GÃ¼ncelleme: 17:05, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Diploma denklikleri iÃ§in dijital baÅŸvuru dÃ¶nemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, bugÃ¼nden itibaren diploma denklik baÅŸvurularÄ±nÄ±n, e-Devlet sistemi Ã¼zerinden online yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, 16 Åžubat 2108'den sonra elden baÅŸvuru kabul edilmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

SaraÃ§, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±nan diplomalarÄ±n denklik baÅŸvurularÄ±nÄ±n e-Devlet Ã¼zerinden yapÄ±labilmesine olanak tanÄ±yan sisteme iliÅŸkin YÃ–K'te tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan alÄ±nan diplomalarÄ±n tanÄ±nmasÄ± ve denklik iÅŸlemlerinde baÅŸvuranlarÄ±n maliyetlerini dÃ¼ÅŸÃ¼rmek, iÅŸlem sÃ¼relerini kÄ±saltmak, tersine beyin gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼ hÄ±zlandÄ±rmak amacÄ±yla YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu tanÄ±ma ve denklik hizmetlerini yeniden yapÄ±landÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden SaraÃ§, yapÄ±lan yenilikleri anlattÄ±. YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim sisteminin kalite ve standartlarÄ±nÄ±n altÄ±nda kalÄ±yorsa tanÄ±ma ve denklik taleplerine ret kararÄ± verdiklerini dile getiren SaraÃ§, baÅŸvuru sahiplerinin askerlik ve benzeri maÄŸduriyetlerini Ã¶nlemek amacÄ±yla ilk baÅŸvurunun hemen ardÄ±ndan istedikleri takdirde tanÄ±ma belgesinin verildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

YÃ–K bÃ¼nyesinde denklik iÅŸlemlerine iliÅŸkin bilgilendirme amacÄ±yla TÃ¼rkÃ§e, Ä°ngilizce ve ArapÃ§a dillerinde aÃ§Ä±klayÄ±cÄ± ve yÃ¶nlendirici broÅŸÃ¼rlerin ilk defa hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran SaraÃ§, "YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak sayÄ±sÄ± her geÃ§en gÃ¼n artan ve 2017 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla 14 bini bulan tanÄ±ma ve denklik baÅŸvurusunu deÄŸerlendirirken, baÅŸvuru sahiplerinin maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in Ã§aba sarf edilmektedir. Bu cihetle daha az zamanda kaliteden taviz vermeden, akademik deÄŸerlendirme nasÄ±l yapÄ±labilir, denklik sÃ¼reci daha kÄ±sa zamanda nasÄ±l sonuÃ§landÄ±rÄ±labilir, bu sorularÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k." diye konuÅŸtu.

KÃ¼resel geliÅŸme ve deÄŸiÅŸimleri de dikkate alarak, TanÄ±ma ve Denklik Hizmetleri Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n web sitesinin yenilendiÄŸini, 2018 Ocak ayÄ± itibarÄ±yla e-Devlet sistemi ve YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± web sayfasÄ± Ã¼zerinden online denklik baÅŸvuru hizmetine yÃ¶nelik test Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren SaraÃ§, ÅŸu bilgileri verdi:

"BugÃ¼nden itibaren denklik baÅŸvurularÄ±, e-Devlet sistemi Ã¼zerinden online yapÄ±lacaktÄ±r. e-Devlet ÅŸifresi olmayan yabancÄ±lar iÃ§in ayrÄ± bir baÅŸvuru portalÄ± oluÅŸturulmuÅŸ, yabancÄ±lar bu portaldan aynÄ± ÅŸekilde online baÅŸvuracaklardÄ±r. 16 Åžubat 2018 tarihinden sonra elden baÅŸvuru kabul edilmeyecektir. Sadece Ã¼lkelerinde savaÅŸ, iÅŸgal veya ilhak koÅŸullarÄ± bulunan kiÅŸilere yÃ¶nelik denklik baÅŸvurusu kurumumuzda elden kabul edilecektir. Yeni uygulama ile hem baÅŸvuru sahipleri hem de YÃ–K iÃ§in bir zaman tasarrufu sÃ¶z konusu olacak. Daha kÄ±sa talepler sÃ¼rece dahil olacak. BaÅŸvuru sahipleri ve YÃ–K iÃ§in maliyetler dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek. BaÅŸvuru sahipleri denkliÄŸin her safhasÄ±nÄ± e-Devlet Ã¼zerinden takip edebilecek. Sistem dijitalleÅŸtirildiÄŸi iÃ§in de gÃ¼Ã§lÃ¼ bir izleme sistemi oluÅŸturulacak ve bÃ¼rokrasi azaltÄ±lacak."

Denklik iÅŸlemlerinin uzun sÃ¼re aldÄ±ÄŸÄ± ve denklik almanÄ±n zor olduÄŸu konusunda bazÄ± kesimlerden ÅŸikayetler aldÄ±klarÄ±na deÄŸinen SaraÃ§, "Kendi diplomalarÄ±mÄ±zÄ±n ve iÅŸ gÃ¼cÃ¼ piyasamÄ±zÄ±n kalitesini korumak adÄ±na, sizler de takdir edersiniz ki gelen her baÅŸvuruya olumlu olarak yanÄ±t vermemiz, denklik vermemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. DiplomanÄ±n zorunlu kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n kazanÄ±lÄ±p kazanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mezun olunan bÃ¶lÃ¼mÃ¼n asgari kalite standartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± konusunda nesnel olarak mutmain olmak zorundayÄ±z." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

SÃœRECÄ°N UZAMASINA SEBEP

DenkliÄŸin uzun sÃ¼re almasÄ±nda etkili olan teknik ve idari sorunlarÄ± kaldÄ±rmaya yÃ¶nelik Ã¶nemli iyileÅŸtirmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kendilerinden kaynaklanmayan ve sÃ¼reÃ§leri uzatan faktÃ¶rlerin bulunduÄŸuna iÅŸaret eden SaraÃ§, sÃ¼renin uzamasÄ±nda iki ana faktÃ¶rÃ¼n etkili olduÄŸunu anlattÄ±.

Bunlardan birinin akademik seviye yeterlilik dÃ¼zeyini tespit etme sÃ¼reci olduÄŸunu vurgulayan SaraÃ§, bu sÃ¼reci Ã¼niversiteler, Ã–SYM, Bilim AlanÄ± DanÄ±ÅŸma komisyonlarÄ± marifetiyle yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini, bu sÃ¼reci kÄ±saltmaya yÃ¶nelik yenilikler getirdikleri bilgisini verdi. SÃ¼reci uzatan diÄŸer Ã¶nemli hususun da diplomanÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeden ve Ã¼niversiteden teyit alma sÃ¼reci olduÄŸuna dikkati Ã§eken SaraÃ§, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim altyapÄ±sÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¼lkelerden kÄ±sa sÃ¼rede teyitlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak altyapÄ±sÄ± zayÄ±f veya savaÅŸ koÅŸullarÄ± bulunan Ã¼lkelerden teyit almanÄ±n uzun sÃ¼re aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da teyidin hiÃ§ gelmediÄŸini sÃ¶yledi.

Teyidi gelmeyen baÅŸvuru sahiplerinin denkliÄŸinin bu nedenle uzun sÃ¼re aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen SaraÃ§, "Bu alanda da iyileÅŸtirmeler yapmak iÃ§in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam etmektedir." dedi.

DiÄŸer Ã¼lkelerde de denklik ile ilgili benzer sÃ¼reÃ§lerin bulunduÄŸunu belirten SaraÃ§, bazÄ± Ã¼lkelerde diploma denklik sÃ¼reÃ§lerine iliÅŸkin Ã¶rnekler verdi.

Son Ã¼Ã§ yÄ±lda denklik baÅŸvuru sayÄ±sÄ±nÄ±n 21 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren SaraÃ§, 17 bin 500'e yakÄ±n baÅŸvuruya denklik belgesi verildiÄŸini, bin 605 baÅŸvurunun ise reddedildiÄŸini, bazÄ± baÅŸvurulara ise sÄ±nav ve ders kararÄ± verildiÄŸini sÃ¶yledi. SaraÃ§, geÃ§en yÄ±l tÄ±p doktorluÄŸunda bin 5, mÃ¼hendislikte 820, mimarlÄ±kta 209, hukukta 241 denklik verildiÄŸini kaydetti.

Son yÄ±llarda TÃ¼rkiye'den bazÄ± Balkan Ã¼lkelerindeki Ã¼niversitelere tÄ±p, mÃ¼hendislik ve hukuk dahil olmak Ã¼zere belli alanlarda ciddi bir geÃ§iÅŸ olduÄŸunu ifade eden SaraÃ§, "Bu Ã¼niversitelerin bir kÄ±smÄ±nda devam koÅŸulu aranmadÄ±ÄŸÄ± ve devam aranmadan TÃ¼rkÃ§e derslerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde diploma verilmesi durumunun da sÃ¶z konusu olduÄŸu, bu durumun da kamuyu tehdit eder ÅŸekilde geliÅŸim gÃ¶sterdiÄŸini ifade etmek isteriz. DolayÄ±sÄ±yla YÃ–K olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸte titizlenmemizin haklÄ± gerekÃ§elerini de kamuoyuyla paylaÅŸmak isteriz." dedi.

YÃ–K Ã¼yesi Prof. Dr. Ã–mer AÃ§Ä±kgÃ¶z ise denklik baÅŸvurularÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesinde ortalama Ã§eÅŸitli bilim alanlarÄ±ndan 500 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesinin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "SÃ¼reÃ§lerde idari ve bilimsel sÃ¼reÃ§lerimiz var. BaÅŸvuru yapan hiÃ§bir Ã¼lkeye ne pozitif ne de negatif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k uyguluyoruz." dedi.

Online baÅŸvuru ile baÅŸvuru sahiplerinden 3 dilde rÄ±za beyanÄ± alacaklarÄ±nÄ± dile getiren AÃ§Ä±kgÃ¶z, bÃ¶ylece bu belgeyi ilgili Ã¼lkeye gÃ¶ndererek teyit alabileceklerini sÃ¶yledi.