10:14, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Hindistan'a ait petrol tankeri korsanlardan kurtarÄ±ldÄ±





"Marine Express" isimli petrol tankerinde mÃ¼rettebatÄ±n, tankerin kontrolÃ¼nÃ¼ korsanlardan geri aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BatÄ± Afrika'da Benin limanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra 31 Ocak'tan bu yana haber alÄ±nmayan Hindistan'dan Ã¶zel bir ÅŸirkete ait 22 mÃ¼rettebatlÄ± petrol tankerinin korsanlardan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Åžirket yetkilileri, "Marine Express" isimli petrol tankerinde mÃ¼rettebatÄ±n geminin kontrolÃ¼nÃ¼ yeniden ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AÃ§Ä±klamada, mÃ¼rettebatÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu ve tankerdeki 13 bin 500 tonluk petrolÃ¼n de Ã§alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. MÃ¼rettebatÄ±n ailelerine gÃ¶sterdikleri cesaret ve sabÄ±r iÃ§in teÅŸekkÃ¼r edilen aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili geniÅŸ kapsamlÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

Hindistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sushma Swaraj, sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, Mumbai ÅŸehrinde Ã¶zel bir ÅŸirkete ait "Marine Express" isimli petrol yÃ¼klÃ¼ tankerin, 22 mÃ¼rettebatÄ±yla 31 Ocak'ta Gine KÃ¶rfezi'nde kaybolduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Hindistan, kayÄ±p tankere ulaÅŸmak iÃ§in Nijerya ve Benin Deniz Kuvvetlerinden yardÄ±m istemiÅŸti. Â

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