15:40, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Gazze'de darÃ¼laceze sakinleri de Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n maÄŸduru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'in yÄ±llardÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± abluka ile Filistinli gruplar arasÄ±nda saÄŸlanan uzlaÅŸÄ±da yaÅŸanan aksaklÄ±klar, Gazze Åžeridi'nde hayatÄ±n her alanÄ±nÄ± etkiliyor. Bu durumdan bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkilenen, bakÄ±ma muhtaÃ§ yaÅŸlÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± tek kurum da kendilerine sÄ±ÄŸÄ±nan ihtiyaÃ§ sahiplerine temel hizmetleri sunmaktan yoksun.

Gazze'deki tek yaÅŸlÄ± bakÄ±m merkezi El-Vefa, halihazÄ±rda altmÄ±ÅŸ yaÅŸ Ã¼zerinde herhangi bir geliri olmayan 43 kadÄ±n ve erkeÄŸi misafir ediyor. BÃ¼tÃ§esini, baÄŸÄ±ÅŸlarla oluÅŸturan kurumda, sunulan hizmetler iÃ§in herhangi bir Ã¼cret talep edilmiyor.

El-Vefa YaÅŸlÄ± BakÄ±m Merkezi YÃ¶netim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Besman el-AÅŸa, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k beÅŸ aydÄ±r mali anlamda bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, "KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ekonomik zorluklar, misafirlerimize sunduÄŸumuz hizmete gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼." dedi.

BÃ¼tÃ§elerinin bÃ¼yÃ¼k oranda bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla oluÅŸtuÄŸunu ifade eden AÅŸa, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Gazze Åžeridi'ndeki ekonomik durumun zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± ile baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n azalmasÄ±, kurumun ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gerektiÄŸi gibi karÅŸÄ±layamamasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Kurumda; gÄ±da ve saÄŸlÄ±k hizmetlerindeki aksaklÄ±klarÄ±n yanÄ± sÄ±ra idari ve personel maliyetinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30 ila 50 oranÄ±nda kesintiye uÄŸramasÄ± gibi sÄ±kÄ±ntÄ±lar baÅŸ gÃ¶sterdi."

HÄ°ZMETLERDE KISITLAMA

Misafirlere yÃ¶nelik fizyoterapi seanslarÄ±nÄ±n haftada 7'den 4'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden AÅŸa, "Rahatlama ve eÄŸlence programlarÄ±nÄ±n tamamÄ± askÄ±ya alÄ±ndÄ±. Psikoloji uzmanlarÄ±na bÃ¼tÃ§e ayrÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in destek ve psikoterapi programlarÄ± da durduruldu." ifadesini kullandÄ±.

AÅŸa, programlarda yapÄ±lan kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n, yaÅŸlÄ±larÄ± olumsuz etkilediÄŸini belirterek, "BilinmezliÄŸin Ã¶nÃ¼nde duruyoruz. Gelecek gÃ¼nlerin bugÃ¼nden daha zor olacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Kurum kapanÄ±rsa bu yaÅŸlÄ±larÄ±n nereye gideceÄŸini bilmiyoruz." diye konuÅŸtu.

BazÄ± yaÅŸlÄ±larÄ±n Ã¶zel bakÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸunu bu durumlarda da ayrÄ±ca zorlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken AÅŸa, "Yemek Ã¶ÄŸÃ¼nleri ve saÄŸlÄ±k ihtiyaÃ§larÄ±nda kÄ±sÄ±tlamaya gitmeyi planladÄ±k ancak yaÅŸlÄ±larÄ±n zayÄ±f bedenleri tahammÃ¼l edemeyeceÄŸi iÃ§in bunu uygulamak bir hayli zor." dedi.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa-Akdeniz Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda, Gazze Åžeridi'ndeki insani ve iktisadi durumun Ã§Ã¶kmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

GÃ¶zlemevindeki hukuk araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Muhammed SÄ±yam da bÃ¶lgede sÄ±k sÄ±k yaÅŸanan elektrik kesintileri sÄ±rasÄ±nda jeneratÃ¶rleri Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabilmek iÃ§in gerekli yakÄ±tÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"YaÅŸlÄ± insanlarÄ±n sÃ¼rekli Ä±sÄ±nmaya ihtiyacÄ± var. AyrÄ±ca bazÄ±larÄ±nÄ±n tedavisi iÃ§in 24 saat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gereken elektrikli cihazlar bulunuyor."

Ä°srail, Hamas'Ä±n 2006'daki seÃ§imlerden baÅŸarÄ±yla Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze'ye abluka uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. UluslararasÄ± tepkilere raÄŸmen bu abluka aralÄ±ksÄ±z ÅŸekilde devam ediyor.

Gazze'de yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar da gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakereler Ã§erÃ§evesinde Hamas ve Fetih heyetleri, 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "UzlaÅŸÄ± AnlaÅŸmasÄ±"nÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Bu kapsamda, Filistin Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin BatÄ± Åžeria'da olduÄŸu gibi Gazze'de de tÃ¼m gÃ¶revlerini yerine getirmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.