Doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin maaÅŸlarÄ±na iyileÅŸtirme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulunca (YÃ–K) yardÄ±mcÄ± doÃ§ent kadrosunun kaldÄ±rÄ±larak, "doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi" kadrosuna geÃ§enlerin maaÅŸlarÄ±nda 100 liranÄ±n Ã¼zerinde iyileÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
AA muhabirinin YÃ–K yetkililerinden edindiÄŸi bilgilere gÃ¶re, "yardÄ±mcÄ± doÃ§entlik" kadrosu yerine "doktor Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi" kadrosunun ihdas edilmesine yÃ¶nelik kanun teklifinin TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi kadrosuna geÃ§eceklerin maaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik karar alÄ±ndÄ±.
Buna gÃ¶re, doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin maaÅŸlarÄ±nda kÄ±smi bir iyileÅŸtirmeyle maaÅŸlarda 100 liranÄ±n Ã¼zerinde artÄ±ÅŸ yapÄ±lacak.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, "BugÃ¼nden itibaren diploma denklik baÅŸvurularÄ±, e-Devlet sistemi Ã¼zerinden online yapÄ±lacaktÄ±r. e-Devlet ÅŸifresi olmayan yabancÄ±lar iÃ§in ayrÄ± bir baÅŸvuru portalÄ± oluÅŸturulmuÅŸ, yabancÄ±lar bu portaldan aynÄ± ÅŸekilde online baÅŸvuracaklardÄ±r" dedi
YÃ–K, yardÄ±mcÄ± doÃ§ent kadrosunun kaldÄ±rÄ±larak "doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi" kadrosuna geÃ§enlerin maaÅŸlarÄ±nda 100 liranÄ±n Ã¼zerinde iyileÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ Matematik MÃ¼zesi TÄ±rÄ± ile Ã§ocuklara bilim sevgisi aÅŸÄ±lanmasÄ± amaÃ§lÄ±yor
2017-2018 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor. Ä°kinci dÃ¶nem, 8 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ sona erecek
Kilis ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§elerinde yarÄ±yÄ±l tatilinin bir hafta uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§tiÄŸimiz hafta acil servislerle ilgili yeni dÃ¼zenlemeler iÃ§eren bir genelge yayÄ±nladÄ±. Bakan Ahmet Demircan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada acillerdeki yoÄŸunluk sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in bazÄ± uzman doktorlarÄ±n mesai saatini 16.00-23.00 ÅŸeklinde dÃ¼zenlediklerini belirtti
YaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ile bir milyon Ã¶ÄŸretmen yarÄ±n eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶nemine baÅŸlayacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nun (YÃ–K) yardÄ±mcÄ± doÃ§entlere yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kanun taslaÄŸÄ±nda ikinci bir dÃ¼zeltme teklifi hazÄ±rlandÄ± ve TBMMâ€™ye sunuldu. Bu ikinci dÃ¼zenleme ile ilgili Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± yazdÄ±
TÄ°KA, Arnavutlukâ€™un orta kesimlerinde bulunan Elbasan kentine baÄŸlÄ± Belsh kasabasÄ±ndaki Belsh anaokulunun restorasyon ve donanÄ±m projesini tamamladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Emine ErdoÄŸan, ATV'de yayÄ±nlanan MÃ¼ge AnlÄ± ile TatlÄ± Sert programÄ±na video konferans yÃ¶ntemiyle baÄŸlanarak okuma yazma seferberliÄŸini baÅŸlattÄ±.
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n 13 Ocak'ta yabancÄ±lara yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk TÃ¼rkÃ§e Yeterlik SÄ±navÄ±'nÄ±n (TYS) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, TÃ¼rk Tabipler BirliÄŸini kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "SavaÅŸ karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±lacaksa, binlerce kilometre Ã¶telerden gelip, kardeÅŸ ve dost topraklarÄ± iÅŸgal etmek isteyenlere karÅŸÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r." ifadesine yer verildi.
DiÅŸ HekimliÄŸi UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± ile DiÅŸ HekimliÄŸi AlanÄ±nda Yurt DÄ±ÅŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°Ã§in Seviye Tespit SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
"Guart Endoskopi Cerrahisi-Yeni YaklaÅŸÄ±mlar" konulu konferans baÅŸkent Tiflis'te baÅŸladÄ±. TÃ¼rk ve GÃ¼rcÃ¼ uzmanlar baÅŸkentte izsiz tiroid ameliyatÄ± yaptÄ±
2018 AÃ–F gÃ¼z dÃ¶nemi final sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KPSS'nin birinci yerleÅŸtirmesi iÃ§in 26 Haziran-5 Temmuz, ikinci yerleÅŸtirmesi iÃ§in 11-20 AralÄ±k'ta Ã–SYM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca tercihler alÄ±nacak.
YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§entlik kanununda TBMMâ€™ye verilen ikinci teklif Ã¼zerine yeni deÄŸerlendirme
YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§ent StatÃ¼sÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik iÃ§in kanun teklifi Ã¼zerine bir deÄŸerlendirme