14:44, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Esad rejimi DoÄŸu Guta'da sivilleri vurdu: 51 Ã¶lÃ¼





Esed rejiminin Åžam'da ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'ya, sabah saatlerinden itibaren dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda en az 51 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'deki BeÅŸÅŸar Esed rejimi, baÅŸkent Åžam'Ä±n ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 51 sivilin daha Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarÄ±nÄ±n AA'ya verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, bombardÄ±manlarda DoÄŸu Guta'nÄ±n sivil yerleÅŸimlerinden Arbin'de 9, Kefer Batna'da 7, Haresta'da 1, Duma'da 11, Misraba'da 5, Zemelka'da 4, Hamuriye'de 4, Sakba'da 3, Medyere'de 2, Hizze'de 3 ve Cobar'da 2 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. ÅžÄ°DDETLÄ° HAVA SALDIRILARI SÃœRÃœYORÂ Sivil Savunma ekipleri, ÅŸiddetli hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸine dikkati Ã§ekti.Â Esed rejiminin, DoÄŸu Guta'ya, dÃ¼n 17.00 sularÄ±na kadar gerÃ§ekleÅŸen yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ±nda da 30 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Muhalifleri kontrolÃ¼nde bulunan DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor.Â

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