Gazze'de darÃ¼laceze sakinleri de Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n maÄŸduru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'in yÄ±llardÄ±r uyguladÄ±ÄŸÄ± abluka ile Filistinli gruplar arasÄ±nda saÄŸlanan uzlaÅŸÄ±da yaÅŸanan aksaklÄ±klar, Gazze Åžeridi'nde hayatÄ±n her alanÄ±nÄ± etkiliyor. Bu durumdan bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de etkilenen, bakÄ±ma muhtaÃ§ yaÅŸlÄ±larÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± tek kurum da kendilerine sÄ±ÄŸÄ±nan ihtiyaÃ§ sahiplerine temel hizmetleri sunmaktan yoksun.
Gazze'deki tek yaÅŸlÄ± bakÄ±m merkezi El-Vefa, halihazÄ±rda altmÄ±ÅŸ yaÅŸ Ã¼zerinde herhangi bir geliri olmayan 43 kadÄ±n ve erkeÄŸi misafir ediyor. BÃ¼tÃ§esini, baÄŸÄ±ÅŸlarla oluÅŸturan kurumda, sunulan hizmetler iÃ§in herhangi bir Ã¼cret talep edilmiyor.
El-Vefa YaÅŸlÄ± BakÄ±m Merkezi YÃ¶netim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Besman el-AÅŸa, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k beÅŸ aydÄ±r mali anlamda bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, "KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ekonomik zorluklar, misafirlerimize sunduÄŸumuz hizmete gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼." dedi.
BÃ¼tÃ§elerinin bÃ¼yÃ¼k oranda bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla oluÅŸtuÄŸunu ifade eden AÅŸa, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Gazze Åžeridi'ndeki ekonomik durumun zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± ile baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n azalmasÄ±, kurumun ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gerektiÄŸi gibi karÅŸÄ±layamamasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Kurumda; gÄ±da ve saÄŸlÄ±k hizmetlerindeki aksaklÄ±klarÄ±n yanÄ± sÄ±ra idari ve personel maliyetinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30 ila 50 oranÄ±nda kesintiye uÄŸramasÄ± gibi sÄ±kÄ±ntÄ±lar baÅŸ gÃ¶sterdi."
HÄ°ZMETLERDE KISITLAMA
Misafirlere yÃ¶nelik fizyoterapi seanslarÄ±nÄ±n haftada 7'den 4'e dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden AÅŸa, "Rahatlama ve eÄŸlence programlarÄ±nÄ±n tamamÄ± askÄ±ya alÄ±ndÄ±. Psikoloji uzmanlarÄ±na bÃ¼tÃ§e ayrÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in destek ve psikoterapi programlarÄ± da durduruldu." ifadesini kullandÄ±.
AÅŸa, programlarda yapÄ±lan kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n, yaÅŸlÄ±larÄ± olumsuz etkilediÄŸini belirterek, "BilinmezliÄŸin Ã¶nÃ¼nde duruyoruz. Gelecek gÃ¼nlerin bugÃ¼nden daha zor olacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Kurum kapanÄ±rsa bu yaÅŸlÄ±larÄ±n nereye gideceÄŸini bilmiyoruz." diye konuÅŸtu.
BazÄ± yaÅŸlÄ±larÄ±n Ã¶zel bakÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸunu bu durumlarda da ayrÄ±ca zorlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken AÅŸa, "Yemek Ã¶ÄŸÃ¼nleri ve saÄŸlÄ±k ihtiyaÃ§larÄ±nda kÄ±sÄ±tlamaya gitmeyi planladÄ±k ancak yaÅŸlÄ±larÄ±n zayÄ±f bedenleri tahammÃ¼l edemeyeceÄŸi iÃ§in bunu uygulamak bir hayli zor." dedi.
Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa-Akdeniz Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda, Gazze Åžeridi'ndeki insani ve iktisadi durumun Ã§Ã¶kmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
GÃ¶zlemevindeki hukuk araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Muhammed SÄ±yam da bÃ¶lgede sÄ±k sÄ±k yaÅŸanan elektrik kesintileri sÄ±rasÄ±nda jeneratÃ¶rleri Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabilmek iÃ§in gerekli yakÄ±tÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"YaÅŸlÄ± insanlarÄ±n sÃ¼rekli Ä±sÄ±nmaya ihtiyacÄ± var. AyrÄ±ca bazÄ±larÄ±nÄ±n tedavisi iÃ§in 24 saat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gereken elektrikli cihazlar bulunuyor."
Ä°srail, Hamas'Ä±n 2006'daki seÃ§imlerden baÅŸarÄ±yla Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gazze'ye abluka uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. UluslararasÄ± tepkilere raÄŸmen bu abluka aralÄ±ksÄ±z ÅŸekilde devam ediyor.
Gazze'de yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar da gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakereler Ã§erÃ§evesinde Hamas ve Fetih heyetleri, 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitiren "UzlaÅŸÄ± AnlaÅŸmasÄ±"nÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±. Bu kapsamda, Filistin Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nin BatÄ± Åžeria'da olduÄŸu gibi Gazze'de de tÃ¼m gÃ¶revlerini yerine getirmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Atina'da yakalanarak tutuklu yargÄ±lanan DHKP-C Ã¼yesi Åžadi Naci Ã–zpolat'Ä±n Atina'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'ye iadesine yÃ¶nelik duruÅŸmanÄ±n ertelendiÄŸi bildirildi
Almanya'da, Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokratlar arasÄ±nda sÃ¼ren koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki taslak metinde, "TÃ¼rkiye ile iyi iliÅŸkide olmak iÃ§in Ã¶zel Ã§Ä±karÄ±mÄ±z var." ifadesi yer aldÄ±
Tayvan adasÄ±nÄ±n doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda 6,4 ÅŸiddetinde bir depremin meydana geldiÄŸi bildirildi
Avrupa Parlamentosu, Facebook'tan bazÄ± kiÅŸilere hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ulusal Cephe partisinin Genel Sekreteri Briois'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±
Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°dlib'e dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4 sivil daha hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Wikileaks'in kurucusu Assange, Ä°ngiltere'de hakkÄ±nda verilen yakalama kararÄ±na itirazÄ±nÄ±n reddedildiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD'de dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda 53,1 milyar dolara Ã§Ä±karak son 9 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸtÄ±
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Pinheiro, Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'da klor gazÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
LÃ¼bnan ile Yunanistan arasÄ±nda savunma ve gÃ¼venlikle ilgili ortaklÄ±ÄŸÄ± iÃ§eren askeri iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ve Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde TÃ¼rkiye'yi ziyaret edecek
KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ heyeti, Bosna Hersek Ä°letiÅŸim ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Jusko ile TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle yapÄ±lmasÄ± planlanan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ni gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Yunan meclisi, Ã¶nde gelen politikacÄ±larÄ±n da isimlerinin geÃ§tiÄŸi Novartis yolsuzluk skandalÄ±na iliÅŸkin dava dosyasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Duda tartÄ±ÅŸmalara neden olan "Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nda PolonyalÄ±larÄ±n Nazilerle suÃ§ ortaÄŸÄ± olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± yasaklayan" yasayÄ± imzalacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Gazze'deki tek yaÅŸlÄ± bakÄ±m merkezinin sakinleri ablukanÄ±n aÄŸÄ±r ÅŸartlarÄ±nÄ±n maÄŸduriyetini yaÅŸÄ±yor
LÃ¼bnan ordusu, Akdeniz'deki 9 nolu doÄŸalgaz bloÄŸunu kullanma hakkÄ±nÄ±n LÃ¼bnan'a ait olduÄŸunu ve bu bloÄŸun tamamÄ±nÄ±n Ã¼lke kara sularÄ± iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Hindistan'da sahte doktorun aynÄ± ÅŸÄ±rÄ±ngayÄ± kullanarak iÄŸne vurduÄŸu 21 kiÅŸiye AIDS virÃ¼sÃ¼ bulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi