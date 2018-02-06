Yahudi iÅŸgalciler Filistinlilere saldÄ±rdÄ±

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ramallah'Ä±n batÄ±sÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda inÅŸa edilenÂ Dolev igal birimindenÂ bir grup Yahudi, Ä°srail askerlerinin korumasÄ± eÅŸliÄŸinde bÃ¶lgedeki kÃ¶ylere giden ana yolda toplanarak Filistinlilerin araÃ§larÄ±na ve yayalara taÅŸ attÄ±. Olayda yaralanan olmadÄ±.
Filistin haber ajansÄ± WAFA'nÄ±n,Â BatÄ± Åžeria'daki Ä°ÅŸgal Ä°ÅŸleri Sorumlusu Gassan DeÄŸles'e dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde ise Yahudi iÅŸgalcilerin Nablus'taki Huvvara kontrol noktasÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki araÃ§larÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± Filistinlilerin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
DeÄŸles, Bracha iÅŸgal biriminden Yahudilerin de Nablus'un gÃ¼neyindeki Burin'de Filistinlilerin evlerine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
BatÄ± Åžeria'nÄ±n Selfit kenti yakÄ±nlarÄ±nda bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da bir Yahudi iÅŸgalcinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilmiÅŸti.
GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, olayÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail askerlerinin, Selfit kenti Ã§evresindeki birÃ§ok Filistin beldesine baskÄ±n dÃ¼zenlediÄŸini ve kentin giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarmÄ±ÅŸtÄ±.
Slovenya'da Ã¼lkenin minareli tek camisinde gelecek yÄ±l ibadete aÃ§Ä±lmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor
HollandalÄ±lar, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan Ankara'ya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ istenmeyen bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin resmen geri Ã§ekilmesini hÃ¼kÃ¼metin gelecek ay yapÄ±lacak yerel seÃ§ime yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mÄ± olarak yorumladÄ±
Stockholm'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iki binada Ã§Ä±kan yangÄ±nda kundaklanma ihtimali Ã¼zerinde duruluyor
BirÃ§ok medya kuruluÅŸunun ABD'nin Irak'tan bir kÄ±sÄ±m kuvvetlerini Ã§ekeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haber geÃ§mesi Ã¼zerine, BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kurumundan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
Ä°GA GÃ¼venlik Hizmetleri AÅž tarafÄ±ndan Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nda istihdam edilecek yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Zeyd Raad El HÃ¼seyin, Endonezyaâ€™nÄ±n RohingyalÄ± MÃ¼slÃ¼manlar konusunda Ã§Ã¶zÃ¼m arama ve yardÄ±m Ã§abalarÄ±ndaki aktif rolÃ¼nÃ¼ takdirle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Maldivler'de YÃ¼ksek Mahkemenin Ã¼lkedeki siyasi mahkumlarÄ± serbest bÄ±rakma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi kriz derinleÅŸiyor
Kazak lider Nazarbayev, GÃ¼venlik Konseyine Ã¶mÃ¼r boyu baÅŸkanlÄ±k yapma hakkÄ±na sahip olabilir
"Marine Express" isimli petrol tankerinde mÃ¼rettebatÄ±n, tankerin kontrolÃ¼nÃ¼ korsanlardan geri aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±
Polonya hÃ¼kÃ¼metinin, Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± Bennett'in Ã¼lkeyi ziyaret etmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°srail'in tutuklu yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ±, Filistinli Ahed et-Temimi ve ailesinin cesaretinden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Ã‡in, fÃ¼ze savar sistemi denemesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini duyurdu. Denemenin savunma amaÃ§lÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve hiÃ§bir Ã¼lke ya da bÃ¶lgeyi hedef almadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde Yahudi iÅŸgalcilerin Filistinlilere ait araÃ§lara taÅŸla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± Filistinlilerin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Rusya'yÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na son verme Ã§abalarÄ±nÄ± engellemekle suÃ§ladÄ±.
BM, Taiz ve Hudaydah'da artan Ã§atÄ±ÅŸmar nedeniyle son iki ayda 47 bin kiÅŸininin evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu