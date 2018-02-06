16:21, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Polonya CumhurbaÅŸkanÄ± Duda tartÄ±ÅŸmalÄ± yasayÄ± imzalayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Polonya CumhurbaÅŸkanÄ± Andrzej Duda, senato tarafÄ±ndan kabul edilen ve Ä°srail'in yanÄ± sÄ±ra Ukrayna ve ABD'nin karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, "Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nda PolonyalÄ±larÄ±n Nazilerle suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±nÄ± yasaklayan" yasayÄ± imzalayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Duda, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 1 Åžubat'ta parlamentoda kabul edilen "Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nda PolonyalÄ±larÄ±n Nazilerle suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§lamasÄ±nÄ± yasaklayan" yasayÄ± imzalayacaÄŸÄ±nÄ± ama sÃ¶z konusu yasa hakkÄ±nda anayasa mahkemesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ isteyeceÄŸini belirtti.

Kanunun, Ä°srail'in daha Ã¶nce talep ettiÄŸi, Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n bilimsel araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± engellememe isteÄŸini yerine getirdiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunan Duda, "Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±ndan kurtulanlarÄ±n mahkemede tanÄ±k olarak konuÅŸabilmeleri Ã¶nemli. AynÄ± zamanda Polonya'nÄ±n Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± ile ilgili itibarÄ±nÄ± koruyabilmeye ihtiyacÄ± var.'' ifadelerini kullandÄ±.

GeÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nda planlÄ± ve sistematik ÅŸekilde Yahudilerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinde PolonyalÄ±larÄ±n rolÃ¼ olduÄŸu iddiasÄ±nÄ± yasaklayan yasa tasarÄ±sÄ±, Ã¶nce parlamentonun alt kanadÄ±nda onaylanmÄ±ÅŸ, daha sonra Ã¼st kanadÄ± senatoda 23'e karÅŸÄ± 57 oyla kabul edilmiÅŸti.

Polonyaâ€™daki Nazi Ã¶lÃ¼m kamplarÄ±nÄ±n "Polonya Ã¶lÃ¼m kampÄ±" ÅŸeklinde nitelendirilmesini de yasaklayan yasa, bu gibi ithamlarda bulunan kiÅŸilere ise 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

Yasa tasarÄ±sÄ±na baÅŸta Ä°srail olmak Ã¼zere ABD tepki gÃ¶stermiÅŸ, bu tasarÄ±nÄ±n ikili iliÅŸkilere zarar vereceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamalar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.