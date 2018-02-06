GÃ¼ncelleme: 18:14, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

Afrin ÅŸehitleri Åžahin Kaya ve Ahmet Aktepe defnedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olan Piyade Uzman OnbaÅŸÄ±Â Åžahin Kaya'nÄ±n cenazesiÂ , NevÅŸehir'in GÃ¼lÅŸehir ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.

Kaya'nÄ±n askeri uÃ§akla Hatay'dan NevÅŸehir Kapadokya HavalimanÄ±'na getirilen naaÅŸÄ±, cenaze nakil aracÄ±yla Fatih mahallesindeki babaevine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YakÄ±nlarÄ±ndan ve vatandaÅŸlardan helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin cenazesi ilÃ§edeki KurÅŸunlu Camisi'ne getirildi.

Ä°kindi vakti dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, ÅŸehidin ailesi ve yakÄ±nlarÄ±, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, AK Parti NevÅŸehir milletvekilleri Mustafa AÃ§Ä±kgÃ¶z ve Ebubekir Gizligider, NevÅŸehir Valisi Ä°lhami AktaÅŸ, NevÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Ãœnver, GÃ¼lÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Vahdi ArÄ±soy, Ã¶teki ilgiliyer, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri, siyasi parti yÃ¶neticileri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

ERDOÄžAN ÅžEHÄ°DÄ°N BABASINI ARAYARAK BAÅžSAÄžLIÄžI DÄ°LEDÄ°

Ã–te yandan, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÅŸehit Piyade Uzman OnbaÅŸÄ± Åžahin Kaya'nÄ±n babasÄ± Ramazan Kaya'yÄ± telefonla arayarak, baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

TÃ¶renin ardÄ±ndan ÅŸehidin naaÅŸÄ± GÃ¼lÅŸehir Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedildi.

ÅžEHÄ°T TEÄžMENÄ° BÄ°NLERCE KÄ°ÅžÄ° UÄžURLADI

Harekatta ÅŸehit olan Piyade TeÄŸmenÂ Ahmet Aktepe'yi memleketi Erzurum'da binlerce kiÅŸi uÄŸurladÄ±.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda, Kuri Tepe bÃ¶lgesinde PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Piyade TeÄŸmen Aktepe'nin (32) cenazesi, MareÅŸal Ã‡akmak Devlet Hastanesi morgundan yakÄ±nlarÄ± ve askeri tÃ¶ren mangasÄ±nca alÄ±narak konvoy eÅŸliÄŸinde kent merkezindeki NarmanlÄ± Camisi'ne getirildi.

TÃ¶rende, Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hasan HÃ¼snÃ¼ Sula katÄ±lÄ±mcÄ±lardan helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cenaze namazÄ±nÄ± kÄ±ldÄ±rdÄ±.

ArdÄ±ndan askeri tÃ¶ren mangasÄ± ve vatandaÅŸlarca katafalktan alÄ±nan ÅŸehit TeÄŸmen Ahmet Aktepe'nin naaÅŸÄ±, top arabasÄ±na konuldu, bu sÄ±rada vatandaÅŸlar "Åžehitler Ã¶lmez, vatan bÃ¶lÃ¼nmez" ve "Ya Allah bismillah, Allahuekber" sloganlarÄ± attÄ±.

Bir sÃ¼re top arabasÄ±yla taÅŸÄ±nan ÅŸehit Aktepe'nin cenazesi daha sonra askerlerce cenaze nakil aracÄ±na alÄ±ndÄ±.

Åžehit TeÄŸmen'in naaÅŸÄ±, son yolculuÄŸuna uÄŸurlanmak Ã¼zere doÄŸum yeri olan Tortum ilÃ§esi Åženyurt Mahallesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Tortum ilÃ§esi Åženyurt Mahallesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸehidin naaÅŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan cenaze nakil aracÄ±, mahalle giriÅŸinde Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ tarafÄ±ndan "Ne mutlu TÃ¼rk'Ã¼m diyene" ve "Åžehidim hakkÄ±nÄ± helal et" ÅŸeklindeki sloganlarla karÅŸÄ±landÄ±.

Tekbirler eÅŸliÄŸinde mahalledeki Åženyurt MezarlÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸehit teÄŸmenin cenazesi burada okunan dualarla topraÄŸa verildi.

Åžehide saygÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ahmet Aktepe'nin tabutuna sarÄ±lÄ± TÃ¼rk bayraÄŸÄ± yetkililerce ÅŸehidin eÅŸi IÅŸÄ±l Aktepe'ye verildi.

Mahalle mezarlÄ±ÄŸÄ±nda tÃ¶rene katÄ±lan genÃ§ler tarafÄ±ndan da dev TÃ¼rk bayraÄŸÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

Åžehit yakÄ±nlarÄ±nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±ÄŸÄ± defin merasiminde Erzurum BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Sekmen, 9. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral UÄŸur TarÃ§Ä±n, Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± TÃ¼mgeneral GÃ¼ray Alpar, Ä°l Jandarma KomutanÄ± KÄ±demli Albay Bekir Uzun, AK Parti Erzurum Milletvekili Ä°brahim Aydemir, askeri erkan ve binlerce vatandaÅŸ da hazÄ±r bulundu.

BAKAN ARSLAN, ÅžEHÄ°T AÄ°LESÄ°NÄ° YALNIZ BIRAKMADI

Bakan Arslan ve protokoldekiler, ÅŸehit ailesi ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Arslan ve beraberindekiler camideki tÃ¶ren sonrasÄ± ÅŸehidin defnedileceÄŸi ilÃ§eye hareket etti.

TÃ¶rene, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, TSK, MehmetÃ§ik VakfÄ±, siyasi partiler ve ÅŸehidin harekata katÄ±lan silah arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Ã§elenk gÃ¶nderildi.