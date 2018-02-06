14:51, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Hakkari'de "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" uygulamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari merkez ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§elerindeki bazÄ± bÃ¶lgeler 8 Åžubat'tan itibaren 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin son zamanlarda gerÃ§ekleÅŸtirdikleri terÃ¶r ve yÄ±ldÄ±rma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik geliÅŸmesini de olumsuz etkilemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bu eylemler neticesinde vatandaÅŸlarÄ±n ekonomik, sosyal faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼tme ve seyahat etme haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"GÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ± olumsuz etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k maÄŸduriyet yaÅŸamaktadÄ±rlar. Valilik makamÄ±mÄ±z, Ã¶ncelikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesi, devlet ve milletimizin her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶rist tehdidi ve saldÄ±rÄ±dan korunmasÄ± maksadÄ±yla bÃ¶lgesinde emniyet ve asayiÅŸi temin etmek iÃ§in ilgili mevzuat Ã§erÃ§evesinde her tÃ¼rlÃ¼ tedbiri almaktadÄ±r."

Tedbirler kapsamÄ±nda Askeri Yasak BÃ¶lgeler ve GÃ¼venlik BÃ¶lgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereÄŸince il merkezi ile Ã‡ukurca, Åžemdinli ve YÃ¼ksekova ilÃ§eleri sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 31 bÃ¶lgenin 8 Åžubat saat 00.00.01'den 22 Åžubat saat 23.59.59'a kadar Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n belirtilen bÃ¶lgelere izinsiz girmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

"Ã–zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edilen alanlara iliÅŸkin detaylÄ± bilgiye Hakkari ValiliÄŸi internet adresinden ulaÅŸÄ±labilecek.