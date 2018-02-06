LÃ¼bnan Akdeniz'deki doÄŸalgazÄ±nÄ± istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail ile LÃ¼bnan ordusundan Ã¼st dÃ¼zey subaylar, LÃ¼bnan'daki BirleÅŸmiÅŸ Milletler GeÃ§ici GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± (UNIFIL) BaÅŸkanÄ± General General Michael Perry baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ras en-Nakura'da bir araya geldi.
ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ordudan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Akdeniz'deki 9 nolu doÄŸalgaz bloÄŸunun, Ã¼lke kara sularÄ± iÃ§inde yer almasÄ± hasebiyle kullanma hakkÄ±nÄ±n LÃ¼bnan'a ait olduÄŸu, Ä°srail'in buradaki hak iddiasÄ±nÄ±n geÃ§ersiz olduÄŸu ifade edildi.
Ordunun aÃ§Ä±klamasÄ±nda, toplantÄ±da, Ä°srail'in LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±na inÅŸa ettiÄŸi duvar meselesinin de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
HÃ¼kÃ¼metin, sÃ¶z konusu duvara karÅŸÄ± olduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, bunun, LÃ¼bnan'Ä±n egemenliÄŸine zarar vereceÄŸi ve Ã¶zellikle de LÃ¼bnan'Ä±n Mavi Hat (BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) nezdinde Ä°srail ile LÃ¼bnan arasÄ±nda Ã§izilen sÄ±nÄ±r) Ã¼zerindeki topraklarla ilgili Ã§ekincelerinin olduÄŸuna deÄŸinildi.
UNIFIL tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise Ä°srail'in Mavi Hat'tÄ±n gÃ¼neyinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar nedeniyle Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±ya bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterildiÄŸi dile getirildi.
Ä°srail'in inÅŸa ettiÄŸi duvarla ilgili tavrÄ±nÄ± da aÃ§Ä±klayan UNIFIL, Mavi Hat'a yakÄ±n bÃ¶lgelerdeki faaliyetlerin "ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±" olmamasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
Ä°srail ile LÃ¼bnan arasÄ±ndaki sÃ¶z konusu toplantÄ±lar UNIFIL himayesinde 2006'dan bu yana dÃ¼zenleniyor.
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avichay Adraee daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkesinin, LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±na duvar inÅŸa etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman 31 Ocak'ta, Tel Aviv Ãœniversitesi'ndeki bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 9 nolu gaz bloÄŸunun Ä°srail'e ait olduÄŸunu buna raÄŸmen LÃ¼bnan'Ä±n bu blokla ilgili ihale aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.
LÃ¼bnan, Ocak 2017'de, Akdeniz'de doÄŸalgaz ve petrol arama ihale sÃ¼recini yeniden canlandÄ±rmak iÃ§in iki kararname Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.
Atina'da yakalanarak tutuklu yargÄ±lanan DHKP-C Ã¼yesi Åžadi Naci Ã–zpolat'Ä±n Atina'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'ye iadesine yÃ¶nelik duruÅŸmanÄ±n ertelendiÄŸi bildirildi
Almanya'da, Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokratlar arasÄ±nda sÃ¼ren koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki taslak metinde, "TÃ¼rkiye ile iyi iliÅŸkide olmak iÃ§in Ã¶zel Ã§Ä±karÄ±mÄ±z var." ifadesi yer aldÄ±
Tayvan adasÄ±nÄ±n doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda 6,4 ÅŸiddetinde bir depremin meydana geldiÄŸi bildirildi
Avrupa Parlamentosu, Facebook'tan bazÄ± kiÅŸilere hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ulusal Cephe partisinin Genel Sekreteri Briois'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±
Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°dlib'e dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4 sivil daha hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Wikileaks'in kurucusu Assange, Ä°ngiltere'de hakkÄ±nda verilen yakalama kararÄ±na itirazÄ±nÄ±n reddedildiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD'de dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda 53,1 milyar dolara Ã§Ä±karak son 9 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸtÄ±
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Pinheiro, Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'da klor gazÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
LÃ¼bnan ile Yunanistan arasÄ±nda savunma ve gÃ¼venlikle ilgili ortaklÄ±ÄŸÄ± iÃ§eren askeri iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ve Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde TÃ¼rkiye'yi ziyaret edecek
KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ heyeti, Bosna Hersek Ä°letiÅŸim ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Jusko ile TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle yapÄ±lmasÄ± planlanan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ni gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Yunan meclisi, Ã¶nde gelen politikacÄ±larÄ±n da isimlerinin geÃ§tiÄŸi Novartis yolsuzluk skandalÄ±na iliÅŸkin dava dosyasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Duda tartÄ±ÅŸmalara neden olan "Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nda PolonyalÄ±larÄ±n Nazilerle suÃ§ ortaÄŸÄ± olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± yasaklayan" yasayÄ± imzalacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Gazze'deki tek yaÅŸlÄ± bakÄ±m merkezinin sakinleri ablukanÄ±n aÄŸÄ±r ÅŸartlarÄ±nÄ±n maÄŸduriyetini yaÅŸÄ±yor
LÃ¼bnan ordusu, Akdeniz'deki 9 nolu doÄŸalgaz bloÄŸunu kullanma hakkÄ±nÄ±n LÃ¼bnan'a ait olduÄŸunu ve bu bloÄŸun tamamÄ±nÄ±n Ã¼lke kara sularÄ± iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Hindistan'da sahte doktorun aynÄ± ÅŸÄ±rÄ±ngayÄ± kullanarak iÄŸne vurduÄŸu 21 kiÅŸiye AIDS virÃ¼sÃ¼ bulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi