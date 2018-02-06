10:54, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

TSK: Afrin'deki harekatta 970 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren 970 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgeden elde edilen bilgilere gÃ¶re, bugÃ¼n PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu 23 kiÅŸinin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi.Â AÃ§Ä±klamada, "HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 970 olmuÅŸtur." bilgisi verildi. AFRÄ°N'DE Ã–RGÃœT MENSUPLARININ EÄžÄ°TÄ°M ALANI ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ° MehmetÃ§ik, Afrin'in batÄ±sÄ±nda PYD/PKK tarafÄ±ndan kullanÄ±lan eÄŸitim kampÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu alanda kontrolÃ¼ ele geÃ§irdi. BÃ¶lgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen kamp alanÄ±nda Ã¶rgÃ¼t, 35 kiÅŸilik gruplarÄ± eÄŸitime alÄ±yordu. SÃ¶zde eÄŸitim kampÄ±nda PYD/PKK'lÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra DEAÅž Ã¼yeleri ve bÃ¶lgede zorla silah altÄ±na alÄ±nan Ã§ocuklara da eÄŸitim veriliyordu.Â DuÅŸ, yatakhane ve yemekhanenin de bulunduÄŸu alanda, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin spor yaptÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim parkuru, olasÄ± hava harekatlarÄ±ndan korunmak iÃ§in tÃ¼neller ve sÄ±ÄŸÄ±naklar ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ±nÄ±n adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu tabela dikkati Ã§ekti. Burada asÄ±lÄ± olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n paÃ§avrasÄ±, harekata katÄ±lan TSK personeli tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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