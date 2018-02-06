Polonya hÃ¼kÃ¼meti, Ä°srail EÄŸitim BakanÄ±'nÄ±n ziyaretine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± Naftali Bennett'in, "Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nda PolonyalÄ±larÄ±n Nazilerle suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±nÄ± yasaklayan" yasa tasarÄ±sÄ±yla ilgili sÃ¶zlerine Polonya hÃ¼kÃ¼metinden tepki geldi.
Ä°srail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine gÃ¶re, Polonya hÃ¼kÃ¼met sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joanna Kopcinska, "Bennett'in aÃ§Ä±klamalarÄ± ziyaretin gerÃ§ekleÅŸmemesini gerektiriyor." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan konuyla ilgili henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Ä°srail basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Bennett'in, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Polonya'yÄ± ziyaret edeceÄŸi belirtilmiÅŸti.
Polonya'daki tartÄ±ÅŸmalÄ± yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± eleÅŸtiren aÃ§Ä±klamalarda bulunan Bennett, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Yahudi Evi Partisinin toplantÄ±sÄ±nda, "Tarih, Polonya halkÄ±nÄ±n Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±na dahil olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸtir. Mesaj aÃ§Ä±ktÄ±r; tarih yeniden yazÄ±lamaz ama geleceÄŸi hep birlikte yazabiliriz." demiÅŸti.
Polonya Senatosu 1 Åžubat'ta, Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nda PolonyalÄ±larÄ±n Nazilerle suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±nÄ± yasaklayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±.
NAZÄ° KAMPI Ä°DDÄ°ASINA 3 YIL HAPÄ°S
Polonyaâ€™daki Nazi Ã¶lÃ¼m kamplarÄ±nÄ±n "PolonyaÂ Ã¶lÃ¼m kampÄ±" ÅŸeklinde nitelendirilmesini de yasaklayan tasarÄ±, bu gibi ithamlarda bulunan kiÅŸilere ise 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
TasarÄ±nÄ±n parlamentodan geÃ§mesi Ä°srail'inÂ tepkisine neden oldu. Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu,Â PolonyalÄ±lara yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± geri Ã§ekmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Kimse tarihi deÄŸiÅŸtiremez ve Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ± inkar edilemez." ifadesini kullandÄ±.
TasarÄ±nÄ±n meclis onayÄ± almasÄ±na ABDâ€™den de tepki geldi. AmerikalÄ± yetkililer, tasarÄ±nÄ±n Ã¼lkede ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne zarar vereceÄŸini belirterek, tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± halinde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
PolonyaÂ hÃ¼kÃ¼meti ise yasanÄ±n hedefinin ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlamak deÄŸil, Ã¼lkenin uluslararasÄ± camiada "adÄ±nÄ± korumak" olduÄŸuna iÅŸaret etti. CumhurbaÅŸkanÄ± Andrzej Duda, eleÅŸtirilere yanÄ±t verirken geri adÄ±m atmayacaklarÄ±nÄ± ve Ã¼lkesinin "tarihi gerÃ§ekleri savunacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.Â
TasarÄ±yÄ± hazÄ±rlayan Adalet BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Partyk Jaki de "Ã¶zellikle Ä°srailâ€™in tepkisinin tasarÄ±nÄ±n ne kadar gerekli olduÄŸunun bir kanÄ±tÄ± olduÄŸu" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savundu.Â
Polonya, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nda Nazi rejimi tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmiÅŸ ve Ã¼lkedeÂ PolonyalÄ± Yahudiler dahil milyonlarca kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Nazi iÅŸgali sonrasÄ±Â Polonyaâ€™da baÅŸta Auschwitz olmak Ã¼zere birÃ§ok "Ã¶lÃ¼m kampÄ±" kurulmuÅŸtu.
Slovenya'da Ã¼lkenin minareli tek camisinde gelecek yÄ±l ibadete aÃ§Ä±lmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor
HollandalÄ±lar, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan Ankara'ya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ istenmeyen bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin resmen geri Ã§ekilmesini hÃ¼kÃ¼metin gelecek ay yapÄ±lacak yerel seÃ§ime yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mÄ± olarak yorumladÄ±
Stockholm'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iki binada Ã§Ä±kan yangÄ±nda kundaklanma ihtimali Ã¼zerinde duruluyor
BirÃ§ok medya kuruluÅŸunun ABD'nin Irak'tan bir kÄ±sÄ±m kuvvetlerini Ã§ekeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haber geÃ§mesi Ã¼zerine, BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kurumundan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
Ä°GA GÃ¼venlik Hizmetleri AÅž tarafÄ±ndan Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nda istihdam edilecek yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Zeyd Raad El HÃ¼seyin, Endonezyaâ€™nÄ±n RohingyalÄ± MÃ¼slÃ¼manlar konusunda Ã§Ã¶zÃ¼m arama ve yardÄ±m Ã§abalarÄ±ndaki aktif rolÃ¼nÃ¼ takdirle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Maldivler'de YÃ¼ksek Mahkemenin Ã¼lkedeki siyasi mahkumlarÄ± serbest bÄ±rakma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi kriz derinleÅŸiyor
Kazak lider Nazarbayev, GÃ¼venlik Konseyine Ã¶mÃ¼r boyu baÅŸkanlÄ±k yapma hakkÄ±na sahip olabilir
"Marine Express" isimli petrol tankerinde mÃ¼rettebatÄ±n, tankerin kontrolÃ¼nÃ¼ korsanlardan geri aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±
Polonya hÃ¼kÃ¼metinin, Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± Bennett'in Ã¼lkeyi ziyaret etmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°srail'in tutuklu yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ±, Filistinli Ahed et-Temimi ve ailesinin cesaretinden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Ã‡in, fÃ¼ze savar sistemi denemesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini duyurdu. Denemenin savunma amaÃ§lÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve hiÃ§bir Ã¼lke ya da bÃ¶lgeyi hedef almadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde Yahudi iÅŸgalcilerin Filistinlilere ait araÃ§lara taÅŸla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± Filistinlilerin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Rusya'yÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na son verme Ã§abalarÄ±nÄ± engellemekle suÃ§ladÄ±.
BM, Taiz ve Hudaydah'da artan Ã§atÄ±ÅŸmar nedeniyle son iki ayda 47 bin kiÅŸininin evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu