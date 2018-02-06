09:25, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 06 Åžubat 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m da toplantÄ±da yer alacak.Â



(TBMM/11.30)Â



2- CHP, HDP ve MHP Meclis gruplarÄ± toplanacak.



(TBMM/13.30/12.30/10.30)Â



3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ValiliÄŸi,Â Belediyeyi veÂ AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.



(Hakkari/15.00/16.30/17.30)Â



2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu tarafÄ±ndan Hilton Garden Inn'de dÃ¼zenlenecek "2. Avrasya Ãœlkeleri Kamu Ä°stihdam Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±"na katÄ±lacak.



(Ankara/10.00)Â



3- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, "KudÃ¼s 2018 Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti UluslararasÄ± ProgramÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.



(KudÃ¼s)Â



4- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± 10. Turizm BakanlarÄ± KonferansÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma oturumuna katÄ±lacak, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak.Â



(Dakka)Â



5- Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, Filipinler Ticaret ve Sanayi BakanÄ± Ramon Lopez ile bir araya gelecek.



- Canikli ve Lopez'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak TÃ¼rkiye-Filipinler 1. DÃ¶nem Karma Ekonomik Komisyonu ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan mutabakat zaptÄ± imza tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.

- Canikli, Lopez onuruna Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek.



(Ankara/11.00/11.35/13.00)



6- TBMM'den



- Genel Kurulda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair BaÅŸbakanlÄ±k Tezkeresi ele alÄ±nacak.



- Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ±n Ä°yileÅŸtirilmesi AmacÄ±yla BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun TasarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.



- Adalet Komisyonunda YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ±n Ä°yileÅŸtirilmesi AmacÄ±yla Ä°cra ve Ä°flas Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlayacak.



(TBMM/15.00/15.30/16.00)







EKONOMÄ°



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TOBB Konferans Salonu'nda "Teknolojik DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde Kamu AlÄ±mlarÄ±nÄ±n RolÃ¼; Yerli ve Milli Ãœretim KonferansÄ±''na katÄ±lacak.

(Ankara/09.30)Â

2- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumundaki "GÃ¼venli Ä°nternet GÃ¼nÃ¼ 2018" etkinliklerine iÅŸtirak edecek.



(Ankara/10.00)Â



3- TÃœÄ°K, 2017 yÄ±lÄ± 3. Ã§eyrek (temmuz-eylÃ¼l dÃ¶nemi) hanehalkÄ± yurt iÃ§i turizm verilerini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/10.00)







GÃœNCEL



1- YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±nan diplomalarÄ±n denklik baÅŸvurularÄ±nÄ±n e-Devlet Ã¼zerinden yapÄ±labilmesine olanak tanÄ±yan sistemin tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.



(Ankara/13.30)Â



2- FETÃ– davalarÄ±



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan meslekten ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±lanmasÄ±na YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin ''Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi'' ve ''darbeye teÅŸebbÃ¼s'' suÃ§larÄ±ndan 20'si tutuklu 29 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Ã‡aÄŸlayan'da gÃ¶rÃ¼lecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Tuzla OrhanlÄ± giÅŸelerindeki olaylara iliÅŸkin 66 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri'de devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda valiliÄŸi abluka altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸan, aralarÄ±nda rÃ¼tbeli askerlerin de bulunduÄŸu 92'si tutuklu 332 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Siirt Ãœniversitesi Merkez YerleÅŸkesi'ndeki konferans salonunda devam edilecek.



(Siirt/09.00)Â







SPOR



1- Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk edecek.



(Ankara/20.30)Â



2- Basketbol ULEB Avrupa KupasÄ± Top 16 Turu E Grubu 6. ve son haftasÄ±nda Galatasaray Odeabank, Almanya'nÄ±n Alba Berlin takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ä°stanbul/20.15)Â



3- Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi 14. haftasÄ±nda Banvit-Strasbourg ve Elan Chalon-Gaziantep Basketbol maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.



(BalÄ±kesir/20.30/Chalonsur Sur Saone/22.30)Â



4- Voleybol KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasÄ±nda Galatasaray, deplasmanda Polonya'nÄ±n Grot Budowlani takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Lodz/20.00)Â



5- Hentbol Erkekler TÃ¼rkiye KupasÄ± 2. tur B Grubu maÃ§larÄ±, EskiÅŸehir'de baÅŸlayacak.



(EskiÅŸehir)



6- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig 16. haftasÄ±nda Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile ZaÄŸnosspor karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Ä°zmir/17.30)Â