Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nde ilk adÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna ile SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad arasÄ±nda iki farklÄ± gÃ¼zergah Ã¼zerinden yapÄ±lmasÄ± planlanan otoyol projesinde ilk adÄ±m atÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'den KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet TutaÅŸ ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek Ä°letiÅŸim ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ä°smir Jusko ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek, Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ni ele aldÄ±.
Saraybosna'daki parlamento binasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulunan Jusko, TÃ¼rkiye'den gelen 13 kiÅŸilik heyete proje hakkÄ±ndaki en kÃ¼Ã§Ã¼k detaylarÄ± sunmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek buna gÃ¶re onlarÄ±n da fizibilite Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapabileceÄŸini aktardÄ±.
Jusko, Bosna Hersek'teki entite yetkililerinin de otoyol projesinin detaylarÄ± hakkÄ±nda sunum yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, TÃ¼rkiye'den gelen heyetle iki gÃ¼n boyunca sahaya ineceklerini ve arazide Ã§alÄ±ÅŸma yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°ki gÃ¼n sÃ¼recek saha Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir kez daha bir araya geleceklerini kaydeden Jusko, projenin maliyeti konusunda net bir rakam vermenin henÃ¼z mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
ToplantÄ±ya katÄ±lan TÃ¼rkiye'nin Saraybosna BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Haldun KoÃ§ da geÃ§en hafta Ä°stanbul'da yapÄ±lan toplantÄ± sonrasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla projenin ilk adÄ±mÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu siyasi iradenin neticesi olarak dÃ¼n itibarÄ±yla iki heyet oluÅŸturuldu. Bir heyet Saraybosna'da, bir heyet de Belgrad'da eÅŸ zamanlÄ± olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±." dedi.
BugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±nÄ±n Bosna Hersek'teki ham verilerin toplanmasÄ± adÄ±na Ã¶nemli bir fÄ±rsat olduÄŸuna iÅŸaret eden KoÃ§, "Nihai deÄŸerlendirme fizibilite raporunun tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶z konusu olabilecek. Åžu an verilerin toplandÄ±ÄŸÄ± bir aÅŸamadayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KoÃ§, TÃ¼rkiye'nin otoyol projesini bÃ¶lgenin kalkÄ±nmasÄ±, refahÄ± ve sosyal bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ pekiÅŸtirecek seviyede gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyerek, "Entitelerin bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± sunumlarda projenin her dÃ¼zeyde desteklendiÄŸini gÃ¶rmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuÅŸtu.
OTOYOL GÃœZERGAHLARI
GeÃ§en hafta Ä°stanbul'da CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile bir araya gelen SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic ile Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BoÅŸnak Ãœyesi Bakir Ä°zetbegovic, uzun zamandÄ±r konuÅŸulan Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nde anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Bu baÄŸlamda, SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad ile Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'yÄ± birbirine baÄŸlayacak olan otoyol veya otoyol-ekspres yol karÄ±ÅŸÄ±mÄ± kara yolunun ilk gÃ¼zergahÄ±nÄ±n Saraybosna-Zenica-Tuzla-Brcko-Bijelina-Belgrad olmasÄ± planlanÄ±yor. Ä°kinci gÃ¼zergah ise Saraybosna-Visegrad-Pozega-Belgrad olacak.
Ä°stanbul'daki toplantÄ±da Ã¼zerinde uzlaÅŸÄ±lan teklife gÃ¶re, TÃ¼rk firmalarÄ± tarafÄ±ndan yerli iÅŸ gÃ¼cÃ¼ kullanÄ±larak inÅŸa edilmesi planlanan projenin Yap-Ä°ÅŸlet-Devret (YÄ°D) modelinde yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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