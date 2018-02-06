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Bilim Teknoloji
16:49, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

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TRAPPIST-1 gezegenlerinde bol miktarda su olabilir
TRAPPIST-1 gezegenlerinde bol miktarda su olabilir

NASA Spitzer ve Kepler teleskoplarÄ±nÄ± kullanan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, TRAPPIST-1'deki gezegenlerin kayalardan oluÅŸtuklarÄ±nÄ± saptadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki yedi gezegenden oluÅŸan TRAPPIST-1 sistemindeki gezegenlerden bazÄ±larÄ±nda bol miktarda su bulunabileceÄŸi tespit edildi.

ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesinin (NASA) Spitzer ve Kepler teleskoplarÄ±nÄ± kullanan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, TRAPPIST-1'deki gezegenlerin kayalardan oluÅŸtuklarÄ±nÄ± saptadÄ±.

GÃ¶k bilimciler, araÅŸtÄ±rmada, TRAPPIST-1 sistemindeki Ã§oÄŸu gezegenin kÃ¼tlelerinin yÃ¼zde 5'inin sudan oluÅŸtuÄŸu sonucuna varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu miktarÄ±n DÃ¼nya'daki okyanuslarÄ±n 250 katÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde olduÄŸunun tahmin edildiÄŸini belirtti.

TRAPPIST-1 yÄ±ldÄ±zÄ±na en yakÄ±n gezegenlerin atmosfer buharÄ± formunda su barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, yÄ±ldÄ±zdan uzak gezegenlerde ise donmuÅŸ su bulunduÄŸu kaydedildi.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n detaylarÄ± "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayÄ±mlandÄ±.

Ã–te yandan NASA'nÄ±n Hubble Uzay Teleskobunun spektrometre enstrÃ¼manÄ±nÄ± kullanan bilim adamlarÄ±, TRAPPIST-1 sisteminde yaÅŸama elveriÅŸli bÃ¶lgede olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len d, e, f ve g gezegenlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, bu Ã¶tegezegenlerden en az Ã¼Ã§Ã¼nde (d, e, f) NeptÃ¼n benzeri hidrojen aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± sÄ±cak atmosferler bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

Bu Ã¼Ã§ gezenin DÃ¼nya, VenÃ¼s ve Mars gibi kompakt atmosferlere sahip gezegenlere benzediÄŸi, dolayÄ±sÄ±yla gaz bileÅŸimlerindeki Ã§eÅŸitliliÄŸin canlÄ± yaÅŸamÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na olanak saÄŸlayabileceÄŸi belirtildi. Bilim adamlarÄ± "g" gezegeni iÃ§in ise daha fazla veriye ihtiyaÃ§ olduÄŸunu vurguladÄ±.

NASA uzmanlarÄ±nÄ±n daha Ã¶nce yÄ±ldÄ±za yakÄ±n b ve c gezegenlerinde yaptÄ±klarÄ± incelemede, yÄ±ldÄ±zdan yayÄ±lan yoÄŸun radyasyon nedeniyle gezegenlerin kalÄ±cÄ± atmosferlere sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmiÅŸti.



Ä°lgili Konular TRAPPIST-1 NASA
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Bilim Teknoloji Haberleri
TRAPPIST-1 gezegenlerinde bol miktarda su olabilir
TRAPPIST-1 gezegenlerinde bol miktarda su olabilir

NASA Spitzer ve Kepler teleskoplarÄ±nÄ± kullanan araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, TRAPPIST-1'deki gezegenlerin kayalardan oluÅŸtuklarÄ±nÄ± saptadÄ±.
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