11:01, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Maldivler eski devlet baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Asya Ã¼lkesi Maldivler'de, YÃ¼ksek Mahkemenin siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve azledilen milletvekillerinin gÃ¶reve iade edilmesi kararÄ±nÄ± tanÄ±mayan hÃ¼kÃ¼metin ilan ettiÄŸi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal sonrasÄ± eski Devlet BaÅŸkanÄ± Mamun AbdÃ¼l Gayyum ve YÃ¼ksek Mahkeme Ã¼yesi iki yargÄ±Ã§ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hint Okyanusu'ndaki takÄ±mada Ã¼lkesinde 1978-2008 yÄ±llarÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan, gÃ¶revdeki Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'un kardeÅŸi Mamun AbdÃ¼l Gayyum hakkÄ±nda rÃ¼ÅŸvet ve hÃ¼kÃ¼meti devirmeye teÅŸebbÃ¼s suÃ§lamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu arada polis, Gayyum'u evinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Polis, YÃ¼ksek Mahkeme binasÄ±na da baskÄ±n dÃ¼zenleyerek BaÅŸyargÄ±Ã§ Abdullah Said ve yargÄ±Ã§ Ali Hamid'i de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. YargÄ±Ã§larÄ±n hangi suÃ§lamayla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Ãœlkede YÃ¼ksek Mahkeme geÃ§en hafta hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar vermiÅŸti. YargÄ±lamalarÄ±n da yeniden yapÄ±lmasÄ±na karar veren YÃ¼ksek Mahkeme, Gayyum'un en yakÄ±n mÃ¼ttefiklerinden Meclis BaÅŸkanÄ± Abdullah Mesih Muhammed'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼lmesine destek verdiÄŸi iÃ§in gÃ¶revden alÄ±nan 12 milletvekilinin de gÃ¶reve iadesine hÃ¼kmetmiÅŸti. Vekillerin gÃ¶revlerine dÃ¶nmesiyle iktidardaki Maldivler Ä°lerleme Partisi meclisteki Ã§oÄŸunluÄŸunu yitirecekti.

Devlet BaÅŸkanÄ± Gayyum, mahkemenin kararÄ±nÄ±n "yetki gaspÄ± olduÄŸunu" ve "ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit ettiÄŸini" ileri sÃ¼rerek kararÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

HÃ¼kÃ¼metin mahkeme kararÄ±nÄ± tanÄ±mamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile protestocular arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. HÃ¼kÃ¼met bunun Ã¼zerine Ã¼lkede 15 gÃ¼n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal hÃ¼kÃ¼mete mahkeme izni olmadan gÃ¶zaltÄ±, arama ve mÃ¼lke el koyma yanÄ±nda toplantÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlama yetkisi veriyor.