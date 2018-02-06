TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 06 Åžubat 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m da toplantÄ±da yer alacak.Â
(TBMM/11.30)Â
2- CHP, HDP ve MHP Meclis gruplarÄ± toplanacak.
(TBMM/13.30/12.30/10.30)Â
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ValiliÄŸi,Â Belediyeyi veÂ AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.
(Hakkari/15.00/16.30/17.30)Â
2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu tarafÄ±ndan Hilton Garden Inn'de dÃ¼zenlenecek "2. Avrasya Ãœlkeleri Kamu Ä°stihdam Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±"na katÄ±lacak.
(Ankara/10.00)Â
3- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti UluslararasÄ± ProgramÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.
(KudÃ¼s)Â
4- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± 10. Turizm BakanlarÄ± KonferansÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma oturumuna katÄ±lacak, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak.Â
(Dakka)Â
5- Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, Filipinler Ticaret ve Sanayi BakanÄ± Ramon Lopez ile bir araya gelecek.
- Canikli ve Lopez'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak TÃ¼rkiye-Filipinler 1. DÃ¶nem Karma Ekonomik Komisyonu ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan mutabakat zaptÄ± imza tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.
- Canikli, Lopez onuruna Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek.
(Ankara/11.00/11.35/13.00)
6- TBMM'den
- Genel Kurulda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi ele alÄ±nacak.
- Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ±n Ä°yileÅŸtirilmesi AmacÄ±yla BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
- Adalet Komisyonunda YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ±n Ä°yileÅŸtirilmesi AmacÄ±yla Ä°cra ve Ä°flas Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlayacak.
(TBMM/15.00/15.30/16.00)
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TOBB Konferans Salonu'nda "Teknolojik DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde Kamu AlÄ±mlarÄ±nÄ±n RolÃ¼; Yerli ve Milli Ãœretim KonferansÄ±''na katÄ±lacak.
(Ankara/09.30)Â
2- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumundaki "GÃ¼venli Ä°nternet GÃ¼nÃ¼ 2018" etkinliklerine iÅŸtirak edecek.
(Ankara/10.00)Â
3- TÃœÄ°K, 2017 yÄ±lÄ± 3. Ã§eyrek (temmuz-eylÃ¼l dÃ¶nemi) hanehalkÄ± yurt iÃ§i turizm verilerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
GÃœNCEL
1- YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±nan diplomalarÄ±n denklik baÅŸvurularÄ±nÄ±n e-Devlet Ã¼zerinden yapÄ±labilmesine olanak tanÄ±yan sistemin tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(Ankara/13.30)Â
2- FETÃ– davalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan meslekten ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±lanmasÄ±na YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin ''Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi'' ve ''darbeye teÅŸebbÃ¼s'' suÃ§larÄ±ndan 20'si tutuklu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Ã‡aÄŸlayan'da gÃ¶rÃ¼lecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Tuzla OrhanlÄ± giÅŸelerindeki olaylara iliÅŸkin 66 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri'de devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda valiliÄŸi abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda rÃ¼tbeli askerlerin de bulunduÄŸu 92'si tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Siirt Ãœniversitesi Merkez YerleÅŸkesi'ndeki konferans salonunda devam edilecek.
(Siirt/09.00)Â
SPOR
1- Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk edecek.
(Ankara/20.30)Â
2- Basketbol ULEB Avrupa KupasÄ± Top 16 Turu E Grubu 6. ve son haftasÄ±nda Galatasaray Odeabank, Almanya'nÄ±n Alba Berlin takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/20.15)Â
3- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi 14. haftasÄ±nda Banvit-Strasbourg ve Elan Chalon-Gaziantep Basketbol maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(BalÄ±kesir/20.30/Chalonsur Sur Saone/22.30)Â
4- Voleybol KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasÄ±nda Galatasaray, deplasmanda Polonya'nÄ±n Grot Budowlani takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Lodz/20.00)Â
5- Hentbol Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± 2. tur B Grubu maÃ§larÄ±, EskiÅŸehir'de baÅŸlayacak.
(EskiÅŸehir)
6- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig 16. haftasÄ±nda Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile ZaÄŸnosspor karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ä°zmir/17.30)Â
Genel Kurulda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi ele alÄ±nacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in ikinci turda sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan Vatikan'a hareket edecek.
CHP'nin 36. OlaÄŸan KurultayÄ±, Ankara Spor Salonu'nda baÅŸlayacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
TBMM Genel Kurul'da, OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± DÃ¼zenlemeler YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri'yi resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Hariri onuruna Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda milletvekillerini bilgilendirecek.
Rusya'da dÃ¼zenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi baÅŸlayacak. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile harekatÄ±n yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
Afrika BirliÄŸi Liderler Zirvesi Etiyopya'da baÅŸlayacak. GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'nde halk, liderini belirlemek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, MÃœSÄ°AD tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "KÄ±talararasÄ± Lojistik ÃœssÃ¼ TÃ¼rkiye" konulu toplantÄ±ya katÄ±lacak.
Avusturya'da dÃ¼zenlenen Suriye konulu Ã¶zel toplantÄ± devam edecek. Ä°sviÃ§re'de 48'inci DÃ¼nya Ekonomi Forumu (WEF) sÃ¼rÃ¼yor.
Avusturya'da, iki gÃ¼n sÃ¼recek Suriye Ã–zel GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlÄ±yor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile harekatÄ±n yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
48'inci DÃ¼nya Ekonomi Forumu (WEF) devlet, hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°sviÃ§re'de baÅŸlayacak.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK ve DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± ile yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.