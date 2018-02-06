Afrin ÅŸehitleri Åžahin Kaya ve Ahmet Aktepe defnedildi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olan Piyade Uzman OnbaÅŸÄ±Â Åžahin Kaya'nÄ±n cenazesiÂ , NevÅŸehir'in GÃ¼lÅŸehir ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.
Kaya'nÄ±n askeri uÃ§akla Hatay'dan NevÅŸehir Kapadokya HavalimanÄ±'na getirilen naaÅŸÄ±, cenaze nakil aracÄ±yla Fatih mahallesindeki babaevine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YakÄ±nlarÄ±ndan ve vatandaÅŸlardan helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesi ilÃ§edeki KurÅŸunlu Camisi'ne getirildi.
Ä°kindi vakti dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, ÅŸehidin ailesi ve yakÄ±nlarÄ±, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, AK Parti NevÅŸehir milletvekilleri Mustafa AÃ§Ä±kgÃ¶z ve Ebubekir Gizligider, NevÅŸehir Valisi Ä°lhami AktaÅŸ, NevÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Ãœnver, GÃ¼lÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Vahdi ArÄ±soy, Ã¶teki ilgiliyer, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri, siyasi parti yÃ¶neticileri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÅŸehit Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Åžahin Kaya'nÄ±n babasÄ± Ramazan Kaya'yÄ± telefonla arayarak, baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.
TÃ¶renin ardÄ±ndan ÅŸehidin naaÅŸÄ± GÃ¼lÅŸehir Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi.
Harekatta ÅŸehit olan Piyade TeÄŸmenÂ Ahmet Aktepe'yi memleketi Erzurum'da binlerce kiÅŸi uÄŸurladÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda, Kuri Tepe bÃ¶lgesinde PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Piyade TeÄŸmen Aktepe'nin (32) cenazesi, MareÅŸal Ã‡akmak Devlet Hastanesi morgundan yakÄ±nlarÄ± ve askeri tÃ¶ren mangasÄ±nca alÄ±narak konvoy eÅŸliÄŸinde kent merkezindeki NarmanlÄ± Camisi'ne getirildi.
TÃ¶rende, Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hasan HÃ¼snÃ¼ Sula katÄ±lÄ±mcÄ±lardan helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cenaze namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±rdÄ±.
ArdÄ±ndan askeri tÃ¶ren mangasÄ± ve vatandaÅŸlarca katafalktan alÄ±nan ÅŸehit TeÄŸmen Ahmet Aktepe'nin naaÅŸÄ±, top arabasÄ±na konuldu, bu sÄ±rada vatandaÅŸlar "Åžehitler Ã¶lmez, vatan bÃ¶lÃ¼nmez" ve "Ya Allah bismillah, Allahuekber" sloganlarÄ± attÄ±.
Bir sÃ¼re top arabasÄ±yla taÅŸÄ±nan ÅŸehit Aktepe'nin cenazesi daha sonra askerlerce cenaze nakil aracÄ±na alÄ±ndÄ±.
Åžehit TeÄŸmen'in naaÅŸÄ±, son yolculuÄŸuna uÄŸurlanmak Ã¼zere doÄŸum yeri olan Tortum ilÃ§esi Åženyurt Mahallesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Tortum ilÃ§esi Åženyurt Mahallesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸehidin naaÅŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan cenaze nakil aracÄ±, mahalle giriÅŸinde Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ tarafÄ±ndan "Ne mutlu TÃ¼rk'Ã¼m diyene" ve "Åžehidim hakkÄ±nÄ± helal et" ÅŸeklindeki sloganlarla karÅŸÄ±landÄ±.
Tekbirler eÅŸliÄŸinde mahalledeki Åženyurt MezarlÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸehit teÄŸmenin cenazesi burada okunan dualarla topraÄŸa verildi.
Åžehide saygÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ahmet Aktepe'nin tabutuna sarÄ±lÄ± TÃ¼rk bayraÄŸÄ± yetkililerce ÅŸehidin eÅŸi IÅŸÄ±l Aktepe'ye verildi.
Mahalle mezarlÄ±ÄŸÄ±nda tÃ¶rene katÄ±lan genÃ§ler tarafÄ±ndan da dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.
Åžehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±ÄŸÄ± defin merasiminde Erzurum BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, 9. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral UÄŸur TarÃ§Ä±n, Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± TÃ¼mgeneral GÃ¼ray Alpar, Ä°l Jandarma KomutanÄ± KÄ±demli Albay Bekir Uzun, AK Parti Erzurum Milletvekili Ä°brahim Aydemir, askeri erkan ve binlerce vatandaÅŸ da hazÄ±r bulundu.
Bakan Arslan ve protokoldekiler, ÅŸehit ailesi ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Arslan ve beraberindekiler camideki tÃ¶ren sonrasÄ± ÅŸehidin defnedileceÄŸi ilÃ§eye hareket etti.
TÃ¶rene, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, TSK, MehmetÃ§ik VakfÄ±, siyasi partiler ve ÅŸehidin harekata katÄ±lan silah arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§elenk gÃ¶nderildi.
TBMM Genel Kurulunda, PKK propagandasÄ± yapmak suÃ§undan hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸine dair mahkeme kararÄ± kesinleÅŸen HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼'nÃ¼n milletvekilliÄŸinin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Arslan, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez KayapÄ±nar ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan ve hastanede ÅŸehit olan Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Kaya ve harekatta ÅŸehit olan Piyade TeÄŸmen Ahmet Aktepe son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±.
AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun beÅŸinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
RTÃœK, Adnan Oktar'Ä±n sahibi olduÄŸu A9 kanalÄ±na beÅŸ kez program durdurma ile en Ã¼st dÃ¼zeyden idari para cezasÄ± verilmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°ZTO ile Zanzibar Ticaret, Sanayi ve TarÄ±m OdasÄ± arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Kent merkezi ve 3 ilÃ§ede bazÄ± bÃ¶lgeler 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Bak, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan Ramallah kentindeki Filistin eski Devlet BaÅŸkanÄ± Yasir Arafat'Ä±n kabrini ve mÃ¼zesini ziyaret etti.
Sinop NGS "HalkÄ±n KatÄ±lÄ±mÄ± ToplantÄ±sÄ±" sonrasÄ± gerginlik yaÅŸandÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan valiliÄŸe yÃ¼rÃ¼meye Ã§alÄ±ÅŸan gruba polis mÃ¼dahale etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "GÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde yalanla, dalavereyle, ayak oyunlarÄ±yla, diplomatik sahtekarlÄ±klarla 5 milyon metrekarelik vatanÄ±mÄ±z adeta talan edildi, geriye kala kala 780 bin kilometrekare bu Ã¼lke kaldÄ±. Bizi Ã¶yle Ã§ok zorladÄ±lar ki sonunda uyuyan devi uyandÄ±rdÄ±lar." dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Derhal, Ã§ok acil, Ã§ok seri ÅŸekilde Tabipler BirliÄŸi hakkÄ±nda hukuki ve yasal dÃ¼zenleme yapÄ±lmalÄ± ya da kapÄ±sÄ±na kilit asÄ±lmalÄ±dÄ±r." dedi.
DoÄŸu-GÃ¼neydoÄŸunun Ã¶nde gelen kanaat Ã¶nderlerinden olan Åžeyh MaÅŸuk'un halifesi Molla HÃ¼seyin el-Buti (ElÃ§i) 97 yaÅŸÄ±nda vefat ederek, Hakk'Ä±n rahmetine kavuÅŸtu.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren 970 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°dlib'de kurulmasÄ±na devam edilen 6 numaralÄ± gÃ¶zlem noktasÄ±ndaki TSK unsurlarÄ±na, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen roket ve havan saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir asker ÅŸehit oldu, 5 asker ile bir sivil gÃ¶revli yaralandÄ±.
Ä°stanbul, 15 milyon 29 bin 231 kiÅŸi ile TÃ¼rkiyeâ€™de nÃ¼fusu en yoÄŸun il olarak zirveye otururken, dÃ¼nyada 201 Ã¼lkeden 129â€™unu geri bÄ±raktÄ±.
ABD'deki Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± davasÄ±nda suÃ§lu bulunan Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n beraat talebine iliÅŸkin mahkemeye yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu baÅŸvurunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi duruÅŸma, savunma makamÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine iptal edildi.