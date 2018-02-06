10:00, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

ABD'de Atilla'nÄ±n beraat talebinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸma iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunanÂ Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n beraat talebine iliÅŸkin mahkemeye yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu baÅŸvurunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸma, savunma makamÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine iptal edildi.

Atilla'nÄ±n avukatlarÄ±, davanÄ±n yargÄ±cÄ± Richard Berman'Ä±n 6 Åžubat'ta yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi bu duruÅŸmanÄ±n ''avukat ve mÃ¼vekkil arasÄ±ndaki iliÅŸkiye kanuni dayanaÄŸÄ± bulunmayan ve yersiz bir mÃ¼dahale'' olduÄŸu gerekÃ§esiyle iptal edilmesi talebinde bulundu.

Atilla, avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla mahkemeye beraati konusunda yeni bir baÅŸvuruda bulunmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirerek, YargÄ±Ã§ Berman'dan delil yetersizliÄŸi nedeniyle hakkÄ±ndaki tÃ¼m suÃ§lamalarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu 15 AralÄ±k 2017 tarihli baÅŸvuruyu deÄŸerlendirmesini talep etmiÅŸti.

Bunun Ã¼zerine Atilla'nÄ±n 15 AralÄ±k'taki beraat talebine iliÅŸkin kararÄ±nÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klamayan ve bu hakkÄ± saklÄ± tutarak daha sonra karar vereceÄŸini belirten davanÄ±n yargÄ±cÄ± Berman, Atilla'nÄ±n yeni bir baÅŸvuru yapma hakkÄ±ndan ''bilerek ve isteyerek mi vazgeÃ§tiÄŸini'' Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in 6 Åžubat'ta bir duruÅŸma dÃ¼zenlenmesine karar vermiÅŸti.

ATÄ°LLA'NIN AVUKATLARINDAN BERMAN'IN MÃœVEKKÄ°LLERÄ°YLE Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE MÃœDAHALE ELEÅžTÄ°RÄ°SÄ°

Savunma makamÄ±, Berman'Ä±n yeni bir duruÅŸma dÃ¼zenlenmesi talebiyle Atilla ve avukatlarÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkiye mÃ¼dahalede bulunduÄŸu, stratejik ve taktiksel kararlarÄ±n mÃ¼vekkil ile istiÅŸare edildikten sonra verildiÄŸi ve bu konunun duruÅŸma dÃ¼zenlenmeden yine avukatlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lebileceÄŸi gerekÃ§esiyle yarÄ±nki duruÅŸmanÄ±n iptal edilmesini talep etti.

YargÄ±Ã§ Berman ise savunmanÄ±n bu talebini kabul etti. Ceza duruÅŸmasÄ± ise 11 Nisan'da yapÄ±lacak.

Savunma makamÄ±, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n 15 AralÄ±k'ta Atilla'nÄ±n iÅŸ adamÄ± RÄ±za Sarraf'Ä±n iÅŸlediÄŸi suÃ§larla bir baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸunu kanÄ±tlayamadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle mahkemeden delil yetersizliÄŸi nedeniyle Atilla'ya yÃ¶nelik tÃ¼m suÃ§lamalarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve mÃ¼vekkillerinin beraat etmesi talebinde bulunmuÅŸtu.

YargÄ±Ã§ Berman, bu talebe iliÅŸkin kararÄ±nÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klamadÄ±.

JÃ¼ri, Atilla'yÄ± 6 suÃ§lamanÄ±n 5'inden suÃ§lu bulmuÅŸ, "kara para aklama" suÃ§lamasÄ±nda ise masum olduÄŸuna karar vermiÅŸti.

ABDâ€™nin Ä°ran'a yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmekle suÃ§lanan ve 19 Mart 2016â€™da ABDâ€™de tutuklanan iÅŸ adamÄ± RÄ±za Sarraf, yargÄ±lanmasÄ±na kÄ±sa bir sÃ¼re kala 26 Ekim 2017â€™da hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± kabul etmiÅŸ ve savcÄ±lÄ±kla iÅŸbirliÄŸine gitmiÅŸti.

Halk BankasÄ± Eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla ise davanÄ±n tek sanÄ±ÄŸÄ± olarak yargÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.Â