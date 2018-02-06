Doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin maaÅŸlarÄ±na iyileÅŸtirme

YardÄ±mcÄ± DoÃ§ent ve DoÃ§entlik StatÃ¼sÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik yapan kanunda ikinci teklif dÃ¼zenlendi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nun (YÃ–K) yardÄ±mcÄ± doÃ§entlere yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kanun taslaÄŸÄ±nda ikinci bir dÃ¼zeltme teklifi hazÄ±rlandÄ± ve TBMMâ€™ye sunuldu. Bu ikinci dÃ¼zenleme ile ilgili Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± yazdÄ±