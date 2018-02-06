10:07, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Polonya hÃ¼kÃ¼meti, Ä°srail EÄŸitim BakanÄ±'nÄ±n ziyaretine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± Naftali Bennett'in, "Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nda PolonyalÄ±larÄ±n Nazilerle suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±nÄ± yasaklayan" yasa tasarÄ±sÄ±yla ilgili sÃ¶zlerine Polonya hÃ¼kÃ¼metinden tepki geldi.

Ä°srail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine gÃ¶re, Polonya hÃ¼kÃ¼met sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Joanna Kopcinska, "Bennett'in aÃ§Ä±klamalarÄ± ziyaretin gerÃ§ekleÅŸmemesini gerektiriyor." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan konuyla ilgili henÃ¼z aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Ä°srail basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, Bennett'in, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Polonya'yÄ± ziyaret edeceÄŸi belirtilmiÅŸti.

Polonya'daki tartÄ±ÅŸmalÄ± yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± eleÅŸtiren aÃ§Ä±klamalarda bulunan Bennett, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Yahudi Evi Partisinin toplantÄ±sÄ±nda, "Tarih, Polonya halkÄ±nÄ±n Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±na dahil olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸtir. Mesaj aÃ§Ä±ktÄ±r; tarih yeniden yazÄ±lamaz ama geleceÄŸi hep birlikte yazabiliriz." demiÅŸti.

Polonya Senatosu 1 Åžubat'ta, Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nda PolonyalÄ±larÄ±n Nazilerle suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±nÄ± yasaklayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±.

NAZÄ° KAMPI Ä°DDÄ°ASINA 3 YIL HAPÄ°S

Polonyaâ€™daki Nazi Ã¶lÃ¼m kamplarÄ±nÄ±n "PolonyaÂ Ã¶lÃ¼m kampÄ±" ÅŸeklinde nitelendirilmesini de yasaklayan tasarÄ±, bu gibi ithamlarda bulunan kiÅŸilere ise 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

TasarÄ±nÄ±n parlamentodan geÃ§mesi Ä°srail'inÂ tepkisine neden oldu. Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu,Â PolonyalÄ±lara yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± geri Ã§ekmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Kimse tarihi deÄŸiÅŸtiremez ve Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ± inkar edilemez." ifadesini kullandÄ±.

TasarÄ±nÄ±n meclis onayÄ± almasÄ±na ABDâ€™den de tepki geldi. AmerikalÄ± yetkililer, tasarÄ±nÄ±n Ã¼lkede ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne zarar vereceÄŸini belirterek, tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± halinde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n artacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

PolonyaÂ hÃ¼kÃ¼meti ise yasanÄ±n hedefinin ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlamak deÄŸil, Ã¼lkenin uluslararasÄ± camiada "adÄ±nÄ± korumak" olduÄŸuna iÅŸaret etti. CumhurbaÅŸkanÄ± Andrzej Duda, eleÅŸtirilere yanÄ±t verirken geri adÄ±m atmayacaklarÄ±nÄ± ve Ã¼lkesinin "tarihi gerÃ§ekleri savunacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.Â

TasarÄ±yÄ± hazÄ±rlayan Adalet BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Partyk Jaki de "Ã¶zellikle Ä°srailâ€™in tepkisinin tasarÄ±nÄ±n ne kadar gerekli olduÄŸunun bir kanÄ±tÄ± olduÄŸu" gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savundu.Â

Polonya, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nda Nazi rejimi tarafÄ±ndan iÅŸgal edilmiÅŸ ve Ã¼lkedeÂ PolonyalÄ± Yahudiler dahil milyonlarca kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Nazi iÅŸgali sonrasÄ±Â Polonyaâ€™da baÅŸta Auschwitz olmak Ã¼zere birÃ§ok "Ã¶lÃ¼m kampÄ±" kurulmuÅŸtu.