17:19, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

ABD'den iki Ã¶nemli isim TÃ¼rkiye'ye geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ve Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± H. R. McMaster TÃ¼rkiye'yi ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Tillerson ve McMaster'Ä±n gelecek gÃ¼nlerde TÃ¼rkiye'de muhataplarÄ±yla bir araya geleceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Kaynaklar, iki Ã¼lke yetkililerinin Tillerson ve McMaster'Ä±n TÃ¼rkiye ziyaretleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Tillerson'Ä±n bÃ¼yÃ¼k ihtimalle gelecek hafta ortasÄ±nda, McMaster'Ä±n ise hafta sonu TÃ¼rkiye'de olmasÄ± bekleniyor.

Tillerson, geÃ§en yÄ±l 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise Ä°stanbul'a gelmiÅŸti.

Ä°KÄ°SÄ° DE TÃœRKÄ°YE'YÄ° KIZDIRMIÅžTI

Afrinâ€™deki geliÅŸmeler nedeniyle iyice gerilen iliÅŸkileri toparlamak iÃ§in Trumpâ€™Ä±n TÃ¼rkiyeâ€™ye gÃ¶nderdiÄŸi iki ismin de yakÄ±n geÃ§miÅŸinde TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metini ayaÄŸa kaldÄ±ran aÃ§Ä±klamalar var.

McMaster geÃ§tiÄŸimiz AralÄ±k ayÄ±nda Ä°ngiliz dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Policy Exchangeâ€™in Washingtonâ€™da dÃ¼zenlediÄŸi bir panelde TÃ¼rkiye ve Katarâ€™Ä±n OrtadoÄŸuâ€™daki radikal ideolojilerin ana sponsoru olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri McMasterâ€™Ä±n sÃ¶zlerine â€˜hayret verici, temelsiz ve kabul edilemezâ€™ diyen bir aÃ§Ä±klama ile ÅŸiddetli tepki gÃ¶stermiÅŸti.

Tillerson ile geÃ§en sene yaz aylarÄ±nda Kongreâ€™deki bir oturumda MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸlerâ€™in TÃ¼rkiyeâ€™de hÃ¼kÃ¼metin bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.