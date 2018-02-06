GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Bak Filistin'de

Ä°slam KonferansÄ± Diyalog ve Ä°ÅŸbirliÄŸi GenÃ§lik ForumuÂ tarafÄ±ndan KudÃ¼sâ€™Ã¼n â€˜2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti' olarak ilan edileceÄŸi zirveye katÄ±lmak Ã¼zere Ramallah'a gelen GenÃ§lik ve Spor BakanÄ±Â Osman AÅŸkÄ±n Bak, eski Devlet BaÅŸkanÄ± Arafat'Ä±n kabrine Ã§elenk koydu.
Bak, daha sonra 34 ay boyunca Ä°srail gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kuÅŸatmaya alÄ±nan ve daha sonra Filistin yÃ¶netimi tarafÄ±ndan mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len Arafat'Ä±n eski karargahÄ±nÄ± ziyaret etti.
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Bak'a, TÃ¼rkiye-Filistin ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Ä°stanbul milletvekili Hasan Turan, TÃ¼rkiye-Filistin ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu Ã¼yesi milletvekili Yasin Aktay, TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu H. GÃ¼rcan TÃ¼rkoÄŸlu ve heyet Ã¼yeleri eÅŸlik etti.
Bak, Ä°slam KonferansÄ± Diyalog ve Ä°ÅŸbirliÄŸi GenÃ§lik Forumu tarafÄ±ndan KudÃ¼sâ€™Ã¼n â€˜2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti' olarak ilan edileceÄŸi zirve kapsamÄ±nda Filistin'deki temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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TBMM Genel Kurulunda, PKK propagandasÄ± yapmak suÃ§undan hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸine dair mahkeme kararÄ± kesinleÅŸen HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼'nÃ¼n milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Arslan, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez KayapÄ±nar ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan ve hastanede ÅŸehit olan Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Kaya ve harekatta ÅŸehit olan Piyade TeÄŸmen Ahmet Aktepe son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun beÅŸinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
RTÃœK, Adnan Oktar'Ä±n sahibi olduÄŸu A9 kanalÄ±na beÅŸ kez program durdurma ile en Ã¼st dÃ¼zeyden idari para cezasÄ± verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°ZTO ile Zanzibar Ticaret, Sanayi ve TarÄ±m OdasÄ± arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Kent merkezi ve 3 ilÃ§ede bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Bak, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan Ramallah kentindeki Filistin eski Devlet BaÅŸkanÄ± Yasir Arafat'Ä±n kabrini ve mÃ¼zesini ziyaret etti.
Sinop NGS "HalkÄ±n KatÄ±lÄ±mÄ± ToplantÄ±sÄ±" sonrasÄ± gerginlik yaÅŸandÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan valiliÄŸe yÃ¼rÃ¼meye Ã§alÄ±ÅŸan gruba polis mÃ¼dahale etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde yalanla, dalavereyle, ayak oyunlarÄ±yla, diplomatik sahtekarlÄ±klarla 5 milyon metrekarelik vatanÄ±mÄ±z adeta talan edildi, geriye kala kala 780 bin kilometrekare bu Ã¼lke kaldÄ±. Bizi Ã¶yle Ã§ok zorladÄ±lar ki sonunda uyuyan devi uyandÄ±rdÄ±lar." dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Derhal, Ã§ok acil, Ã§ok seri ÅŸekilde Tabipler BirliÄŸi hakkÄ±nda hukuki ve yasal dÃ¼zenleme yapÄ±lmalÄ± ya da kapÄ±sÄ±na kilit asÄ±lmalÄ±dÄ±r." dedi.
DoÄŸu-GÃ¼neydoÄŸunun Ã¶nde gelen kanaat Ã¶nderlerinden olan Åžeyh MaÅŸuk'un halifesi Molla HÃ¼seyin el-Buti (ElÃ§i) 97 yaÅŸÄ±nda vefat ederek, Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸtu.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren 970 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°dlib'de kurulmasÄ±na devam edilen 6 numaralÄ± gÃ¶zlem noktasÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen roket ve havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir asker ÅŸehit oldu, 5 asker ile bir sivil gÃ¶revli yaralandÄ±.
Ä°stanbul, 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸi ile TÃ¼rkiyeâ€™de nÃ¼fusu en yoÄŸun il olarak zirveye otururken, dÃ¼nyada 201 Ã¼lkeden 129â€™unu geri bÄ±raktÄ±.
ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n beraat talebine iliÅŸkin mahkemeye yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu baÅŸvurunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸma, savunma makamÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine iptal edildi.