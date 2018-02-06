ABD ve Rusya'nÄ±n 'Suriye'de kimyasal silah' atÄ±ÅŸmasÄ±

ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi TemsilcisiÂ Nikki Haley, Rusya'yÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na son verme Ã§abalarÄ±nÄ± engellemekle suÃ§ladÄ±.
Haley, BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ oturumda, geÃ§tiÄŸimiz pazar gÃ¼nÃ¼ yine kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin haberler geldiÄŸini ve klorin gazÄ±ndan etkilenen kurbanlarÄ±n hastanelere akÄ±n ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Suriye rejiminin kendi halkÄ±na karÅŸÄ± kimyasal silah kullanmaya devam ettiÄŸini belirten Haley, ''Rusya'nÄ±n Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n son bulmasÄ±na iliÅŸkin Ã§abalarÄ±mÄ±zda bizi sil baÅŸtan en baÅŸa dÃ¶ndÃ¼rmesi tam bir trajedi.'' dedi.
Rusya'yÄ±, Suriye'deki klorin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nayan BM GÃ¼venlik Konseyi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n kabul edilmesini geciktirmekle suÃ§layan Haley, DoÄŸu Guta'da klorin gazÄ± kullanÄ±mÄ±ndan etkilenen onlarca maÄŸdur ve yeterli derecede kanÄ±t olduÄŸunu, rejimin dÃ¼n de dahil son haftalarda birÃ§ok kez klorin gazÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±na dair haberler aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Suriye'de her tÃ¼rlÃ¼ kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± ve BMGK'da bu yÃ¶nde bir aÃ§Ä±klamanÄ±n kabul edilmesine hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ancak soruÅŸturma yapÄ±lmadan doÄŸrudan rejimi suÃ§layan bir aÃ§Ä±klamayÄ± kabul etmeyeceklerini sÃ¶yledi.
Nebenzia, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ± iddialarÄ±nÄ± soruÅŸturacak tarafsÄ±z, gÃ¼venilir ve profesyonel bir mekanizma istediklerini ifade etti.
Fransa'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi FranÃ§ois Delattre ise Suriye'de defalarca kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ''Bu barbarca eylemlerin sorumlularÄ± kim olursa olsun cezalandÄ±rÄ±lmalÄ± ve sorumlular bulunmalÄ±. UluslararasÄ± toplumun sorumlularÄ±n hesap vermesi konusundaki eylemlerinin engellenmesi kabul edilemez.'' dedi.
Ä°ngiltere'nin BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Jonathan Allen ise Suriye rejiminin kimyasal silah kullanarak sadece kendi halkÄ±na deÄŸil uluslararasÄ± topluma da saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinde bulundu.
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