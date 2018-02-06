DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:26, 06 Åžubat 2018 SalÄ±
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 10:27, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Ä°stanbul nÃ¼fusu 129 Ã¼lkeye bedel
Ä°stanbul nÃ¼fusu 129 Ã¼lkeye bedel

Ä°stanbul, 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸi ile TÃ¼rkiyeâ€™de nÃ¼fusu en yoÄŸun il olarak zirveye otururken, dÃ¼nyada 201 Ã¼lkeden 129â€™unu geri bÄ±raktÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun yÃ¼zde 18,6â€™sÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran Ä°stanbul'un, 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸi ile TÃ¼rkiyeâ€™de nÃ¼fusu en yoÄŸun il olarak zirveye otururken, dÃ¼nyada 201 Ã¼lkeden 129â€™unu geri bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ajans Pressâ€™in TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler NÃ¼fus Fonu (UNFPA) verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, nÃ¼fusu 15 milyonu aÅŸan Ä°stanbul; BelÃ§ika, Yunanistan, Portekiz, Ä°sveÃ§ ve KÃ¼ba gibi Ã¼lkelerin aralarÄ±nda bulunduÄŸu 129 Ã¼lkeyi geride bÄ±raktÄ±. GeÃ§en yÄ±l 14 milyon 804 bin 116 olarak kayda geÃ§en Ä°stanbul nÃ¼fusu, bu yÄ±l yÃ¼zde 1,5 artarak 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. Bu rakamlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 11,4 milyon kiÅŸi ile BelÃ§ika, 11,2 milyon kiÅŸi ile Yunanistan, 10,3 milyon kiÅŸi ile Portekiz, 9,9 milyon kiÅŸi ile Ä°sveÃ§ gibi Ã¼lkeler, nÃ¼fus bakÄ±mÄ±ndan Ä°stanbulâ€™un gerisinde kaldÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™de ise zirvede yer alan Ä°stanbulâ€™u, 5 milyon 445 bin 26 kiÅŸi ile Ankara ikinci sÄ±radan takip etti. SonrasÄ±nda, 4 milyon 279 bin 677 kiÅŸi ile Ä°zmir, 2 milyon 936 bin 803 kiÅŸi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kiÅŸi ile Antalya izledi. Buna karÅŸÄ±n 80 bin 417 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bayburt, nÃ¼fusu en az olan il olarak listenin en sonunda yer aldÄ±.

TÃœRKÄ°YEâ€™NÄ°N NÃœFUSU 80 MÄ°LYONU AÅžTI

PRNetâ€™in medya incelemesine gÃ¶re, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l nÃ¼fus baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda 104 bin 657 haber Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± tespit edilirken, 2017 yÄ±lÄ± AralÄ±k sonu itibarÄ±yla TÃ¼rkiye nÃ¼fusu 80 milyon 810 bin 525 kiÅŸi oldu. Bu nÃ¼fusun 40 milyon 535 bin 135â€™ini erkekler oluÅŸtururken, kadÄ±n nÃ¼fusu 40 milyon 275 bin 390 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Bu sayÄ±lar baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda toplam nÃ¼fusun yÃ¼zde 50,2â€™si erkeklerden yÃ¼zde 49,8â€™i ise kadÄ±nlardan oluÅŸtu.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul TÃœÄ°K
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Åžeyh MaÅŸuk'un halifesi Molla HÃ¼seyin el-Buti vefat etti
Åžeyh MaÅŸuk'un halifesi Molla HÃ¼seyin el-Buti vefat etti

DoÄŸu-GÃ¼neydoÄŸunun Ã¶nde gelen kanaat Ã¶nderlerinden olan Åžeyh MaÅŸuk'un halifesi Molla HÃ¼seyin el-Buti (ElÃ§i) 97 yaÅŸÄ±nda vefat ederek, Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸtu.
TSK Afrin'deki harekatta 970 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
TSK: Afrin'deki harekatta 970 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren 970 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°dlib'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 asker ÅŸehit
Ä°dlib'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 asker ÅŸehit

Ä°dlib'de kurulmasÄ±na devam edilen 6 numaralÄ± gÃ¶zlem noktasÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen roket ve havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir asker ÅŸehit oldu, 5 asker ile bir sivil gÃ¶revli yaralandÄ±.
Ä°stanbul nÃ¼fusu 129 Ã¼lkeye bedel
Ä°stanbul nÃ¼fusu 129 Ã¼lkeye bedel

Ä°stanbul, 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸi ile TÃ¼rkiyeâ€™de nÃ¼fusu en yoÄŸun il olarak zirveye otururken, dÃ¼nyada 201 Ã¼lkeden 129â€™unu geri bÄ±raktÄ±.
ABD'de Atilla'nÄ±n beraat talebinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸma iptal edildi
ABD'de Atilla'nÄ±n beraat talebinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸma iptal edildi

ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n beraat talebine iliÅŸkin mahkemeye yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu baÅŸvurunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸma, savunma makamÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gece yarÄ±sÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan gece yarÄ±sÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 02.00'de Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile yurda dÃ¶ndÃ¼.
HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ Reform paketi Bakanlar Kurulu'na sunuldu
HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ: Reform paketi Bakanlar Kurulu'na sunuldu

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vergi konularÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eren reform paketini Bakanlar Kuruluna sunduÄŸunu bildirdi.
Ä°dlib'deki konvoya terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan DSÄ° personeli ÅŸehit oldu
Ä°dlib'deki konvoya terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan DSÄ° personeli ÅŸehit oldu

Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, Ä°dlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan DSÄ° mensubu Mahmut PakyÃ¼rek, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu
Kars Belediye BaÅŸkanÄ± KaraÃ§anta'nÄ±n MHP'den istifasÄ± istendi
Kars Belediye BaÅŸkanÄ± KaraÃ§anta'nÄ±n MHP'den istifasÄ± istendi

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz, Kars Belediye BaÅŸkanÄ± Murtaza KaraÃ§anta'nÄ±n partiden istifasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸini ve iÅŸleme konulduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡ukurambar'daki patlamada gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 19'a yÃ¼kseldi
'Ã‡ukurambar'daki patlamada gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 19'a yÃ¼kseldi

Ã‡ukurambar'daki Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda meydana gelen patlamayla ilgili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli sayÄ±sÄ±nÄ±n 19'a yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.
Mardin'de kÄ±rsal mahallelere Ã§ocuk parkÄ±
Mardin'de kÄ±rsal mahallelere Ã§ocuk parkÄ±

GÃ¶revlendirme yapÄ±lan Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, 180 kÄ±rsal mahallede Ã§ocuk parkÄ± inÅŸa ediyor
Esad ve DEAÅž Ä°dlib'de yeni mevziler kazandÄ±
Esad ve DEAÅž Ä°dlib'de yeni mevziler kazandÄ±

Rejim ve DEAÅž, koordineli saldÄ±rÄ±larla 3 bin kilometrekare alanÄ± ele geÃ§irdi
Diyanet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Adnan Oktar'a suÃ§ duyurusu
Diyanet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Adnan Oktar'a suÃ§ duyurusu

Diyanet-Sen Ã¼yeleri, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle Adnan Oktar hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu
Bakan KurtulmuÅŸ BangladeÅŸ'te
Bakan KurtulmuÅŸ BangladeÅŸ'te

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± KurtulmuÅŸ, BangladeÅŸ Sivil HavacÄ±lÄ±k ve Turizm BakanÄ± Kemal ile bir araya geldi
TSK'dan Ä°dlib'e dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¶zlem noktasÄ±
TSK'dan Ä°dlib'e dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¶zlem noktasÄ±

Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã§erÃ§evesinde Ä°dlib GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi'nde oluÅŸturulacak gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼sÃ¼ olan 6 No'lu gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n tesisi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Adnan Kahveci vefatÄ±nÄ±n 25 yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±
Adnan Kahveci vefatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

Eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin vefatÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Kartal YakacÄ±k'taki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi

Haberler

Haramidere'de metrobÃ¼s kazasÄ±: 1'i aÄŸÄ±r 22 yaralÄ±
Haramidere'de metrobÃ¼s kazasÄ± 1'i aÄŸÄ±r 22 yaralÄ±

ÃœskÃ¼dar'daki Ã¶lÃ¼mlÃ¼ otobÃ¼s kazasÄ±nda ÅŸofÃ¶r tutuklandÄ±
ÃœskÃ¼dar'daki Ã¶lÃ¼mlÃ¼ otobÃ¼s kazasÄ±nda ÅŸofÃ¶r tutuklandÄ±

Ä°stanbul'da 39 ilÃ§ede, bin 200 polisli 'Yeditepe Huzur' uygulamasÄ±
Ä°stanbul'da 39 ilÃ§ede bin 200 polisli 'Yeditepe Huzur' uygulamasÄ±

Ä°stanbul'da kar bekleniyor
Ä°stanbul'da kar bekleniyor

Ä°stanbul'daki 'Yeditepe Huzur' uygulamasÄ±nda 107 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul'daki 'Yeditepe Huzur' uygulamasÄ±nda 107 gÃ¶zaltÄ±

BahÃ§elievler'de patlayÄ±cÄ± dolu minibÃ¼s soruÅŸturmasÄ±nda 11 tutuklama
BahÃ§elievler'de patlayÄ±cÄ± dolu minibÃ¼s soruÅŸturmasÄ±nda 11 tutuklama

Tuzla'da yoÄŸun kokuya neden olan kimyasal madde tespit edildi
Tuzla'da yoÄŸun kokuya neden olan kimyasal madde tespit edildi

Tuzla'da kokudan etkilenen 60 kiÅŸi taburcu edildi
Tuzla'da kokudan etkilenen 60 kiÅŸi taburcu edildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 