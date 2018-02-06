Yahudi iÅŸgalciler Filistinlilere saldÄ±rdÄ±

Yemen'de son iki ayda 47 bin kiÅŸi yerinden oldu

BM, Taiz ve Hudaydah'da artan Ã§atÄ±ÅŸmar nedeniyle son iki ayda 47 bin kiÅŸininin evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu