17:32, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

RTÃœK Adnan Oktar kararÄ±nÄ± verdi





RTÃœK, Adnan Oktar'Ä±n sahibi olduÄŸu A9 kanalÄ±na beÅŸ kez program durdurma ile en Ã¼st dÃ¼zeyden idari para cezasÄ± verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi RTÃœK, Adnan Oktar'Ä±n sahibi olduÄŸu A9 kanalÄ±na beÅŸ kez program durdurma ile en Ã¼st dÃ¼zeyden idari para cezasÄ± verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.Â

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