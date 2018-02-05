GÃ¼ncelleme: 01:45, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

'ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ± 14 Filistinli ÅŸehit oldu'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶sterilere mÃ¼dahaleleri, Gazze'ye saldÄ±rÄ±larÄ± ya da hapishanede "tÄ±bbi ihmal" sonucu 14 Filistinlinin ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yledi.



Hamdallah, Ramallah'ta Ulusal Ä°dare Okulu'nun yÃ¶netici yetiÅŸtirme programÄ±nÄ±n ilk mezunlarÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶rende konuÅŸtu. Trump'Ä±n 6 AralÄ±k'ta KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸananlara deÄŸinen Hamdallah, bu sÃ¼reÃ§te Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin gÃ¶sterilere mÃ¼dahaleleri ya da Gazze Åžeridi'ne yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±nda 13 Filistinlinin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Hamdallah, bir Filistinli tutuklunun ise Ä°srail hapishanesinde "tÄ±bbi ihmal" sonucu ÅŸehit olduÄŸunu ifade etti.

Filistin BaÅŸbakanÄ±, aynÄ± sÃ¼reÃ§teÂ Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin bin 200 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±na ve bunlarÄ±n 300'den fazlasÄ±nÄ±n Ã§ocuk olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Ocak ayÄ± boyunca Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin 26 yÄ±kÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirten Hamdallah, Filistin yÃ¶netiminin, halkÄ±nÄ±n topraÄŸÄ±ndan, kutsallarÄ±ndan ve hukukundan vazgeÃ§meyeceÄŸini vurguladÄ±.

Hamdallah, "Tarihi hakkÄ±mÄ±z olan 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÅŸkenti KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z devletimizde yaÅŸama konusunda kararlÄ±yÄ±z. AynÄ± ÅŸekilde, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m, uluslararasÄ± hukuk, Arap BarÄ±ÅŸ GiriÅŸimi ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler kararlarÄ± doÄŸrultusundaki adil barÄ±ÅŸ konusunda da kararlÄ±yÄ±z." dedi.

Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± ile Ä°srail'in yeni Yahudi iÅŸgal yerleri inÅŸa etme, Filistinlileri KudÃ¼s, AÄŸvar ve diÄŸer bÃ¶lgelerdeki topraklarÄ±ndan gÃ¶Ã§ ettirme ve evlerini yÄ±kma gibi uygulamalarÄ±na yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 6 AralÄ±k 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini duyurmuÅŸtu.