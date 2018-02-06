Ä°dlib'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 asker ÅŸehit

Ä°dlib'de kurulmasÄ±na devam edilen 6 numaralÄ±Â gÃ¶zlem noktasÄ±ndaki TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±na, Ã¶rgÃ¼tler tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen roket ve havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir askerÂ ÅŸehitÂ oldu, 5 asker ile bir sivil gÃ¶revli yaralandÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°dlib'de kurulmasÄ±na devam edilen 6 numaralÄ± gÃ¶zlem noktasÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na dÃ¼n Ã¶rgÃ¼tler tarafÄ±ndan roket ve havan saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.
Bir askerin ÅŸehit olduÄŸu, hayati tehlikesi olmayacak ÅŸekilde 5 asker ve bir sivil gÃ¶revlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±na, bÃ¶lgedeki ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi ifade edildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, ÅŸehidimizin kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz."
DoÄŸu-GÃ¼neydoÄŸunun Ã¶nde gelen kanaat Ã¶nderlerinden olan Åžeyh MaÅŸuk'un halifesi Molla HÃ¼seyin el-Buti (ElÃ§i) 97 yaÅŸÄ±nda vefat ederek, Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸtu.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren 970 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°dlib'de kurulmasÄ±na devam edilen 6 numaralÄ± gÃ¶zlem noktasÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen roket ve havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir asker ÅŸehit oldu, 5 asker ile bir sivil gÃ¶revli yaralandÄ±.
Ä°stanbul, 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸi ile TÃ¼rkiyeâ€™de nÃ¼fusu en yoÄŸun il olarak zirveye otururken, dÃ¼nyada 201 Ã¼lkeden 129â€™unu geri bÄ±raktÄ±.
ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n beraat talebine iliÅŸkin mahkemeye yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu baÅŸvurunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸma, savunma makamÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 02.00'de Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile yurda dÃ¶ndÃ¼.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vergi konularÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eren reform paketini Bakanlar Kuruluna sunduÄŸunu bildirdi.
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, Ä°dlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan DSÄ° mensubu Mahmut PakyÃ¼rek, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu
MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, Kars Belediye BaÅŸkanÄ± Murtaza KaraÃ§anta'nÄ±n partiden istifasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸini ve iÅŸleme konulduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡ukurambar'daki Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda meydana gelen patlamayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ±nÄ±n 19'a yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, 180 kÄ±rsal mahallede Ã§ocuk parkÄ± inÅŸa ediyor
Rejim ve DEAÅž, koordineli saldÄ±rÄ±larla 3 bin kilometrekare alanÄ± ele geÃ§irdi
Diyanet-Sen Ã¼yeleri, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle Adnan Oktar hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, BangladeÅŸ Sivil HavacÄ±lÄ±k ve Turizm BakanÄ± Kemal ile bir araya geldi
Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§erÃ§evesinde Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'nde oluÅŸturulacak gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ olan 6 No'lu gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n tesisi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin vefatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Kartal YakacÄ±k'taki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi