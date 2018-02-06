16:46, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Yunan meclisi "Novartis ilaÃ§ skandalÄ±" iÃ§in toplandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunan meclisi, Novartis eczacÄ±lÄ±k firmasÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki ilaÃ§ fiyatlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmek iÃ§in aralarÄ±nda Ã¶nde gelen politikacÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu kamu gÃ¶revlilerine rÃ¼ÅŸvet verdiÄŸi iddialarÄ±na yÃ¶nelik dava dosyasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplandÄ±.

BazÄ±larÄ± dokunulmazlÄ±ÄŸa sahip eski iki baÅŸbakan ile eski sekiz bakanÄ±n isimlerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen dava dosyasÄ± meclise sunuldu.

Meclisin, Genel Kurul'da, soruÅŸturmanÄ±n devam edebilmesi iÃ§in politikacÄ±larÄ±n dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± bekleniyor.

Dava dosyasÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, Yunanistan Parlamento BaÅŸkanÄ± Nikos Voutsis'in partilerin meclis grup baÅŸkanlarÄ±yla bir araya gelmesinin ardÄ±ndan baÅŸladÄ±. Genel Kurulda, dava dosyasÄ± hakkÄ±nda milletvekillerine bilgi verildi.

Konuya iliÅŸkin BaÅŸbakan Aleksis Ã‡ipras'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Yunanistan Adalet BakanÄ± Stavros Kontonis, 2006-2015 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan dava dosyasÄ±nÄ±n meclise getirileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Kontonis, saÄŸlÄ±k gibi Ã¶nemli bir meseleyi ilgilendiren yolsuzluÄŸun bÃ¼yÃ¼k ahlaki sonuÃ§lar doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± belirterek, belli baÅŸlÄ± ilaÃ§ ÅŸirketlerinin ekonomik krizdeki Ã¼lkede fiyatlarÄ± ÅŸiÅŸirmek iÃ§in yasa dÄ±ÅŸÄ± yollara baÅŸvurduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

Yunan medyasÄ±nÄ±n iddialarÄ±na gÃ¶re, 50 milyon avroluk rÃ¼ÅŸvet iddialarÄ±nÄ± iÃ§eren "Novartis skandalÄ±"nda, eski BaÅŸbakan Antonis Samaras, eski Maliye BakanÄ± ve ÅŸimdiki Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Yannis Stournaras ve eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ± ve Avrupa Komisyonunun GÃ¶Ã§, Ä°Ã§iÅŸleri ve VatandaÅŸlÄ±ktan Sorumlu Ã¼yesi Dimitris Avramopoulos da dahil eski iki baÅŸbakan ile eski sekiz bakanÄ±n isimleri geÃ§iyor.

SÃ¶z konusu Ã¼Ã§ isim yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarda, iddialarÄ± "iftira" ÅŸeklinde niteleyerek reddetti.

Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi (ND) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise hÃ¼kÃ¼metin yargÄ±ya mÃ¼dahale ettiÄŸi ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Dava dosyasÄ±nda incelemelerin sÃ¼rebilmesi iÃ§in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan politikacÄ±lar hakkÄ±nda meclis kararÄ± gerekiyor.

HakkÄ±nda benzer iddialarla birÃ§ok Ã¼lkede soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Novartis firmasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Yunanistan'daki faaliyetlerine yÃ¶nelik basÄ±nda yer alan iddialarÄ±n takip edildiÄŸi, henÃ¼z ÅŸirket hakkÄ±nda bir suÃ§ duyurusunun bulunmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.