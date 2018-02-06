DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yunan meclisi, Novartis eczacÄ±lÄ±k firmasÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki ilaÃ§ fiyatlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmek iÃ§in aralarÄ±nda Ã¶nde gelen politikacÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu kamu gÃ¶revlilerine rÃ¼ÅŸvet verdiÄŸi iddialarÄ±na yÃ¶nelik dava dosyasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplandÄ±.
BazÄ±larÄ± dokunulmazlÄ±ÄŸa sahip eski iki baÅŸbakan ile eski sekiz bakanÄ±n isimlerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen dava dosyasÄ± meclise sunuldu.
Meclisin, Genel Kurul'da, soruÅŸturmanÄ±n devam edebilmesi iÃ§in politikacÄ±larÄ±n dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± bekleniyor.
Dava dosyasÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, Yunanistan Parlamento BaÅŸkanÄ± Nikos Voutsis'in partilerin meclis grup baÅŸkanlarÄ±yla bir araya gelmesinin ardÄ±ndan baÅŸladÄ±. Genel Kurulda, dava dosyasÄ± hakkÄ±nda milletvekillerine bilgi verildi.
Konuya iliÅŸkin BaÅŸbakan Aleksis Ã‡ipras'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Yunanistan Adalet BakanÄ± Stavros Kontonis, 2006-2015 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan dava dosyasÄ±nÄ±n meclise getirileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Kontonis, saÄŸlÄ±k gibi Ã¶nemli bir meseleyi ilgilendiren yolsuzluÄŸun bÃ¼yÃ¼k ahlaki sonuÃ§lar doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± belirterek, belli baÅŸlÄ± ilaÃ§ ÅŸirketlerinin ekonomik krizdeki Ã¼lkede fiyatlarÄ± ÅŸiÅŸirmek iÃ§in yasa dÄ±ÅŸÄ± yollara baÅŸvurduÄŸunu ifade etmiÅŸti.
Yunan medyasÄ±nÄ±n iddialarÄ±na gÃ¶re, 50 milyon avroluk rÃ¼ÅŸvet iddialarÄ±nÄ± iÃ§eren "Novartis skandalÄ±"nda, eski BaÅŸbakan Antonis Samaras, eski Maliye BakanÄ± ve ÅŸimdiki Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Yannis Stournaras ve eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ± ve Avrupa Komisyonunun GÃ¶Ã§, Ä°Ã§iÅŸleri ve VatandaÅŸlÄ±ktan Sorumlu Ã¼yesi Dimitris Avramopoulos da dahil eski iki baÅŸbakan ile eski sekiz bakanÄ±n isimleri geÃ§iyor.
SÃ¶z konusu Ã¼Ã§ isim yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarda, iddialarÄ± "iftira" ÅŸeklinde niteleyerek reddetti.
Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi (ND) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise hÃ¼kÃ¼metin yargÄ±ya mÃ¼dahale ettiÄŸi ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Dava dosyasÄ±nda incelemelerin sÃ¼rebilmesi iÃ§in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± olan politikacÄ±lar hakkÄ±nda meclis kararÄ± gerekiyor.
HakkÄ±nda benzer iddialarla birÃ§ok Ã¼lkede soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Novartis firmasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Yunanistan'daki faaliyetlerine yÃ¶nelik basÄ±nda yer alan iddialarÄ±n takip edildiÄŸi, henÃ¼z ÅŸirket hakkÄ±nda bir suÃ§ duyurusunun bulunmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Atina'da yakalanarak tutuklu yargÄ±lanan DHKP-C Ã¼yesi Åžadi Naci Ã–zpolat'Ä±n Atina'da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'ye iadesine yÃ¶nelik duruÅŸmanÄ±n ertelendiÄŸi bildirildi
Almanya'da, Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokratlar arasÄ±nda sÃ¼ren koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki taslak metinde, "TÃ¼rkiye ile iyi iliÅŸkide olmak iÃ§in Ã¶zel Ã§Ä±karÄ±mÄ±z var." ifadesi yer aldÄ±
Tayvan adasÄ±nÄ±n doÄŸu kÄ±yÄ±sÄ±nda 6,4 ÅŸiddetinde bir depremin meydana geldiÄŸi bildirildi
Avrupa Parlamentosu, Facebook'tan bazÄ± kiÅŸilere hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ulusal Cephe partisinin Genel Sekreteri Briois'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±
Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°dlib'e dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 4 sivil daha hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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ABD'de dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda 53,1 milyar dolara Ã§Ä±karak son 9 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸtÄ±
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Pinheiro, Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'da klor gazÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
LÃ¼bnan ile Yunanistan arasÄ±nda savunma ve gÃ¼venlikle ilgili ortaklÄ±ÄŸÄ± iÃ§eren askeri iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
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KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ heyeti, Bosna Hersek Ä°letiÅŸim ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Jusko ile TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle yapÄ±lmasÄ± planlanan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ni gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Yunan meclisi, Ã¶nde gelen politikacÄ±larÄ±n da isimlerinin geÃ§tiÄŸi Novartis yolsuzluk skandalÄ±na iliÅŸkin dava dosyasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±
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