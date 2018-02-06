14:56, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

LÃ¼bnan Akdeniz'deki doÄŸalgazÄ±nÄ± istedi





LÃ¼bnan ordusu, Akdeniz'deki 9 nolu doÄŸalgaz bloÄŸunu kullanma hakkÄ±nÄ±n LÃ¼bnan'a ait olduÄŸunu ve bu bloÄŸun tamamÄ±nÄ±n Ã¼lke kara sularÄ± iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail ile LÃ¼bnan ordusundan Ã¼st dÃ¼zey subaylar, LÃ¼bnan'daki BirleÅŸmiÅŸ Milletler GeÃ§ici GÃ¼cÃ¼ KomutanÄ± (UNIFIL) BaÅŸkanÄ± General General Michael Perry baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ras en-Nakura'da bir araya geldi. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ordudan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Akdeniz'deki 9 nolu doÄŸalgaz bloÄŸunun, Ã¼lke kara sularÄ± iÃ§inde yer almasÄ± hasebiyle kullanma hakkÄ±nÄ±n LÃ¼bnan'a ait olduÄŸu, Ä°srail'in buradaki hak iddiasÄ±nÄ±n geÃ§ersiz olduÄŸu ifade edildi. Ordunun aÃ§Ä±klamasÄ±nda, toplantÄ±da, Ä°srail'in LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±na inÅŸa ettiÄŸi duvar meselesinin de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. HÃ¼kÃ¼metin, sÃ¶z konusu duvara karÅŸÄ± olduÄŸuna iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, bunun, LÃ¼bnan'Ä±n egemenliÄŸine zarar vereceÄŸi ve Ã¶zellikle de LÃ¼bnan'Ä±n Mavi Hat (BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) nezdinde Ä°srail ile LÃ¼bnan arasÄ±nda Ã§izilen sÄ±nÄ±r) Ã¼zerindeki topraklarla ilgili Ã§ekincelerinin olduÄŸuna deÄŸinildi. UNIFIL tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise Ä°srail'in Mavi Hat'tÄ±n gÃ¼neyinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar nedeniyle Ã¼Ã§lÃ¼ toplantÄ±ya bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterildiÄŸi dile getirildi. Ä°srail'in inÅŸa ettiÄŸi duvarla ilgili tavrÄ±nÄ± da aÃ§Ä±klayan UNIFIL, Mavi Hat'a yakÄ±n bÃ¶lgelerdeki faaliyetlerin "ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±" olmamasÄ± gerektiÄŸini kaydetti. Ä°srail ile LÃ¼bnan arasÄ±ndaki sÃ¶z konusu toplantÄ±lar UNIFIL himayesinde 2006'dan bu yana dÃ¼zenleniyor. Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avichay Adraee daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkesinin, LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±na duvar inÅŸa etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Lieberman 31 Ocak'ta, Tel Aviv Ãœniversitesi'ndeki bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 9 nolu gaz bloÄŸunun Ä°srail'e ait olduÄŸunu buna raÄŸmen LÃ¼bnan'Ä±n bu blokla ilgili ihale aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. LÃ¼bnan, Ocak 2017'de, Akdeniz'de doÄŸalgaz ve petrol arama ihale sÃ¼recini yeniden canlandÄ±rmak iÃ§in iki kararname Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.

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