09:58, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Abbas'tan 'cesur kÄ±z' Ahed'e Ã¶vgÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°srail'in tutuklu yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ±,Â Filistinli Ahed et-TemimiÂ ve ailesinin cesaretinden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.

Filistin resmi haber ajansÄ± WAFA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Abbas, Ahed'in ailesiyleÂ Ramallah'taki baÅŸkanlÄ±k merkezinde bir araya geldi.

Ahed ve ailesinin, iÅŸgal gÃ¼Ã§leri karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸi mÃ¼cadelenin, "FilistinÂ halkÄ±nÄ±n topraklarÄ±na ne denli baÄŸlÄ± olduÄŸunu" ortaya koyduÄŸunu belirten Abbas, Ä°srail'in tutuklu yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ± Ahed ve ailesinin cesareti ile iÅŸgal gÃ¼Ã§lerinin zorbalÄ±klarÄ± ve askerlerinin saldÄ±rÄ±larÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki mÃ¼cadelelerini Ã¶vdÃ¼.

Abbas, iÅŸgal gÃ¼Ã§leri karÅŸÄ±sÄ±ndaki barÄ±ÅŸ yanlÄ±sÄ± halk direniÅŸinin, Filistin halkÄ±nÄ±n elinde bulunan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir silah olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, barÄ±ÅŸ yanlÄ±sÄ± direniÅŸin, iÅŸgalin sahteliÄŸini ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸgalin vahÅŸetini ve Filistin halkÄ±nÄ±n, geleceÄŸini Ã¶zgÃ¼rce belirleme ve diÄŸer halklar gibi baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet kurma hakkÄ±nÄ± tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti.

Ä°srail askerleri, 16 yaÅŸÄ±ndaki Ahed et-Temimi'yi, 19 AralÄ±k 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nla gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Annesi Neriman'Ä±n da kÄ±zÄ±yla ilgili bilgi almak Ã¼zere gittiÄŸi Ramallah'Ä±n doÄŸusundaki gÃ¶zaltÄ± biriminde Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

"Filistinli cesur kÄ±z" olarak bilinen Ahed, 2012 yÄ±lÄ±nda aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.