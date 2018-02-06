DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:25, 06 Åžubat 2018 SalÄ±
Asya
11:01, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Maldivler eski devlet baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Maldivler eski devlet baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Maldivler'de YÃ¼ksek Mahkemenin Ã¼lkedeki siyasi mahkumlarÄ± serbest bÄ±rakma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi kriz derinleÅŸiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Asya Ã¼lkesi Maldivler'de, YÃ¼ksek Mahkemenin siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve azledilen milletvekillerinin gÃ¶reve iade edilmesi kararÄ±nÄ± tanÄ±mayan hÃ¼kÃ¼metin ilan ettiÄŸi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal sonrasÄ± eski Devlet BaÅŸkanÄ± Mamun AbdÃ¼l Gayyum ve YÃ¼ksek Mahkeme Ã¼yesi iki yargÄ±Ã§ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hint Okyanusu'ndaki takÄ±mada Ã¼lkesinde 1978-2008 yÄ±llarÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan, gÃ¶revdeki Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'un kardeÅŸi Mamun AbdÃ¼l Gayyum hakkÄ±nda rÃ¼ÅŸvet ve hÃ¼kÃ¼meti devirmeye teÅŸebbÃ¼s suÃ§lamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu arada polis, Gayyum'u evinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Polis, YÃ¼ksek Mahkeme binasÄ±na da baskÄ±n dÃ¼zenleyerek BaÅŸyargÄ±Ã§ Abdullah Said ve yargÄ±Ã§ Ali Hamid'i de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. YargÄ±Ã§larÄ±n hangi suÃ§lamayla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Ãœlkede YÃ¼ksek Mahkeme geÃ§en hafta hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar vermiÅŸti. YargÄ±lamalarÄ±n da yeniden yapÄ±lmasÄ±na karar veren YÃ¼ksek Mahkeme, Gayyum'un en yakÄ±n mÃ¼ttefiklerinden Meclis BaÅŸkanÄ± Abdullah Mesih Muhammed'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼lmesine destek verdiÄŸi iÃ§in gÃ¶revden alÄ±nan 12 milletvekilinin de gÃ¶reve iadesine hÃ¼kmetmiÅŸti. Vekillerin gÃ¶revlerine dÃ¶nmesiyle iktidardaki Maldivler Ä°lerleme Partisi meclisteki Ã§oÄŸunluÄŸunu yitirecekti.

Devlet BaÅŸkanÄ± Gayyum, mahkemenin kararÄ±nÄ±n "yetki gaspÄ± olduÄŸunu" ve "ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit ettiÄŸini" ileri sÃ¼rerek kararÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

HÃ¼kÃ¼metin mahkeme kararÄ±nÄ± tanÄ±mamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile protestocular arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. HÃ¼kÃ¼met bunun Ã¼zerine Ã¼lkede 15 gÃ¼n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal hÃ¼kÃ¼mete mahkeme izni olmadan gÃ¶zaltÄ±, arama ve mÃ¼lke el koyma yanÄ±nda toplantÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlama yetkisi veriyor.



Ä°lgili Konular maldivler Gayyum
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
Slovenya'nÄ±n minareli tek camisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±rlanÄ±yor
Slovenya'nÄ±n minareli tek camisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±rlanÄ±yor

Slovenya'da Ã¼lkenin minareli tek camisinde gelecek yÄ±l ibadete aÃ§Ä±lmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor
Rutte yerel seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye sataÅŸarak baÅŸlattÄ±
Rutte, yerel seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye sataÅŸarak baÅŸlattÄ±

HollandalÄ±lar, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan Ankara'ya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ istenmeyen bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin resmen geri Ã§ekilmesini hÃ¼kÃ¼metin gelecek ay yapÄ±lacak yerel seÃ§ime yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mÄ± olarak yorumladÄ±
Ä°sveÃ§'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± binalarda ÅŸÃ¼pheli yangÄ±n
Ä°sveÃ§'te sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± binalarda ÅŸÃ¼pheli yangÄ±n

Stockholm'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iki binada Ã§Ä±kan yangÄ±nda kundaklanma ihtimali Ã¼zerinde duruluyor
ABD'den 'Irak'tan asker Ã§ekiyor' iddialarÄ±na cevap
ABD'den 'Irak'tan asker Ã§ekiyor' iddialarÄ±na cevap

BirÃ§ok medya kuruluÅŸunun ABD'nin Irak'tan bir kÄ±sÄ±m kuvvetlerini Ã§ekeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haber geÃ§mesi Ã¼zerine, BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kurumundan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ havalimanÄ±na 3 bin 500 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi alÄ±nacak
ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ havalimanÄ±na 3 bin 500 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi alÄ±nacak

Ä°GA GÃ¼venlik Hizmetleri AÅž tarafÄ±ndan Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nda istihdam edilecek yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±
BM den Endonezya'ya Rohingya teÅŸekkÃ¼rÃ¼
BMâ€™den Endonezya'ya Rohingya teÅŸekkÃ¼rÃ¼

BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Zeyd Raad El HÃ¼seyin, Endonezyaâ€™nÄ±n RohingyalÄ± MÃ¼slÃ¼manlar konusunda Ã§Ã¶zÃ¼m arama ve yardÄ±m Ã§abalarÄ±ndaki aktif rolÃ¼nÃ¼ takdirle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Maldivler eski devlet baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Maldivler eski devlet baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Maldivler'de YÃ¼ksek Mahkemenin Ã¼lkedeki siyasi mahkumlarÄ± serbest bÄ±rakma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi kriz derinleÅŸiyor
Ã–zbekistan'da medeni kanunda deÄŸiÅŸiklik
Ã–zbekistan'da medeni kanunda deÄŸiÅŸiklik

Ã–zbekistan'da boÅŸanma ve evlilik iÅŸlemleri zorlaÅŸacak
Nazarbayev iÃ§in Ã¶mÃ¼r boyu baÅŸkanlÄ±k teklifi
Nazarbayev iÃ§in Ã¶mÃ¼r boyu baÅŸkanlÄ±k teklifi

Kazak lider Nazarbayev, GÃ¼venlik Konseyine Ã¶mÃ¼r boyu baÅŸkanlÄ±k yapma hakkÄ±na sahip olabilir
Hindistan'a ait petrol tankeri korsanlardan kurtarÄ±ldÄ±
Hindistan'a ait petrol tankeri korsanlardan kurtarÄ±ldÄ±

"Marine Express" isimli petrol tankerinde mÃ¼rettebatÄ±n, tankerin kontrolÃ¼nÃ¼ korsanlardan geri aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±
Polonya hÃ¼kÃ¼meti Ä°srail EÄŸitim BakanÄ±'nÄ±n ziyaretine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Polonya hÃ¼kÃ¼meti, Ä°srail EÄŸitim BakanÄ±'nÄ±n ziyaretine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Polonya hÃ¼kÃ¼metinin, Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± Bennett'in Ã¼lkeyi ziyaret etmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Abbas'tan 'cesur kÄ±z' Ahed'e Ã¶vgÃ¼
Abbas'tan 'cesur kÄ±z' Ahed'e Ã¶vgÃ¼

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°srail'in tutuklu yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ±, Filistinli Ahed et-Temimi ve ailesinin cesaretinden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Ã‡in'den fÃ¼ze savar denemesi
Ã‡in'den fÃ¼ze savar denemesi

Ã‡in, fÃ¼ze savar sistemi denemesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini duyurdu. Denemenin savunma amaÃ§lÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve hiÃ§bir Ã¼lke ya da bÃ¶lgeyi hedef almadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Yahudi iÅŸgalciler Filistinlilere saldÄ±rdÄ±
Yahudi iÅŸgalciler Filistinlilere saldÄ±rdÄ±

BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde Yahudi iÅŸgalcilerin Filistinlilere ait araÃ§lara taÅŸla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± Filistinlilerin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
ABD ve Rusya'nÄ±n 'Suriye'de kimyasal silah' atÄ±ÅŸmasÄ±
ABD ve Rusya'nÄ±n 'Suriye'de kimyasal silah' atÄ±ÅŸmasÄ±

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Rusya'yÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na son verme Ã§abalarÄ±nÄ± engellemekle suÃ§ladÄ±.
Yemen'de son iki ayda 47 bin kiÅŸi yerinden oldu
Yemen'de son iki ayda 47 bin kiÅŸi yerinden oldu

BM, Taiz ve Hudaydah'da artan Ã§atÄ±ÅŸmar nedeniyle son iki ayda 47 bin kiÅŸininin evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Haberler

Maldivler'de siyasi kriz
Maldivler'de siyasi kriz

Maldivler, Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'ndan ayrÄ±lÄ±yor
Maldivler Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu'ndan ayrÄ±lÄ±yor

Maldivler'in eski devlet baÅŸkanlarÄ± yÃ¶netime karÅŸÄ± birleÅŸti
Maldivler'in eski devlet baÅŸkanlarÄ± yÃ¶netime karÅŸÄ± birleÅŸti

Maldivler'de darbe planÄ± iddiasÄ±
Maldivler'de darbe planÄ± iddiasÄ±

Jet FadÄ±l'a 'dini duygularÄ± istismar' raporu
Jet FadÄ±l'a 'dini duygularÄ± istismar' raporu

Maldivler'de eski devlet baÅŸkanÄ±na hapis
Maldivler'de eski devlet baÅŸkanÄ±na hapis

ABD, Maldivler krizine mÃ¼dahele etti
ABD Maldivler krizine mÃ¼dahele etti

NaÅŸid iÃ§in tutuklama kararÄ±
NaÅŸid iÃ§in tutuklama kararÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 