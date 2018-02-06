Maldivler eski devlet baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Asya Ã¼lkesi Maldivler'de, YÃ¼ksek Mahkemenin siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve azledilen milletvekillerinin gÃ¶reve iade edilmesi kararÄ±nÄ± tanÄ±mayan hÃ¼kÃ¼metin ilan ettiÄŸi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal sonrasÄ± eski Devlet BaÅŸkanÄ± Mamun AbdÃ¼l Gayyum ve YÃ¼ksek Mahkeme Ã¼yesi iki yargÄ±Ã§ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Hint Okyanusu'ndaki takÄ±mada Ã¼lkesinde 1978-2008 yÄ±llarÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan, gÃ¶revdeki Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'un kardeÅŸi Mamun AbdÃ¼l Gayyum hakkÄ±nda rÃ¼ÅŸvet ve hÃ¼kÃ¼meti devirmeye teÅŸebbÃ¼s suÃ§lamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu arada polis, Gayyum'u evinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Polis, YÃ¼ksek Mahkeme binasÄ±na da baskÄ±n dÃ¼zenleyerek BaÅŸyargÄ±Ã§ Abdullah Said ve yargÄ±Ã§ Ali Hamid'i de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. YargÄ±Ã§larÄ±n hangi suÃ§lamayla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Ãœlkede YÃ¼ksek Mahkeme geÃ§en hafta hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar vermiÅŸti. YargÄ±lamalarÄ±n da yeniden yapÄ±lmasÄ±na karar veren YÃ¼ksek Mahkeme, Gayyum'un en yakÄ±n mÃ¼ttefiklerinden Meclis BaÅŸkanÄ± Abdullah Mesih Muhammed'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼lmesine destek verdiÄŸi iÃ§in gÃ¶revden alÄ±nan 12 milletvekilinin de gÃ¶reve iadesine hÃ¼kmetmiÅŸti. Vekillerin gÃ¶revlerine dÃ¶nmesiyle iktidardaki Maldivler Ä°lerleme Partisi meclisteki Ã§oÄŸunluÄŸunu yitirecekti.
Devlet BaÅŸkanÄ± Gayyum, mahkemenin kararÄ±nÄ±n "yetki gaspÄ± olduÄŸunu" ve "ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit ettiÄŸini" ileri sÃ¼rerek kararÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
HÃ¼kÃ¼metin mahkeme kararÄ±nÄ± tanÄ±mamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ, hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile protestocular arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. HÃ¼kÃ¼met bunun Ã¼zerine Ã¼lkede 15 gÃ¼n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal hÃ¼kÃ¼mete mahkeme izni olmadan gÃ¶zaltÄ±, arama ve mÃ¼lke el koyma yanÄ±nda toplantÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÄ±sÄ±tlama yetkisi veriyor.
Slovenya'da Ã¼lkenin minareli tek camisinde gelecek yÄ±l ibadete aÃ§Ä±lmak iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor
HollandalÄ±lar, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan Ankara'ya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ istenmeyen bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin resmen geri Ã§ekilmesini hÃ¼kÃ¼metin gelecek ay yapÄ±lacak yerel seÃ§ime yÃ¶nelik yatÄ±rÄ±mÄ± olarak yorumladÄ±
Stockholm'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iki binada Ã§Ä±kan yangÄ±nda kundaklanma ihtimali Ã¼zerinde duruluyor
BirÃ§ok medya kuruluÅŸunun ABD'nin Irak'tan bir kÄ±sÄ±m kuvvetlerini Ã§ekeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haber geÃ§mesi Ã¼zerine, BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kurumundan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.
Ä°GA GÃ¼venlik Hizmetleri AÅž tarafÄ±ndan Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nda istihdam edilecek yaklaÅŸÄ±k 3 bin 500 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi iÃ§in baÅŸvurular baÅŸladÄ±
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Zeyd Raad El HÃ¼seyin, Endonezyaâ€™nÄ±n RohingyalÄ± MÃ¼slÃ¼manlar konusunda Ã§Ã¶zÃ¼m arama ve yardÄ±m Ã§abalarÄ±ndaki aktif rolÃ¼nÃ¼ takdirle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Maldivler'de YÃ¼ksek Mahkemenin Ã¼lkedeki siyasi mahkumlarÄ± serbest bÄ±rakma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi kriz derinleÅŸiyor
Kazak lider Nazarbayev, GÃ¼venlik Konseyine Ã¶mÃ¼r boyu baÅŸkanlÄ±k yapma hakkÄ±na sahip olabilir
"Marine Express" isimli petrol tankerinde mÃ¼rettebatÄ±n, tankerin kontrolÃ¼nÃ¼ korsanlardan geri aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±
Polonya hÃ¼kÃ¼metinin, Ä°srail EÄŸitim BakanÄ± Bennett'in Ã¼lkeyi ziyaret etmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°srail'in tutuklu yargÄ±ladÄ±ÄŸÄ±, Filistinli Ahed et-Temimi ve ailesinin cesaretinden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Ã‡in, fÃ¼ze savar sistemi denemesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini duyurdu. Denemenin savunma amaÃ§lÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve hiÃ§bir Ã¼lke ya da bÃ¶lgeyi hedef almadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
BatÄ± Åžeria'nÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde Yahudi iÅŸgalcilerin Filistinlilere ait araÃ§lara taÅŸla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, bazÄ± Filistinlilerin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Rusya'yÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na son verme Ã§abalarÄ±nÄ± engellemekle suÃ§ladÄ±.
BM, Taiz ve Hudaydah'da artan Ã§atÄ±ÅŸmar nedeniyle son iki ayda 47 bin kiÅŸininin evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu