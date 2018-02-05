GÃ¼ncelleme: 22:32, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

PYD/PKK Afrin'den Azez'deki sivilleri fÃ¼zeyle vurdu



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PYD/PKK, Suriye'nin TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Azez ilÃ§esinde sivilleri vurdu. saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 sivil Ã¶ldÃ¼, 5'i yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PYD/PKK'nÄ±n Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinden TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndakiÂ AzezÂ ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da 1 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 5 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Azez'deki Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu kaynaklarÄ±, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n saldÄ±rÄ±yÄ± Afrin'in Bafiluyn DaÄŸÄ± mevkinden ateÅŸlediÄŸi fÃ¼zeyle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini bildirdi. Azez Ehli Hastanesi idari sorumlularÄ±ndan Ebu Muhammed de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, durumu aÄŸÄ±r olan yaralÄ±lardan 3'Ã¼nÃ¼ ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Ã§evre ve TÃ¼rkiyeâ€™deki hastanelere sevk ettiklerini sÃ¶yledi. PYD/PKK, Afrin Ã¼zerinden sÄ±k sÄ±k Azez'deki sivil yerleÅŸimleri hedef alÄ±yor. Afrin'deki Ã¶rgÃ¼t, FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinin tamamÄ±nÄ± ve Ä°dlib Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesini tehdit ediyor. Kilis'in merkezi ve Hatay'Ä±n Ã¶nemli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de coÄŸrafi yÃ¼kseltileri nedeniyle Afrin'deki PYD/PKK'nÄ±n ateÅŸ menzilinde kalÄ±yor. PYD/PKK, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusunun (Ã–SO)Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda farklÄ± yÃ¶nlerden eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarÄ±na karÅŸÄ± koyabilmek iÃ§in Azez, Kilis ve Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±na hÄ±z verdi.

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