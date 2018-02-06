GÃ¼ncelleme: 18:42, 06 Åžubat 2018 SalÄ±

DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Arslan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet Arslan, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez KayapÄ±nar ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mehmet ArslanÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Arslan hakkÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile sosyal medyadan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Arslan, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince merkez KayapÄ±nar ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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