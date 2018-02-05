GÃ¼ncelleme: 23:32, 05 Åžubat 2018 Pazartesi

Guterres'den 'KudÃ¼s' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel SekreteriÂ Antonio Guterres, ''Her ikisinin de baÅŸkentleri KudÃ¼s olan Filistin ve Ä°srail devletleri gÃ¶rmek istiyorum.'' dedi.

Filistin HalkÄ±nÄ±n VazgeÃ§ilemez HaklarÄ±nÄ±n KullanÄ±mÄ± Komitesi ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan Guterres,Â FilistinÂ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼lemeyen en uzun sÃ¼reli konulardan biri olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

UluslararasÄ± toplumun yÄ±llarca iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me gÃ¶tÃ¼recek mÃ¼zakere edilmiÅŸ bir sÃ¼reci desteklediÄŸini belirten Guterres, ''Her ikisinin de baÅŸkentleri KudÃ¼s olan Filistin ve Ä°srail devletleri gÃ¶rmek istiyorum.'' dedi.

Negatif eÄŸilimlerin hem Ä°srail hem de Filistinlilerin meÅŸru, ulusal, tarihi ve demokratik haklarÄ±yla baÄŸdaÅŸmayan ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan tek devletli bir gerÃ§eklik yaratma potansiyeline sahip olduÄŸuna dikkati Ã§eken Guterres, ''DoÄŸu KudÃ¼s de dahil iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yerleÅŸim birimleri inÅŸa edilmesi BM kararlarÄ± ve uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±nca gayrimeÅŸrudur.'' diye konuÅŸtu.

Ä°srail'in yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerinin barÄ±ÅŸÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki en bÃ¼yÃ¼k engel olduÄŸunu ve bu planlarÄ±n durdurulmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Guterres, Gazze'deki insani durumun ve ekonomik koÅŸullarÄ±n son derece kÃ¶tÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi.

''GAZZE YAÅžANAMAYACAK HALE GELECEK''

Guterres, ''Temel hizmetler ve altyapÄ±yÄ± iyileÅŸtirmek iÃ§in somut adÄ±mlar atÄ±lmazsa Gazze, 2020'ye kadar yaÅŸanamayacak hale gelecek.'' uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°srail ablukasÄ± altÄ±nda olan Gazze'de yaÅŸanan insani kriz nedeniyle 2 milyon Filistinlinin elektrik kesintisi, temel hizmetlerden mahrum kalma, iÅŸsizlik gibi sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu vurgulayan Guterres, BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu'na (UNRWA) finansal desteÄŸin kesilmesinden derin endiÅŸe duyduÄŸunu ifade etti.

Guterres, ''Orta DoÄŸu'da beÅŸ milyon Filistinli mÃ¼ltecinin gÃ¼venliÄŸi, haklarÄ±, onuru tehlikede.'' dedi.

''B PLANI YOK''

Filistinli taraflar arasÄ±ndaki birliÄŸin ve uzlaÅŸÄ±nÄ±n kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸa ulaÅŸmada Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Guterres, Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin, ''B planÄ± yok. Ä°ki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, Filistin halkÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilemez haklarÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ±n ve soruna sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ±nÄ±n tek yolu.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.