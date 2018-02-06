Almanya'da 134 gÃ¼ndÃ¼r hÃ¼kÃ¼met kurulamÄ±yor

Almanyaâ€™da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ± hedefiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden yine sonuÃ§ alÄ±namadÄ±.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÂ Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideriÂ Horst Seehofer ve SPD Genel BaÅŸkanÄ±Â Martin SchulzÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki partilerin mÃ¼zakere heyetleri Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Heyetler, yaklaÅŸÄ±k 10 saat gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± bulunan konularÄ± ele aldÄ± ancak bir sonuca varamadÄ±.
CDU'lu Schleswig-Holstein Eyaleti BaÅŸbakanÄ± Daniel GÃ¼nther, SPD Genel Merkeziâ€™nden ayrÄ±lÄ±rken yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, taraflarÄ±n yarÄ±n da mÃ¼zakereleri sÃ¼rdÃ¼receÄŸini belirterek, "YarÄ±na (bugÃ¼ne) kesinlikle ihtiyacÄ±mÄ±z var." ifadesini kullandÄ±.
GÃ¼nther, bugÃ¼n anlaÅŸma saÄŸlanacaÄŸÄ± konusunda iyimser olduÄŸunu kaydetti.
CDU Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Julia KlÃ¶ckner, mÃ¼zakerelerin salÄ±yÄ± Ã§arÅŸambaya baÄŸlayan gece tamamlanabileceÄŸini dile getirerek, finans ve dÄ±ÅŸ politikanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶zellikle saÄŸlÄ±k ve iÅŸ hukuku konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, "MÃ¼zakerelerin yarÄ±n (bugÃ¼n) olumlu sonuÃ§lanmasÄ± konusunda istekliyiz." dedi.
TaraflarÄ±n yarÄ±n CDU Genel Merkeziâ€™nde bir araya gelerek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rdÃ¼receÄŸi belirtildi.
CDU/CSU ve SPD, koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini geÃ§tiÄŸimiz pazar gÃ¼nÃ¼ sonlandÄ±rmayÄ± hedeflemiÅŸti. Ancak bazÄ± konularda anlaÅŸmaya varÄ±lmayÄ±nca gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler bugÃ¼ne ertelenmiÅŸ ve yarÄ±n sabah koalisyon protokolÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±klanabileceÄŸi ifade edilmiÅŸti.
Almanya'da 24 EylÃ¼l'de yapÄ±lan genel seÃ§imin Ã¼zerinden 134 gÃ¼n geÃ§mesine raÄŸmen henÃ¼z yeni bir hÃ¼kÃ¼met kurulamadÄ±.
Genel seÃ§imin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼meti kurmak amacÄ±yla mÃ¼zakereler yapan CDU/CSU, HÃ¼r Demokrat Parti (FDP) ve YeÅŸiller arasÄ±ndaki Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, FDP'nin masadan kalkmasÄ±yla baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.
Bunun Ã¼zerine CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier devreye girerek, CDU/CSU ve SPD'yi bÃ¼yÃ¼k koalisyonu kurmak iÃ§in masaya oturmaya ikna etmiÅŸti.
Bu partiler arasÄ±ndaki Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler 7-12 Ocak'ta yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve 28 sayfalÄ±k bir mutabakat metni ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
CDU ve CSU bu metni yetkili parti kurullarÄ±nda onayladÄ±. SPD ise 21 Ocak'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayda delegelerin yÃ¼zde 56 oyuyla kabul ederek, CDU/CSU ile doÄŸrudan koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere girilmesi konusunda yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmÄ±ÅŸtÄ±.
26 Ocak'ta koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlayan taraflar, 4 Åžubat pazar gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonlandÄ±rmayÄ± hedeflemiÅŸti.
CDU/CSU ile SPD'li yÃ¶neticileri anlaÅŸsa bile, SPD, taraflar arasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kacak koalisyon protokolÃ¼nÃ¼ 440 binden fazla Ã¼yesine oylatacak.
Bu sÃ¼recin de yaklaÅŸÄ±k 3 hafta sÃ¼rmesi bekleniyor.
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