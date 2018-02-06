09:53, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gece yarÄ±sÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 02.00'de Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile yurda dÃ¶ndÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'daki temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak yurda dÃ¶ndÃ¼. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile beraberindeki heyeti taÅŸÄ±yan Ã¶zel uÃ§ak "TUR" saat 02.00'de EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na indi. ErdoÄŸan'Ä± havalimanÄ±nda TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Servet YÄ±lmaz, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Nedim YamalÄ± ve diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak da Ankara'ya geldi.

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