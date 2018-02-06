11:10, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

BMâ€™den Endonezya'ya Rohingya teÅŸekkÃ¼rÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Zeyd Raad El HÃ¼seyin, Rohingya konusundaki Ã§abalarÄ±ndan dolayÄ± Endonezyaâ€™ya teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.

Endonezya'da resmi temaslarda bulunan HÃ¼seyin ve beraberindeki heyet, Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo ile bir araya geldi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede HÃ¼seyin, Endonezyaâ€™nÄ±n RohingyalÄ± MÃ¼slÃ¼manlar konusunda Ã§Ã¶zÃ¼m arama ve yardÄ±m Ã§abalarÄ±ndaki aktif rolÃ¼nÃ¼ takdirle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

GeÃ§en ay sonu BangladeÅŸâ€™e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette Widodo, Endonezya'nÄ±n Rohingya krizinin Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸmasÄ± amacÄ±yla daha Ã¶nceden BM ve BM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonunda sergilediÄŸi tutumu uluslararasÄ± alanda aynÄ± ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼receklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Endonezya, geÃ§en yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda da Arakan eyaletinde MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddet olaylarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Myanmar hÃ¼kÃ¼metine barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±, ÅŸiddetten kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±, din ve Ä±rk ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve insani yardÄ±mlarÄ±n eriÅŸimine izin verilmesi konularÄ±nÄ± iÃ§eren Ã§Ã¶zÃ¼m teklifinde bulunmuÅŸtu.

ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARA ETNÄ°K TEMÄ°ZLÄ°K

BM'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 655 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.

Ã–te yandan, uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y yakÄ±ldÄ±.