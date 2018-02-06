GÃ¼ncelleme: 18:00, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

LÃ¼bnan ile Yunanistan arasÄ±nda askeri iÅŸ birliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan ile Yunanistan arasÄ±nda askeri iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.

LÃ¼bnan Savunma BakanÄ± Yakup Sarraf, resmi ziyaret kapsamÄ±nda LÃ¼bnan'a gelen Yunanistan Savunma BakanÄ± Panos Kammenos ile Beyrut'un doÄŸusunda yer alan Yerzi'deki Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda bir araya geldi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda YunanistanlÄ± bakan Kammenos, iki Ã¼lke arasÄ±nda savunma ve gÃ¼venlikle ilgili ortaklÄ±ÄŸÄ± iÃ§eren askeri iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Kammenos, Yunanistan'Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler LÃ¼bnan BarÄ±ÅŸ GÃ¼cÃ¼'ndeki (UNIFIL) varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendireceÄŸini belirterek, LÃ¼bnan ordusuyla tecrÃ¼belerini paylaÅŸmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸine dikkati Ã§eken Kammenos, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde gerÃ§ekleÅŸecek uluslararasÄ± konferanslarda Ã¼lkesinin LÃ¼bnan'Ä± destekleyeceÄŸini" belirterek, "bu konferanslarda LÃ¼bnan'a yÃ¶nelik ekonomik destek ile sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Avrupa BirliÄŸi ve uluslararasÄ± topluma Ã§aÄŸrÄ±da bulunacaklarÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

LÃ¼bnan Savunma BakanÄ± Sarraf ise konuÅŸmasÄ±nda Ä°srail'in LÃ¼bnan'Ä±n kara, hava ve deniz sÄ±nÄ±rlarÄ±na yÃ¶nelik ihlallerine vurgu yaptÄ±.

Bakan Sarraf, LÃ¼bnan'Ä±n tehditlere boyun eÄŸmeyeceÄŸini ve sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n ihlal edilmesine gÃ¶z yummayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ã–te yandan iki Ã¼lke arasÄ±nda imzalanan askeri iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n detaylarÄ±yla ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Yunanistan Savunma BakanÄ± Panos Kammenos'un, LÃ¼bnan CumhurbaÅŸkanÄ± MiÅŸel Avn ve LÃ¼bnan Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri ile de sÄ±rasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

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