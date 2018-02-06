14:41, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Bak Filistin'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slam KonferansÄ± Diyalog ve Ä°ÅŸbirliÄŸi GenÃ§lik ForumuÂ tarafÄ±ndan KudÃ¼sâ€™Ã¼n â€˜2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti' olarak ilan edileceÄŸi zirveye katÄ±lmak Ã¼zere Ramallah'a gelen GenÃ§lik ve Spor BakanÄ±Â Osman AÅŸkÄ±n Bak, eski Devlet BaÅŸkanÄ± Arafat'Ä±n kabrine Ã§elenk koydu.

Bak, daha sonra 34 ay boyunca Ä°srail gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan kuÅŸatmaya alÄ±nan ve daha sonra Filistin yÃ¶netimi tarafÄ±ndan mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼len Arafat'Ä±n eski karargahÄ±nÄ± ziyaret etti.

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Bak'a, TÃ¼rkiye-Filistin ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Ä°stanbul milletvekili Hasan Turan, TÃ¼rkiye-Filistin ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu Ã¼yesi milletvekili Yasin Aktay, TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu H. GÃ¼rcan TÃ¼rkoÄŸlu ve heyet Ã¼yeleri eÅŸlik etti.

Bak, Ä°slam KonferansÄ± Diyalog ve Ä°ÅŸbirliÄŸi GenÃ§lik Forumu tarafÄ±ndan KudÃ¼sâ€™Ã¼n â€˜2018 Ä°slam DÃ¼nyasÄ± GenÃ§lik BaÅŸkenti' olarak ilan edileceÄŸi zirve kapsamÄ±nda Filistin'deki temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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