GÃ¼ncelleme: 02:20, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Yemen'de son iki ayda 47 bin kiÅŸi yerinden oldu





BM, Taiz ve Hudaydah'da artan Ã§atÄ±ÅŸmar nedeniyle son iki ayda 47 bin kiÅŸininin evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM),Â Yemen'de devam edenÂ Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle son iki ayda 47 bin kiÅŸinin yerlerinden edildiÄŸini bildirdi. BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde Taiz ve Hudaydah'da artan Ã§atÄ±ÅŸmar nedeniyle binlerce kiÅŸininin evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Son iki ayda artan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yerlerinden edilen 47 bin kiÅŸinin Aden ve Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki diÄŸer kentlere gittiÄŸini belirten Dujarric, geÃ§en yÄ±l Suudi Arabistan'Ä±n Yemen'e uyguladÄ±ÄŸÄ± abluka kalkmasÄ±na raÄŸmen etkilerinin hala devam ettiÄŸini ve gÄ±da fiyatlarÄ±nÄ±n o dÃ¶nemde yÃ¼zde 47 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de Husiler ile meÅŸru yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karÅŸÄ± Yemen hÃ¼kÃ¼metine destek veriyor.

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