Ä°zmir ile Zanzibar Ticaret OdasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°zmir Ticaret OdasÄ± (Ä°ZTO) ve Zanzibar Ticaret, Sanayi ve TarÄ±m OdasÄ± arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±.
Ä°ZTO binasÄ±nda yapÄ±lan tÃ¶rende konuÅŸan Ä°ZTO YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ekrem DemirtaÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 3 ay Ã¶nce odanÄ±n yeni binasÄ±nÄ±n ilk yabancÄ± konuÄŸunun Tanzanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Elizabeth Kiango Kiondu olduÄŸunu ifade etti.
Kiondu'ya, Zanzibar Ticaret, Sanayi ve TarÄ±m OdasÄ± ile iÅŸ birliÄŸini arttÄ±rmak Ã¼zere "kardeÅŸ oda" anlaÅŸmasÄ± imzalayabileceklerini aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DemirtaÅŸ, bu anlaÅŸmayÄ± imzalamaktan dolayÄ± mutlu olduklarÄ±nÄ± ifade etti.
Tanzanya'nÄ±n, Afrika'nÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ 10 ekonomisi arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken DemirtaÅŸ, "YaklaÅŸÄ±k 54 milyonluk nÃ¼fusu ile fÄ±rsatlar barÄ±ndÄ±ran bÃ¼yÃ¼k bir pazar. Ana karaya yaklaÅŸÄ±k 50 kilometre aÃ§Ä±kta bulunan Zanzibar ise bu gÃ¼zel Ã¼lkenin turizm cenneti. YaklaÅŸÄ±k 1 milyon nÃ¼fusa sahip adayÄ± ziyaret eden turist sayÄ±sÄ± her geÃ§en yÄ±l artÄ±yor. 2016 yÄ±lÄ±nda 376 binden fazla turist aÄŸÄ±rlamÄ±ÅŸ. TarÄ±m, gÄ±da iÅŸleme, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve baharat Ã¼rÃ¼nleri iÅŸ birliÄŸi kurulabilecek baÅŸlÄ±ca diÄŸer sektÃ¶rler." diye konuÅŸtu.
DemirtaÅŸ, "kardeÅŸ oda" anlaÅŸmasÄ±yla iliÅŸkilerin daha da gÃ¼Ã§leneceÄŸine inandÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, anlaÅŸmanÄ±n istihdama da faydalÄ± olmasÄ±nÄ± temenni etti.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Elizabeth Kiango Kiondu da iki Ã¼lke arasÄ±nda iliÅŸkilerin giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunun da sevindirici bir geliÅŸme olduÄŸunu belirtti.
"TÃœRK YATIRIMCILARI BEKLÄ°YORUZ"
"KardeÅŸ oda" anlaÅŸmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ettiÄŸini dile getiren Kiondu, "Bu anlaÅŸmalar sonucu iliÅŸkilerin olaÄŸanÃ¼stÃ¼ artmasÄ±nÄ± bekliyoruz." dedi.
Ãœlkesinin Afrika'nÄ±n doÄŸuya aÃ§Ä±lan kapÄ±sÄ± olduÄŸunu ve yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± Ã§ekmek iÃ§in politikalar geliÅŸtirdiÄŸini aktaran Kiondu, Ã¼lkede bulunan 5 serbest bÃ¶lgede yatÄ±rÄ±mcÄ±lara Ã¶ncelik tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n bÃ¶lgesel olarak bu avantajlardan faydalanabileceÄŸine dikkati Ã§eken Kiondu, anlaÅŸma ile sadece ekonomik olarak deÄŸil kÃ¼ltÃ¼rel olarak da birliktelik saÄŸlanacaÄŸÄ±na deÄŸindi.
Kiondu, TÃ¼rkiye'nin 2023 vizyonlarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ettiÄŸini belirterek, "Bizim de 2025 vizyonumuz var. Bu alanda benzer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Beraber vizyonlara ulaÅŸmak iÃ§in Ã§aba sarf edebiliriz." diye konuÅŸtu.
Zanzibar Ticaret, Sanayi ve TarÄ±m OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Toufiq Salim Turky ise TÃ¼rkiye'ye Ã§ok geldiÄŸini ancak Ä°zmir'i ilk defa gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Bir ada ÅŸehri olan Zanzibar'Ä±n tarihi zenginliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra turizm ve tarÄ±m anlamÄ±nda Ã§ok ciddi bir potansiyelinin olduÄŸuna deÄŸinen Turky, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Adada turizm anlamÄ±nda yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatÄ± var. Zanzibar tarÃ§Ä±n, biber, karabiber ile baharat adasÄ± olarak da bilinir. TarÄ±m iÅŸleme konusunda Ã¼lke olarak geride kaldÄ±k. Her ÅŸeyi ithal ediyoruz. Tanzaya'dan 600 milyon nÃ¼fusa sahip doÄŸu Afrika'ya Ã§ok rahat ulaÅŸÄ±labilir. Bizim Ã¼lkemize yatÄ±rÄ±m yaparsanÄ±z rekabet eden konumunda deÄŸil monopol konumda olacaksÄ±nÄ±z.TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± Ã¼lkemize bekliyoruz."
Daha sonra Turky ve DemirtaÅŸ, odalar adÄ±na "kardeÅŸ oda" anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±.
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Ä°ZTO ile Zanzibar Ticaret, Sanayi ve TarÄ±m OdasÄ± arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
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