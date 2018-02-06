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Avrupa
GÃ¼ncelleme: 18:28, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

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BM'den Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'daki kimyasal saldÄ±rÄ±lara soruÅŸturma
BM'den Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'daki kimyasal saldÄ±rÄ±lara soruÅŸturma
Foto: ArÅŸiv

BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkanÄ± Pinheiro, Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'da klor gazÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu,Â Ä°dlibÂ veÂ DoÄŸu Guta'da klor gazÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± iddialarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

Komisyon BaÅŸkanÄ± Paulo Sergio Pinheiro, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°dlib ve DoÄŸu Guta'da artan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle "derin endiÅŸe" duyduÄŸunu belirtti.

"250 BÄ°N SÄ°VÄ°L YERÄ°NDEN EDÄ°LDÄ°"

Bu yÄ±lbaÅŸÄ±ndan itibaren Ä°dlib'de artan Ã§atÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±nda 250 bin sivilin yerinden edildiÄŸini anÄ±msatan Pinheiro, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu raporlar ciddi ÅŸekilde endiÅŸe verici ve sivilleri bombardÄ±mandan korumak iÃ§in oluÅŸturulan sÃ¶zde 'gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri' alay konusu durumunda. Ã‡atÄ±ÅŸan taraflar, uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukunun yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmiyor. Klor iÃ§eren bombalarÄ±n, Ä°dlib'in Serakin ilÃ§esinde ve DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esinde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde komisyonun birkaÃ§ farklÄ± rapor almasÄ± ciddi ve endiÅŸe verici bir durum. Komisyon bu iddialarÄ± soruÅŸturmaya baÅŸladÄ±."

DoÄŸu Guta'daki insani krizin de altÄ±nÄ± Ã§izen Pinheiro, abluka altÄ±ndaki insanlarÄ±n yardÄ±m almasÄ±nÄ±n engellendiÄŸine ve insanlarÄ±n kasÄ±tlÄ± aÃ§ bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.



Ä°lgili Konular Suriye Esad DoÄŸu Guta idlib BM
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