17:43, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Milli Mutabakat Komisyonu beÅŸinci kez toplandÄ±





AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun beÅŸinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu, beÅŸinci toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Komisyon Ã¼yeleri, toplantÄ± iÃ§in TBMM BeÅŸtepe Tesisleri'nde bir araya geldi. ToplantÄ±ya AK Parti'den Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, TBMM Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Mustafa Åžentop, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, MHP'den de Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Konya Milletvekili Mustafa KalaycÄ± ile Ä°stanbul Milletvekili Ä°smail Faruk Aksu katÄ±ldÄ±. BasÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan beÅŸinci toplantÄ±, yaklaÅŸÄ±k 1,5 saat sÃ¼rdÃ¼.

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