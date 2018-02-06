DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:25, 06 Åžubat 2018 SalÄ±
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 01:15, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Almanya'da 134 gÃ¼ndÃ¼r hÃ¼kÃ¼met kurulamÄ±yor
Almanya'da 134 gÃ¼ndÃ¼r hÃ¼kÃ¼met kurulamÄ±yor

Almanyaâ€™da Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti arasÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ± hedefiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden 134'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nde de sonuÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanyaâ€™da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ± hedefiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden yine sonuÃ§ alÄ±namadÄ±.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakanÂ Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideriÂ Horst Seehofer ve SPD Genel BaÅŸkanÄ±Â Martin SchulzÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki partilerin mÃ¼zakere heyetleri Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Heyetler, yaklaÅŸÄ±k 10 saat gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± bulunan konularÄ± ele aldÄ± ancak bir sonuca varamadÄ±.

CDU'lu Schleswig-Holstein Eyaleti BaÅŸbakanÄ± Daniel GÃ¼nther, SPD Genel Merkeziâ€™nden ayrÄ±lÄ±rken yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, taraflarÄ±n yarÄ±n da mÃ¼zakereleri sÃ¼rdÃ¼receÄŸini belirterek, "YarÄ±na (bugÃ¼ne) kesinlikle ihtiyacÄ±mÄ±z var." ifadesini kullandÄ±.

GÃ¼nther, bugÃ¼n anlaÅŸma saÄŸlanacaÄŸÄ± konusunda iyimser olduÄŸunu kaydetti.

CDU Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Julia KlÃ¶ckner, mÃ¼zakerelerin salÄ±yÄ± Ã§arÅŸambaya baÄŸlayan gece tamamlanabileceÄŸini dile getirerek, finans ve dÄ±ÅŸ politikanÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶zellikle saÄŸlÄ±k ve iÅŸ hukuku konularÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, "MÃ¼zakerelerin yarÄ±n (bugÃ¼n) olumlu sonuÃ§lanmasÄ± konusunda istekliyiz." dedi.

TaraflarÄ±n yarÄ±n CDU Genel Merkeziâ€™nde bir araya gelerek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rdÃ¼receÄŸi belirtildi.

CDU/CSU ve SPD, koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini geÃ§tiÄŸimiz pazar gÃ¼nÃ¼ sonlandÄ±rmayÄ± hedeflemiÅŸti. Ancak bazÄ± konularda anlaÅŸmaya varÄ±lmayÄ±nca gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler bugÃ¼ne ertelenmiÅŸ ve yarÄ±n sabah koalisyon protokolÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±klanabileceÄŸi ifade edilmiÅŸti.

134 GÃœNDÃœR HÃœKÃœMET KURULAMIYOR

Almanya'da 24 EylÃ¼l'de yapÄ±lan genel seÃ§imin Ã¼zerinden 134 gÃ¼n geÃ§mesine raÄŸmen henÃ¼z yeni bir hÃ¼kÃ¼met kurulamadÄ±.

Genel seÃ§imin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼meti kurmak amacÄ±yla mÃ¼zakereler yapan CDU/CSU, HÃ¼r Demokrat Parti (FDP) ve YeÅŸiller arasÄ±ndaki Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, FDP'nin masadan kalkmasÄ±yla baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.

Bunun Ã¼zerine CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier devreye girerek, CDU/CSU ve SPD'yi bÃ¼yÃ¼k koalisyonu kurmak iÃ§in masaya oturmaya ikna etmiÅŸti.

Bu partiler arasÄ±ndaki Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler 7-12 Ocak'ta yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve 28 sayfalÄ±k bir mutabakat metni ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

CDU ve CSU bu metni yetkili parti kurullarÄ±nda onayladÄ±. SPD ise 21 Ocak'ta olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayda delegelerin yÃ¼zde 56 oyuyla kabul ederek, CDU/CSU ile doÄŸrudan koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere girilmesi konusunda yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmÄ±ÅŸtÄ±.

26 Ocak'ta koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlayan taraflar, 4 Åžubat pazar gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sonlandÄ±rmayÄ± hedeflemiÅŸti.

CDU/CSU ile SPD'li yÃ¶neticileri anlaÅŸsa bile, SPD, taraflar arasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kacak koalisyon protokolÃ¼nÃ¼ 440 binden fazla Ã¼yesine oylatacak.

Bu sÃ¼recin de yaklaÅŸÄ±k 3 hafta sÃ¼rmesi bekleniyor.



Ä°lgili Konular Almanya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Slovenya'nÄ±n minareli tek camisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±rlanÄ±yor
Slovenya'nÄ±n minareli tek camisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±rlanÄ±yor

Slovenya'da Ã¼lkenin minareli tek camisinde gelecek yÄ±l ibadete aÃ§Ä±lmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor
Rutte yerel seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye sataÅŸarak baÅŸlattÄ±
Rutte, yerel seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye sataÅŸarak baÅŸlattÄ±

HollandalÄ±lar, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan Ankara'ya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ istenmeyen bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin resmen geri Ã§ekilmesini hÃ¼kÃ¼metin gelecek ay yapÄ±lacak yerel seÃ§ime yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mÄ± olarak yorumladÄ±
Ä°sveÃ§'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± binalarda ÅŸÃ¼pheli yangÄ±n
Ä°sveÃ§'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± binalarda ÅŸÃ¼pheli yangÄ±n

Stockholm'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iki binada Ã§Ä±kan yangÄ±nda kundaklanma ihtimali Ã¼zerinde duruluyor
ABD'den 'Irak'tan asker Ã§ekiyor' iddialarÄ±na cevap
ABD'den 'Irak'tan asker Ã§ekiyor' iddialarÄ±na cevap

BirÃ§ok medya kuruluÅŸunun ABD'nin Irak'tan bir kÄ±sÄ±m kuvvetlerini Ã§ekeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haber geÃ§mesi Ã¼zerine, BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kurumundan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ havalimanÄ±na 3 bin 500 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi alÄ±nacak
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ havalimanÄ±na 3 bin 500 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi alÄ±nacak

Ä°GA GÃ¼venlik Hizmetleri AÅž tarafÄ±ndan Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nda istihdam edilecek yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±
BM den Endonezya'ya Rohingya teÅŸekkÃ¼rÃ¼
BMâ€™den Endonezya'ya Rohingya teÅŸekkÃ¼rÃ¼

BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Zeyd Raad El HÃ¼seyin, Endonezyaâ€™nÄ±n RohingyalÄ± MÃ¼slÃ¼manlar konusunda Ã§Ã¶zÃ¼m arama ve yardÄ±m Ã§abalarÄ±ndaki aktif rolÃ¼nÃ¼ takdirle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Maldivler eski devlet baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Maldivler eski devlet baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Maldivler'de YÃ¼ksek Mahkemenin Ã¼lkedeki siyasi mahkumlarÄ± serbest bÄ±rakma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi kriz derinleÅŸiyor
Ã–zbekistan'da medeni kanunda deÄŸiÅŸiklik
Ã–zbekistan'da medeni kanunda deÄŸiÅŸiklik

Ã–zbekistan'da boÅŸanma ve evlilik iÅŸlemleri zorlaÅŸacak
Nazarbayev iÃ§in Ã¶mÃ¼r boyu baÅŸkanlÄ±k teklifi
Nazarbayev iÃ§in Ã¶mÃ¼r boyu baÅŸkanlÄ±k teklifi

Kazak lider Nazarbayev, GÃ¼venlik Konseyine Ã¶mÃ¼r boyu baÅŸkanlÄ±k yapma hakkÄ±na sahip olabilir
Hindistan'a ait petrol tankeri korsanlardan kurtarÄ±ldÄ±
Hindistan'a ait petrol tankeri korsanlardan kurtarÄ±ldÄ±

"Marine Express" isimli petrol tankerinde mÃ¼rettebatÄ±n, tankerin kontrolÃ¼nÃ¼ korsanlardan geri aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±
Polonya hÃ¼kÃ¼meti Ä°srail EÄŸitim BakanÄ±'nÄ±n ziyaretine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Polonya hÃ¼kÃ¼meti, Ä°srail EÄŸitim BakanÄ±'nÄ±n ziyaretine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Polonya hÃ¼kÃ¼metinin, Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± Bennett'in Ã¼lkeyi ziyaret etmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Abbas'tan 'cesur kÄ±z' Ahed'e Ã¶vgÃ¼
Abbas'tan 'cesur kÄ±z' Ahed'e Ã¶vgÃ¼

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°srail'in tutuklu yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ±, Filistinli Ahed et-Temimi ve ailesinin cesaretinden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Ã‡in'den fÃ¼ze savar denemesi
Ã‡in'den fÃ¼ze savar denemesi

Ã‡in, fÃ¼ze savar sistemi denemesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini duyurdu. Denemenin savunma amaÃ§lÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve hiÃ§bir Ã¼lke ya da bÃ¶lgeyi hedef almadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Yahudi iÅŸgalciler Filistinlilere saldÄ±rdÄ±
Yahudi iÅŸgalciler Filistinlilere saldÄ±rdÄ±

BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde Yahudi iÅŸgalcilerin Filistinlilere ait araÃ§lara taÅŸla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± Filistinlilerin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
ABD ve Rusya'nÄ±n 'Suriye'de kimyasal silah' atÄ±ÅŸmasÄ±
ABD ve Rusya'nÄ±n 'Suriye'de kimyasal silah' atÄ±ÅŸmasÄ±

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Rusya'yÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na son verme Ã§abalarÄ±nÄ± engellemekle suÃ§ladÄ±.
Yemen'de son iki ayda 47 bin kiÅŸi yerinden oldu
Yemen'de son iki ayda 47 bin kiÅŸi yerinden oldu

BM, Taiz ve Hudaydah'da artan Ã§atÄ±ÅŸmar nedeniyle son iki ayda 47 bin kiÅŸininin evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Haberler

PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± Alman Meclisi Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r kurdu!
PYD PKK yandaÅŸlarÄ± Alman Meclisi Ã¶nÃ¼nde Ã§adÄ±r kurdu

Almanya bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacak
Almanya bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±mayacak

Almanya'da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± camiye saldÄ±rdÄ±
Almanya'da PYD PKK yandaÅŸlarÄ± camiye saldÄ±rdÄ±

Almanya'da PKK yandaÅŸlarÄ± hÃ¼kÃ¼metin basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± bastÄ±
Almanya'da PKK yandaÅŸlarÄ± hÃ¼kÃ¼metin basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± bastÄ±

Almanya'da okul Ã¶ncesi Ã§ocuklara din Ã¶ÄŸretimi programÄ±
Almanya'da okul Ã¶ncesi Ã§ocuklara din Ã¶ÄŸretimi programÄ±

Almanya nihayet PKK'nÄ±n ekonomiye verdiÄŸi zararÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yor
Almanya nihayet PKK'nÄ±n ekonomiye verdiÄŸi zararÄ± tartÄ±ÅŸÄ±yor

Almanya'da yasa dÄ±ÅŸÄ± PKK yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne polis mÃ¼dahalesi
Almanya'da yasa dÄ±ÅŸÄ± PKK yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne polis mÃ¼dahalesi

Berlin'de taÅŸkÄ±nlÄ±k yapan PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±na polis mÃ¼dahalesi
Berlin'de taÅŸkÄ±nlÄ±k yapan PYD PKK yandaÅŸlarÄ±na polis mÃ¼dahalesi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 