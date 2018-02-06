Hakkari'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerindeki bazÄ± bÃ¶lgeler 8 Åžubat'tan itibaren 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin son zamanlarda gerÃ§ekleÅŸtirdikleri terÃ¶r ve yÄ±ldÄ±rma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik geliÅŸmesini de olumsuz etkilemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Bu eylemler neticesinde vatandaÅŸlarÄ±n ekonomik, sosyal faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼tme ve seyahat etme haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"GÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ± olumsuz etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k maÄŸduriyet yaÅŸamaktadÄ±rlar. Valilik makamÄ±mÄ±z, Ã¶ncelikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesi, devlet ve milletimizin her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶rist tehdidi ve saldÄ±rÄ±dan korunmasÄ± maksadÄ±yla bÃ¶lgesinde emniyet ve asayiÅŸi temin etmek iÃ§in ilgili mevzuat Ã§erÃ§evesinde her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri almaktadÄ±r."
Tedbirler kapsamÄ±nda Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereÄŸince il merkezi ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§eleri sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 31 bÃ¶lgenin 8 Åžubat saat 00.00.01'den 22 Åžubat saat 23.59.59'a kadar Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n belirtilen bÃ¶lgelere izinsiz girmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
"Ã–zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edilen alanlara iliÅŸkin detaylÄ± bilgiye Hakkari ValiliÄŸi internet adresinden ulaÅŸÄ±labilecek.
TBMM Genel Kurulunda, PKK propagandasÄ± yapmak suÃ§undan hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸine dair mahkeme kararÄ± kesinleÅŸen HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼'nÃ¼n milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Arslan, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez KayapÄ±nar ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan ve hastanede ÅŸehit olan Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Kaya ve harekatta ÅŸehit olan Piyade TeÄŸmen Ahmet Aktepe son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun beÅŸinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
RTÃœK, Adnan Oktar'Ä±n sahibi olduÄŸu A9 kanalÄ±na beÅŸ kez program durdurma ile en Ã¼st dÃ¼zeyden idari para cezasÄ± verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°ZTO ile Zanzibar Ticaret, Sanayi ve TarÄ±m OdasÄ± arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Kent merkezi ve 3 ilÃ§ede bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Bak, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan Ramallah kentindeki Filistin eski Devlet BaÅŸkanÄ± Yasir Arafat'Ä±n kabrini ve mÃ¼zesini ziyaret etti.
Sinop NGS "HalkÄ±n KatÄ±lÄ±mÄ± ToplantÄ±sÄ±" sonrasÄ± gerginlik yaÅŸandÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan valiliÄŸe yÃ¼rÃ¼meye Ã§alÄ±ÅŸan gruba polis mÃ¼dahale etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde yalanla, dalavereyle, ayak oyunlarÄ±yla, diplomatik sahtekarlÄ±klarla 5 milyon metrekarelik vatanÄ±mÄ±z adeta talan edildi, geriye kala kala 780 bin kilometrekare bu Ã¼lke kaldÄ±. Bizi Ã¶yle Ã§ok zorladÄ±lar ki sonunda uyuyan devi uyandÄ±rdÄ±lar." dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Derhal, Ã§ok acil, Ã§ok seri ÅŸekilde Tabipler BirliÄŸi hakkÄ±nda hukuki ve yasal dÃ¼zenleme yapÄ±lmalÄ± ya da kapÄ±sÄ±na kilit asÄ±lmalÄ±dÄ±r." dedi.
DoÄŸu-GÃ¼neydoÄŸunun Ã¶nde gelen kanaat Ã¶nderlerinden olan Åžeyh MaÅŸuk'un halifesi Molla HÃ¼seyin el-Buti (ElÃ§i) 97 yaÅŸÄ±nda vefat ederek, Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸtu.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren 970 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°dlib'de kurulmasÄ±na devam edilen 6 numaralÄ± gÃ¶zlem noktasÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen roket ve havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir asker ÅŸehit oldu, 5 asker ile bir sivil gÃ¶revli yaralandÄ±.
Ä°stanbul, 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸi ile TÃ¼rkiyeâ€™de nÃ¼fusu en yoÄŸun il olarak zirveye otururken, dÃ¼nyada 201 Ã¼lkeden 129â€™unu geri bÄ±raktÄ±.
ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n beraat talebine iliÅŸkin mahkemeye yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu baÅŸvurunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸma, savunma makamÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine iptal edildi.