GÃ¼ncelleme: 10:27, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Ä°stanbul nÃ¼fusu 129 Ã¼lkeye bedel

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun yÃ¼zde 18,6â€™sÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±ran Ä°stanbul'un, 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸi ile TÃ¼rkiyeâ€™de nÃ¼fusu en yoÄŸun il olarak zirveye otururken, dÃ¼nyada 201 Ã¼lkeden 129â€™unu geri bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ajans Pressâ€™in TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler NÃ¼fus Fonu (UNFPA) verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, nÃ¼fusu 15 milyonu aÅŸan Ä°stanbul; BelÃ§ika, Yunanistan, Portekiz, Ä°sveÃ§ ve KÃ¼ba gibi Ã¼lkelerin aralarÄ±nda bulunduÄŸu 129 Ã¼lkeyi geride bÄ±raktÄ±. GeÃ§en yÄ±l 14 milyon 804 bin 116 olarak kayda geÃ§en Ä°stanbul nÃ¼fusu, bu yÄ±l yÃ¼zde 1,5 artarak 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. Bu rakamlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 11,4 milyon kiÅŸi ile BelÃ§ika, 11,2 milyon kiÅŸi ile Yunanistan, 10,3 milyon kiÅŸi ile Portekiz, 9,9 milyon kiÅŸi ile Ä°sveÃ§ gibi Ã¼lkeler, nÃ¼fus bakÄ±mÄ±ndan Ä°stanbulâ€™un gerisinde kaldÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™de ise zirvede yer alan Ä°stanbulâ€™u, 5 milyon 445 bin 26 kiÅŸi ile Ankara ikinci sÄ±radan takip etti. SonrasÄ±nda, 4 milyon 279 bin 677 kiÅŸi ile Ä°zmir, 2 milyon 936 bin 803 kiÅŸi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kiÅŸi ile Antalya izledi. Buna karÅŸÄ±n 80 bin 417 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bayburt, nÃ¼fusu en az olan il olarak listenin en sonunda yer aldÄ±.

TÃœRKÄ°YEâ€™NÄ°N NÃœFUSU 80 MÄ°LYONU AÅžTI

PRNetâ€™in medya incelemesine gÃ¶re, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l nÃ¼fus baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda 104 bin 657 haber Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± tespit edilirken, 2017 yÄ±lÄ± AralÄ±k sonu itibarÄ±yla TÃ¼rkiye nÃ¼fusu 80 milyon 810 bin 525 kiÅŸi oldu. Bu nÃ¼fusun 40 milyon 535 bin 135â€™ini erkekler oluÅŸtururken, kadÄ±n nÃ¼fusu 40 milyon 275 bin 390 olarak kayÄ±tlara geÃ§ti. Bu sayÄ±lar baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda toplam nÃ¼fusun yÃ¼zde 50,2â€™si erkeklerden yÃ¼zde 49,8â€™i ise kadÄ±nlardan oluÅŸtu.