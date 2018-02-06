Ä°stanbul nÃ¼fusu 129 Ã¼lkeye bedel

TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun yÃ¼zde 18,6â€™sÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran Ä°stanbul'un, 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸi ile TÃ¼rkiyeâ€™de nÃ¼fusu en yoÄŸun il olarak zirveye otururken, dÃ¼nyada 201 Ã¼lkeden 129â€™unu geri bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ajans Pressâ€™in TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler NÃ¼fus Fonu (UNFPA) verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, nÃ¼fusu 15 milyonu aÅŸan Ä°stanbul; BelÃ§ika, Yunanistan, Portekiz, Ä°sveÃ§ ve KÃ¼ba gibi Ã¼lkelerin aralarÄ±nda bulunduÄŸu 129 Ã¼lkeyi geride bÄ±raktÄ±. GeÃ§en yÄ±l 14 milyon 804 bin 116 olarak kayda geÃ§en Ä°stanbul nÃ¼fusu, bu yÄ±l yÃ¼zde 1,5 artarak 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. Bu rakamlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 11,4 milyon kiÅŸi ile BelÃ§ika, 11,2 milyon kiÅŸi ile Yunanistan, 10,3 milyon kiÅŸi ile Portekiz, 9,9 milyon kiÅŸi ile Ä°sveÃ§ gibi Ã¼lkeler, nÃ¼fus bakÄ±mÄ±ndan Ä°stanbulâ€™un gerisinde kaldÄ±.
TÃ¼rkiyeâ€™de ise zirvede yer alan Ä°stanbulâ€™u, 5 milyon 445 bin 26 kiÅŸi ile Ankara ikinci sÄ±radan takip etti. SonrasÄ±nda, 4 milyon 279 bin 677 kiÅŸi ile Ä°zmir, 2 milyon 936 bin 803 kiÅŸi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kiÅŸi ile Antalya izledi. Buna karÅŸÄ±n 80 bin 417 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bayburt, nÃ¼fusu en az olan il olarak listenin en sonunda yer aldÄ±.
TÃœRKÄ°YEâ€™NÄ°N NÃœFUSU 80 MÄ°LYONU AÅžTI
PRNetâ€™in medya incelemesine gÃ¶re, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l nÃ¼fus baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda 104 bin 657 haber Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± tespit edilirken, 2017 yÄ±lÄ± AralÄ±k sonu itibarÄ±yla TÃ¼rkiye nÃ¼fusu 80 milyon 810 bin 525 kiÅŸi oldu. Bu nÃ¼fusun 40 milyon 535 bin 135â€™ini erkekler oluÅŸtururken, kadÄ±n nÃ¼fusu 40 milyon 275 bin 390 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Bu sayÄ±lar baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda toplam nÃ¼fusun yÃ¼zde 50,2â€™si erkeklerden yÃ¼zde 49,8â€™i ise kadÄ±nlardan oluÅŸtu.
DoÄŸu-GÃ¼neydoÄŸunun Ã¶nde gelen kanaat Ã¶nderlerinden olan Åžeyh MaÅŸuk'un halifesi Molla HÃ¼seyin el-Buti (ElÃ§i) 97 yaÅŸÄ±nda vefat ederek, Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸtu.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren 970 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°dlib'de kurulmasÄ±na devam edilen 6 numaralÄ± gÃ¶zlem noktasÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen roket ve havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir asker ÅŸehit oldu, 5 asker ile bir sivil gÃ¶revli yaralandÄ±.
Ä°stanbul, 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸi ile TÃ¼rkiyeâ€™de nÃ¼fusu en yoÄŸun il olarak zirveye otururken, dÃ¼nyada 201 Ã¼lkeden 129â€™unu geri bÄ±raktÄ±.
ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n beraat talebine iliÅŸkin mahkemeye yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu baÅŸvurunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸma, savunma makamÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 02.00'de Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile yurda dÃ¶ndÃ¼.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vergi konularÄ±nda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler iÃ§eren reform paketini Bakanlar Kuruluna sunduÄŸunu bildirdi.
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