10:22, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Nazarbayev iÃ§in Ã¶mÃ¼r boyu baÅŸkanlÄ±k teklifi





Kazak lider Nazarbayev, GÃ¼venlik Konseyine Ã¶mÃ¼r boyu baÅŸkanlÄ±k yapma hakkÄ±na sahip olabilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazakistan meclisine Ã¼lkenin ilk ve ÅŸu ana kadar tek cumhurbaÅŸkanÄ± olan Nursultan Nazarbayevâ€™e GÃ¼venlik Konseyine Ã¶mÃ¼r boyu baÅŸkanlÄ±k yapma hakkÄ±nÄ± verecek yasa tasarÄ±sÄ± sunuldu. Yeni tasarÄ± ile aynÄ± zamanda, GÃ¼venlik Konseyi statÃ¼sÃ¼ danÄ±ÅŸma organÄ± olmaktan Ã§Ä±kartÄ±rÄ±larak anayasal bir organa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek. Bu tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi halinde GÃ¼venlik Konseyi Ã¼lke yÃ¶netiminin Ã¶nde gelen merkezlerden biri haline gelecek ve onun kararlarÄ± tÃ¼m devlet kurumlarÄ± ve yetkilileri iÃ§in baÄŸlayÄ±cÄ± olacak. 2017 yÄ±lÄ±nda Kazakistanâ€™da Anayasa deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±larak, iktidar yetkilerinin bazÄ±larÄ± yeniden daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ, meclis ve hÃ¼kÃ¼metin rolÃ¼ artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.





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