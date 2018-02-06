GÃ¼ncelleme: 10:33, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Ä°dlib'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 asker ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°dlib'de kurulmasÄ±na devam edilen 6 numaralÄ±Â gÃ¶zlem noktasÄ±ndaki TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) unsurlarÄ±na, Ã¶rgÃ¼tler tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen roket ve havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir askerÂ ÅŸehitÂ oldu, 5 asker ile bir sivil gÃ¶revli yaralandÄ±.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°dlib'de kurulmasÄ±na devam edilen 6 numaralÄ± gÃ¶zlem noktasÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na dÃ¼n Ã¶rgÃ¼tler tarafÄ±ndan roket ve havan saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.

Bir askerin ÅŸehit olduÄŸu, hayati tehlikesi olmayacak ÅŸekilde 5 asker ve bir sivil gÃ¶revlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±na, bÃ¶lgedeki ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±k verildiÄŸi ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, ÅŸehidimizin kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile yÃ¼ce TÃ¼rk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralanan kahraman silah arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar dileriz."