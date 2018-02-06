14:47, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Hindistan'da sahte doktor 21 kiÅŸiye AIDS bulaÅŸtÄ±rdÄ±





Hindistan'da sahte doktorun aynÄ± ÅŸÄ±rÄ±ngayÄ± kullanarak iÄŸne vurduÄŸu 21 kiÅŸiye AIDS virÃ¼sÃ¼ bulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hindistan'daÂ sahte doktor, aynÄ± ÅŸÄ±rÄ±ngayÄ± kullanarak iÄŸne vurduÄŸu 21 kiÅŸiyeÂ AIDSÂ virÃ¼sÃ¼ bulaÅŸtÄ±rdÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzeyindeki Uttar PradeÅŸh eyaletine baÄŸlÄ± Bangarmau ÅŸehrinde artan AIDS vakalarÄ± Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SoruÅŸturmada, Bangarmau'ya baÄŸlÄ± kÃ¶ylerde Rajendra Yadav isimli sahte doktorun hastalara aynÄ± ÅŸÄ±rÄ±ngayla iÄŸne yapmasÄ± nedeniyle 21 kiÅŸiye HIV virÃ¼sÃ¼ bulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, olayÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yadav'Ä±n kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi. KÃ¶ylÃ¼ler, sahte doktor Yadav'Ä±n bisikletle kÃ¶ylere gelerek aÃ§Ä±k havada hastalarÄ± muayene ettiÄŸini ve nadir olarak ÅŸÄ±rÄ±ngasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi. BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin AIDS'le mÃ¼cadele kurumu UNAIDS'in raporuna gÃ¶re, 2,1 milyon insanÄ±n HIV virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Hindistan'da, hastalarÄ±n 9 bin 100'Ã¼ 15 yaÅŸ altÄ± Ã§ocuklardan oluÅŸuyor. Hindistan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, doktor aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n 500 binden fazla olduÄŸu Ã¼lkede bin 674 insana bir doktor dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ãœlkede hem doktor aÃ§Ä±ÄŸÄ± hem de halkÄ±n 500 milyondan fazlasÄ±nÄ±n yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± altÄ±nda yaÅŸamasÄ± yÃ¼zÃ¼nden sahte doktor vakalarÄ±na sÄ±k rastlanÄ±yor.

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