus'ta halkÄ±n devrime sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Tunus halkÄ± iÃ§eriden veya dÄ±ÅŸarÄ±dan hiÃ§ kimsenin devrimlerini baltalamasÄ±na izin vermeyecek." dedi.
Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± bir haftada dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez Ä°dlib'de hastane vurdu
Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± bir haftada dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez Ä°dlib'de hastane vurdu

Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesindeki Kefrenbil beldesinde bir hastaneyi hedef aldÄ±. Son bombardÄ±man, Rusya ve Esad rejimi savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n bir hafta iÃ§inde Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde hastaneleri hedef aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ saldÄ±rÄ± oldu
DoÄŸu Guta'da 30 sivil daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
DoÄŸu Guta'da 30 sivil daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Esad rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 30 sivil Ã¶ldÃ¼, 170 sivil yaralandÄ±
Almanya'da TÃ¼rk aile evlerinde Ã¶lÃ¼ bulundu
Almanya'da TÃ¼rk aile evlerinde Ã¶lÃ¼ bulundu

Esslingen kentindeki evlerinde cansÄ±z bedenleri bulunan 2'si Ã§ocuk 4 kiÅŸilik ailenin, ilk incelemelere gÃ¶re karbonmonoksitten zehirlendikleri ihtimali Ã¼zerinde durulduÄŸu belirtildi
Azez'e roketli saldÄ±rÄ± 8 yaralÄ±
Azez'e roketli saldÄ±rÄ±: 8 yaralÄ±

Afrin kentindeki PKK/YPG mevzilerinden, Kilis'in karÅŸÄ±sÄ±ndaki Ã–SO kontrolÃ¼ndeki Azez ilÃ§e merkezine roketli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.
Alman ekonomistler quot bÃ¼yÃ¼k koalisyon quot a ÅŸÃ¼pheyle yaklaÅŸÄ±yor
Alman ekonomistler, "bÃ¼yÃ¼k koalisyon"a ÅŸÃ¼pheyle yaklaÅŸÄ±yor

Ekonomi AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼n 131 Alman ekonomi profesÃ¶rÃ¼nÃ¼n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ankete gÃ¶re, ekonomistlerin Ã§oÄŸu Ã¼lkede kurulmasÄ± beklenen bÃ¼yÃ¼k koalisyon hÃ¼kumetine ÅŸÃ¼pheyle bakÄ±yor
Filistin'de iÅŸgalci bir Yahudi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Filistin'de iÅŸgalci bir Yahudi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

BatÄ± Åžeria'da bir iÅŸgalci bir Yahudi bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FransÄ±z iÅŸ adamÄ± Avusturya daki quot burka cezalarÄ± quot nÄ±
FransÄ±z iÅŸ adamÄ±, Avusturyaâ€™daki "burka cezalarÄ±"nÄ± Ã¶dedi

Cezayir asÄ±llÄ± FransÄ±z iÅŸ adamÄ± RaÅŸid Nekkaz, Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyanaâ€™da, geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren burka yasaÄŸÄ± nedeniyle kesilen 10 cezayÄ± Ã¶dedi.
Fransa'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 45 bÃ¶lgede turuncu alarm verildi
Fransa'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 45 bÃ¶lgede turuncu alarm verildi

Fransa'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle Ã¼lke genelinde 45 bÃ¶lgede turuncu alarm verildi
Japonya'da askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼
Japonya'da askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼

Japonya'da bir askeri helikopter, Ã¼lkenin gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki bir yerleÅŸim yerine dÃ¼ÅŸtÃ¼
Saraybosna'daki Markale katliamÄ± kurbanlarÄ± unutulmadÄ±
Saraybosna'daki Markale katliamÄ± kurbanlarÄ± unutulmadÄ±

Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki Markale pazar yerine 5 Åžubat 1994'te yapÄ±lan havan topu saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n 68 kurbanÄ± tÃ¶renle anÄ±ldÄ±

Haberler

PYD/PKK'dan Azez'deki mÃ¼lteci kamplarÄ±na saldÄ±rÄ±
PYD PKK'dan Azez'deki mÃ¼lteci kamplarÄ±na saldÄ±rÄ±

TÃ¼rk ordusu Afrin'e Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±
TÃ¼rk ordusu Afrin'e Azez'den operasyon baÅŸlattÄ±

Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
Suriye'nin Azez bÃ¶lgesine askeri araÃ§ sevkiyatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi

Azez'deki katliamÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yeni saldÄ±rÄ± son anda Ã¶nlendi
Azez'deki katliamÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde yeni saldÄ±rÄ± son anda Ã¶nlendi

OrtadoÄŸu'ya Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± Azez, savaÅŸÄ±n izlerini siliyor
OrtadoÄŸu'ya Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± Azez savaÅŸÄ±n izlerini siliyor

TSK, Azez'e saldÄ±ran PYD'yi vurdu
TSK Azez'e saldÄ±ran PYD'yi vurdu

Azez'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ±: En az 60 Ã¶lÃ¼
Azez'de bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± En az 60 Ã¶lÃ¼

TDV'den Azez'e bin 200 ailelik Ã§adÄ±r kent
TDV'den Azez'e bin 200 ailelik Ã§adÄ±r kent






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 