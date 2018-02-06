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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:25, 06 Åžubat 2018 SalÄ±
Asya
09:48, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

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Ã‡in'den fÃ¼ze savar denemesi
Ã‡in'den fÃ¼ze savar denemesi

Ã‡in, fÃ¼ze savar sistemi denemesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini duyurdu. Denemenin savunma amaÃ§lÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve hiÃ§bir Ã¼lke ya da bÃ¶lgeyi hedef almadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in, baÅŸarÄ±lÄ± bir fÃ¼ze savar sistemi denemesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ã‡in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n Ã‡in sÄ±nÄ±rlarÄ± dahilinde fÃ¼ze savar sistemi teknolojisinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± bir savunma tatbikatÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

Denemenin beklenen hedefe ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu tatbikatÄ±n tamamen savunma amaÃ§lÄ± olduÄŸu ve hiÃ§bir Ã¼lke ya da bÃ¶lgeyi hedef almadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada diÄŸer detaylara iliÅŸkin bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

Pekin yÃ¶netimi, ABD'nin Kuzey Kore balistik ve nÃ¼kleer tehdidine karÅŸÄ± GÃ¼ney Kore'de konuÅŸlandÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± THAAD'a (BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ±) karÅŸÄ± yeni silahlar deneyeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



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